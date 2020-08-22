Хотя у молока много полезных свойств, злоупотреблять им не стоит.

Что будет с организмом, если есть молочные продукты каждый день?

С детства нам прививают любовь к молоку, ведь это один из самых полезных для здоровья продуктов. Спорить с этим сложно, в молочке действительно содержится множество компонентов, позитивно влияющих на организм. Но стоит ли употреблять её каждый день? К каким последствиям это может привести?

Так не похудеть. Почему нельзя есть слишком много фруктов? С некоторыми из них по содержанию сахара не сравнятся и пирожные.

Чем полезны молочные продукты?

Молочная продукция играет важную роль для здоровья человека. Молоко, кефир, творог — все эти продукты содержат ценные компоненты, среди которых белки и аминокислоты. Молочный белок хорошо усваивается организмом и участвует в синтезе гормонов и ферментов. Множество микроэлементов, содержащихся в молоке, защищают детей от заболеваний щитовидной железы. Кальций и фосфор помогают быстро восстанавливать костную ткань и клетки крови. А лактоза — один из лучших источников энергии.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, молоко обладает бактерицидным эффектом, сокращая воздействие токсичных веществ на организм. Однако стоит отметить, что пастеризованное не так полезно, как парное. Употреблять молоко рекомендуется утром или вечером, при этом не стоит смешивать его с другой пищей. А вот добавить туда мёд или сухофрукты можно.

Кефир способствует укреплению иммунитета. Он эффективно борется с проблемами почек, печени, а также помогает организму при гастрите и атеросклерозе. Также его рекомендуют при нарушениях сна – один стакан кисломолочного продукта поможет справиться с бессонницей.

Что произойдёт с телом, если на месяц отказаться от молочных продуктов У эксперимента есть как сторонники, так и ярые противники. У всех свои аргументы.

К молочным продуктам относятся и йогурты, но полезными свойствами обладают только они, а не йогуртовые продукты. Настоящий йогурт не подвергается термической обработке. Он полезен как для пищеварения в целом, так и для нормализации работы желудочно-кишечного тракта в частности.

Чем могут быть опасны молочные продукты?

Если употреблять молочную продукцию каждый день и в больших количествах, вне зависимости от выбранных продуктов – будь то молоко, кефир или творог – существует риск возникновения проблем с пищеварением – вздутия живота, спазмов и др. Организм попросту не сможет усвоить большое количество лактозы, которой так богата молочка.

Фото: istockphoto.com

Негативно сказывается на коже

На эту тему долго спорили, но специалисты всё же пришли к единому мнению — при чрезмерном употреблении кефира, ряженки и даже творога возникают дерматологические заболевания: экзема, акне и другие.

Способствует набору веса

В состав молочки входят разные компоненты. Некоторые из них содержат много калорий. Поэтому употребление продукции в больших количествах нередко приводят к избыточному весу.

Что есть, чтобы накачаться? 10 простых продуктов для набора мышечной массы Еда может быть не только вкусной, но и эффективной.

Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Ещё одно серьёзное последствие от чрезмерного употребления молока — повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. В данном случае речь идёт исключительно о молоке, а не о молочных продуктах в целом. Однако если пить его в умеренном количестве, проблемами это не грозит.

Любопытно, что некоторые другие молочные продукты, например, сыр, напротив, снижают риск сердечных заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Непереносимость и аллергия

В целом, молоко – достаточно аллергенный продукт и противопоказано некоторым людям. Чаще всего страдают аллергики с лактозной непереносимостью или чувствительностью к сложному белку казеину.

Непереносимость лактозы возникает в том случае, если организм не вырабатывает достаточное количество ферментов для расщепления молока. Но это, чаще всего, также касается только молока. А с употреблением кисломолочной продукции проблем, как правило, не возникает.

Фото: istockphoto.com

Однако аллергия на молоко проявляется и по-другому. При ней могут возникать проблемы с кожей, рвота и боли в желудке. При этом многие и не подозревают, что такие симптомы – результат аллергии на молочку. Если у вас часто возникает насморк без видимой на то причины или вы страдаете акне, попробуйте обратиться к врачу. Возможно, причиной окажется именно употребление молока.

Витаминный минимум: без каких важных веществ нам не обойтись Помогаем организму восстановиться после пандемии и готовимся к осеннему сезону.

Тем не менее, не стоит спешить и полностью исключать молочную продукцию из рациона. Как отмечает диетолог Оксана Лищенко, у отказа от молока есть и негативные последствия. В частности, это ослабляет иммунитет: пробиотические бактерии, которые содержатся в ферментированных молочных продуктах, повышают уровень естественной защиты организма. Кроме того, пробиотики отвечают за активную перистальтику кишечника. Поэтому если совсем от них отказаться, обмен веществ может замедлиться, что поспособствует набору лишнего веса. Также в молоке животного происхождения содержится витамин D, который влияет на усвоение кальция. В свою очередь, дефицит этого микроэлемента делает кости более хрупкими и увеличивает риск переломов и травм.