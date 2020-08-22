5 способов помочь организму восстановиться после интенсивной тренировки

Перезагрузиться и избавиться от неприятных последствий легче, чем мы думали.

Для того, чтобы достичь тела мечты, приходится идти на жертвы. После силовых тренировок может болеть всё тело, несколько дней не хочется даже шевелиться. Но этого можно избежать! Рассказываем о пяти способах, которые помогут полностью восстановиться после интенсивной нагрузки.

Горячие процедуры

Сауна имеется практически в каждом фитнес-клубе. Посещать парную после утомительной тренировки действительно полезно, но самое главное – не переусердствовать и не находиться в ней более 15 минут. Горячая температура усиливает кровоток и выводит из организма вредные вещества, что помогает восстановиться после физических нагрузок.

Если нет возможности посетить сауну, дома можно набрать тёплую ванну и добавить туда соль Эпсома. Соль Эпсома состоит из магния, который играет большую роль в работе сердечнососудистой системы. Она впитается в кожу и наполнит тело полезными минералами.

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Растяжка

Поскольку растяжкой нужно заниматься только тогда, когда мышцы достаточно разогреты, она будет идеальным дополнением. Растяжка работает на удлинение мышц, поэтому поможет ускорить восстановительный период после силовой тренировки. Также во время упражнений в норму придут пульс и давление, дополнительно будет развиваться гибкость, уйдут болевые ощущения. Не стоит забывать и о снятии эмоционального напряжения после сложного дня.

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Зеленый чай

После тренировки особенно важно побольше пить, поскольку во время занятий организм теряет много воды. Лучшим напитком для вас будет зелёный чай. Всё дело в химических веществах, которые в нём содержатся. Они называются катехины. Благодаря ним стимулируются процессы сжигания жира и термогенез. Иными словами, чай «закончит» за вас тренировку, а также восстановит водный баланс.

Фото: istockphoto.com

Сон

Если спросить любого спортсмена о том, что больше всего помогает восстановиться после сложной тренировки, то он, скорее всего, ответит: «Сон». Важно выработать определенный режим: вставать и засыпать в одно и то же время, даже на выходных. Рекомендуется ложиться не позднее 23 часов вечера и просыпаться не позднее 10 часов утра. Хороший сон восстанавливает работу нервной системы, приводит в порядок дыхание и сердцебиение. Не забывайте о том, что полноценный отдых должен длиться не менее восьми часов.

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Массаж и самомассаж

Для некоторых массаж является единственным способом восстановиться после силовых тренировок. Он ускоряет доставку питательных веществ в организме, усиливает кровообращение, выводит вредные вещества и расслабляет мышцы. Но в этом деле очень важно найти грамотного специалиста, который точно не навредит.

Поскольку посещать массажиста иногда не бывает возможности, то можно делать это самостоятельно дома. Для этого вас понадобится специальный пенный валик или деревянный роликовый массажёр.