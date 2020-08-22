Суперзавтрак: что едят девушки с обложки в начале дня

Их утро начинается не только с кофе.

Завтрак – главная еда дня, утверждают диетологи. Первый приём пищи должен заряжать энергией, витаминами и хорошим настроением. А ещё плотный завтрак позволит избежать перееданий в течение дня. Многие супермодели давно придерживаются такого принципа. Рассказываем, что едят на завтрак девушки, которые покоряют мировые подиумы.

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Хайди Клум

Немецкая супермодель Хайди Клум много лет придерживалась «Нью-Йоркской диеты» Дэвида Кирша. Завтрак – обязательная часть этой программы питания. Голливудский фитнес-тренер советует не нагружать желудок перед сном, но обязательно есть плотно с утра.

Начать день можно с питательной белковой пищи, свежих фруктов, овощей и зелёного чая. Он содержит столько же кофеина, сколько чашка кофе, поэтому отлично бодрит, да ещё и активизирует обмен веществ.

«Я люблю самые разнообразные завтраки. Это могут быть и яйца-скрэмбл со шпинатом, луком и петрушкой, и смузи с суперфудами, и просто овсянка с кофе. Однообразие – это скучно, поэтому я стараюсь обновлять свой рацион изо дня в день. Единственное незыблемое правило – стакан теплой воды натощак», – поделилась своими предпочтениями Хайди Клум в интервью журналу Women's Health.

Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли тоже начинает день с того, что восполняет водный баланс. Утром она выпивает не менее литра воды. Питается модель по системе интервального голодания 14/10, а первый приём пищи приходится на 8:00. Обычно он состоит из свежих овощных салатов, соков и постного белка.

«Завтрак очень важен, он настраивает меня на новый день. Я придерживаюсь правильного питания, поэтому утром обычно ем варёные яйца или омлет со шпинатом, ростки с тостом и почти всегда пью зелёный сок», – рассказала Роузи в интервью Harper’s Bazaar.

Любимый утренний напиток модели – матча-латте на соевом молоке. Он заряжает энергией, ускоряет метаболизм и повышает иммунитет.

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Миранда Керр

Миранда Керр на завтрак частенько балует себя и своего сына полезными оладьями. Они готовятся без добавления муки и сахара, всего лишь из овсянки, банана и двух яиц. Также по утрам модель любит готовить свежие смузи и чай матча.

«Мой день начинается со стакана горячей воды с лимоном – это стимулирует пищеварительную систему. После обычно пью смузи из капусты, шпината, огурцов и сельдерея, а потом ем яйца и авокадо или овсянку. Если у меня есть время, то я могу приготовить киноа», – отметила Керр в одном из интервью.

У Миранды даже есть собственная марка натуральных пищевых добавок Kora Organics. Кроме того, компания выпускает готовые смеси для приготовления матча.

Эмили Ратаковски

В свои 29 модель не придерживается строгой диеты и иногда позволяет себе съесть что-нибудь вкусное, но не слишком полезное для фигуры – например, кексы или круассаны. На завтрак она предпочитает кофе и сладкую выпечку.

«Каждое утро я хожу в Blacktop Coffee и заказываю печенье куин-аманн вместе с чёрным кофе на завтрак. Очень важно давать себе послабления, но вместе с тем думать о том, что входит в продукты, чем именно ты питаешься», – считает Ратаковски.

Куин-аман ( фр. «kouing-amann») – это французский слоёный пирожок с хрустящей карамельной корочкой. Не слишком похоже на завтрак модели, но, вероятно, заряжает отличным настроением с самого утра.

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Коко Роша

Канадская модель Коко Роша после рождения старшей дочери перешла на интуитивное питание. Она старается прислушиваться к сигналам организма и позволяет себе всё, что действительно хочет, не опасаясь испортить фигуру. На завтрак супермодель обычно готовит смузи, овощные салаты и яичницу с тостами.

«Я думаю, надо есть то, что будет хорошо сейчас, в конкретный момент, для нашего самочувствия. Лично я люблю салаты из зелени, но также обожаю и гамбургеры, мне нравятся и спагетти, и лёгкие смузи, с которых неплохо начинать свой день. Один из самых вкусных, на мой взгляд, банановый. Я добавляю к банану йогурт, апельсиновый сок, авокадо, шпинат. Могу положить и ягоды: клубнику, вишню, голубику», – поделилась любимыми рецептами Роша в одном из интервью.

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Подходы к питанию могут быть разными – даже у супермоделей нет универсального рецепта. Важно придерживаться правильного и сбалансированного рациона, однако стоит прислушиваться к собственному организму и иногда баловать себя.