Новая норма. Сколько теперь должны весить мужчина и женщина в своём возрасте

Каждый человек хотя бы раз в жизни задавался вопросом, а сколько он должен весить. Кто-то переживает об этом и вовсе каждый день. Понятно, что одного конкретного ответа на этот вопрос не может быть, потому что у каждого человека свой идеальный индивидуальный вес. На это влияет рост, пол, соотношение жира и мышц, тип фигуры, склонность к хроническим заболеваниям.



Но всё-таки есть различные таблицы, позволяющие систематизировать наши знания и привести их к нужному виду. А также новые исследования, которые приводят к весьма любопытным выводам относительно идеального веса мужчины и женщины. Тут тоже есть своя «новая нормальность».

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Формула Лоренца

Одним из самых известных способов узнать, сколько должен весить человек, является метод Лоренца. Простота применения – не единственное преимущество этого метода. Понятие идеальной массы тела всегда относительно, однако очевидным плюсом формулы Лоренца можно считать то, что она позволяет получить показатель, близкий к гораздо более сложным формулам.

Фото: istockphoto.com

В принципе для применения формулы Лоренца не надо даже искать калькулятор. Все вычисления можно делать в уме. Формула выглядит так: Х — 100 — (Х — 150)/2; где Х — взятое в сантиметрах числовое значение роста.



К примеру, ваш рост составляет 176 см. Сначала от числа Х отнимаем 100 и получаем 76. Затем от Х отнимаем 150, а полученное значение делим на два. (176-150)/2=13. И считаем разность первого и второго: 76–13=63. Так что при росте в 176 см нормальная масса человека должна составлять 63 кг.



Существует ещё более упрощённая формула Лоренца, где нужно от половины величины роста, взятого в сантиметрах, отнять 25. Для простоты расчёта возьмём рост 180 см. 180/2 – 25=65. При росте 180 см вы должны весить 65 кг.

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Продвинутый метод вычисления веса

Однако метод Лоренца не учитывает такие важны параметры, как тип телосложения, возраст и другое. Для этого применяются более продвинутые методики. Идеальная масса тела по версии страховой компании Metropolitan Life Insurance Co высчитывается с учётом трёх типов телосложения: астеники, нормостеники и гиперстеники.



У астеников узкие кости, длинные конечности и тонкая прослойка подкожного жира. У нормостеников анатомические особенности приближаются к усредненённым параметрам нормы. У гиперстеников как правила невысокий рост и хорошо развитая мускулатура.



Согласно этой таблице, у мужчин-астеников при росте 180 см идеальный вес варьируется в пределах 65-69 кг. У нормостеников – 67-74 кг, у гиперстеников может приближаться к 80 кг. У женщин возьмём рост 170 см. При таких показателях у женщин-астеников идеальный вес должен быть в районе 53-57 кг, а у более мощных гиперстеников может доходить до 67 кг.



Разница в 10 кг при одном и том же росте существенна. Так что при оценке фигуры необходимо учитывать не только голые цифры, но опираться на ряд других показателей. Вы можете быть худым, но из-за мышц весить больше, чем человек, который с первого взгляда явно любит покушать.

А что меняется с возрастом?

Конечно, ещё одним важнейшим фактором является возраст человека. Существует таблица по данным Егорова и Левицкого, которая систематизирует и показывает взаимосвязь между возрастом и весом мужчины и женщины.



Так, мужчина в возрасте от 20 до 29 лет при росте 180 см должен весить 85 кг. Женщина при тех же исходных данных – 80 кг. Если возьмём мужчину в возрасте от 30 до 39 лет ростом 170 см, то получим расчётную массу тела 77,7 кг. У женщин в этом же возрасте и при таких же ростовых показателях вес должен составлять 75 кг.

Вероятно, вас удивляют такие данные, особенно по женской части. Но согласно исследованиям, современные женщины в среднем весят на 6 кг больше, чем 20 лет назад. А если говорить о мужчинах и женщинах вместе, то среднестатистический человек стал весить на 5 кг больше, чем раньше.



Здесь играет роль и плохой обмен веществ, и даже экология. Собственно, главная причина у ожирения и у голода одинаковая – неправильное питание.