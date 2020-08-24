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Почему я не потею на тренировке? От чего зависит потоотделение?

Почему я не потею на тренировке
Ксения Курашкина
Ни одной капли: почему я не потею на тренировке?
Значит ли это, что нагрузка была недостаточной?
Lifestyle / Фитнес 0

Иногда во время занятий спортом атлеты так сильно потеют, что одежда на них насквозь пропитывается влагой. Или же, наоборот, после усердной тренировки выступает лишь лёгкая испарина. Недостаточно сильная нагрузка? Разбираемся, в чём причина.

От чего зависит потоотделение?

К счастью, скорее всего, с интенсивностью ваших тренировок всё в порядке. На потоотделение больше влияет не сила нагрузки, а состояние организма.

Организм человека выделяет пот для терморегуляции. В период интенсивных физических нагрузок или в жаркую погоду тело нагревается, кожа становится влажной и благодаря испарению этой влаги охлаждается. При нормальных условиях и средней активности человек теряет около 500 мл пота в сутки. Это среднее значение. Объём выделяемой жидкости может меняться в зависимости от внешних условий, а также состояния организма. Поэтому во время тренировки один спортсмен потеет интенсивно, другой же может совсем не взмокнуть. Просто механизмы терморегуляции у всех работают по-разному.

Фото: istockphoto.com

Есть несколько основных факторов, которые влияют на потоотделение:

Условия внешней среды: температура и влажность

Чем теплее в зале, тем активнее потеют люди на тренажёрах. При этом, если влажность воздуха высокая, вода с поверхности кожи перестанет испаряться. Это может привести к перегреву, поэтому важно регулярно проветривать помещение.

Неправильно подобранная одежда

Синтетические ткани плохо пропускают воздух и не дают влаге испаряться с поверхности кожи. Для тренировки лучше выбирать одежду из «дышащих» материалов, то есть с высокой воздухопроницаемостью, например, хлопчатобумажных и сетчатых. Или же вещи из специальной спортивной синтетики, которая выводит влагу в верхние слои и позволяет ей испаряться лучше, чем с хлопка.

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Количество потовых желёз

В среднем на теле человека находится около 2—2,5 млн потовых желёз. У некоторых их намного больше 3,5 или даже 5 млн. Соответственно и потеют эти люди интенсивнее. Это индивидуальная особенность, которая во многом зависит от генетики.

Фото: istockphoto.com

Вес

Чем больше вес, тем больше тепла «генерирует» тело, а значит ему нужно лучше охлаждаться. Люди с избыточным весом часто страдают нарушениями обмена веществ и работы эндокринной системы. Следствием этих изменений может быть гипергидроз — повышенное потоотделение.

Пол

Мужчины в целом потеют интенсивнее женщин. Учёные из университетов Осаки и Кобе считают, что это различие обусловлено эволюцией. Об этом они писали в научном исследовании в 2010 году.

В древности мужчины занимались более тяжёлым трудом и нуждались в лучшей терморегуляции, поэтому природа наградила их большим количеством потовых желёз, чем женщин.

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Ежедневная активность

Кроме того, те же японские учёные обнаружили, что при одинаковой физической нагрузке те, кто регулярно занимается спортом, потеют на 60% больше, чем люди с меньшей активностью. Это удалось доказать в ходе эксперимента: 37 добровольцев занимались на велотренажёре в течение часа. Как ни странно, интенсивнее потели те участники исследования, которые вели наиболее активный образ жизни. Возможно, потому что организм тренированного человека лучше справляется с терморегуляцией.

Фото: istockphoto.com

Стресс

Страх и неуверенность во время занятий спортом провоцируют повышенное потоотделение. Стресс приводит организм в состояние полной боевой готовности: учащается сердцебиение, ускоряется кровоток и образование влаги на коже.

Наличие определённых заболеваний

Человек может потеть на тренировке больше, чем обычно, из-за повышенной температуры тела, например, вследствие ОРЗ, отравления, гриппа или ангины. Кроме того, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также беременность и менопауза у женщин могут быть причиной повышенного потоотделения.

Возраст

В период полового созревания, 12-18 лет, потовые и сальные железы работают очень активно, поэтому нередко подростки сильно потеют при физических нагрузках.

Фото: istockphoto.com

Мало потеть – нормально, но нужно обратить внимание на общее самочувствие.
Минимальное потоотделение на тренировке также может быть индивидуальной особенностью. Или же сигнализировать о некоторых проблемах:

  • нарушение работы потовых желёз;
  • замедленный механизм терморегуляции;
  • обезвоживание.

Во время занятий спортом обязательно нужно пить воду. Из-за обезвоживания увеличивается нагрузка на сердце и замедляется доставка кислорода в ткани.

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Влияет ли потоотделение на похудение?

Есть несколько мифов о том, почему полезно обильно потеть на тренировке. Например, неверно, что вместе с потом из организма выводятся токсины. Жидкость, которая появляется на коже во время интенсивных нагрузок, на 98-99% состоит из воды. Концентрация тяжёлых металлов в ней ничтожно мала. Основной детокс организма проводят почки и печень.

Также миф – утверждение о том, что потоотделение повышается из-за плохой гигиены.

Велнес-коуч Андрей Семешов также считает, что интенсивное потоотделение вовсе не гарантирует стремительное похудение. По его словам, это лишь попытки организма сохранить максимально сбалансированное состояние в условиях стресса – в нашем случае физической нагрузки. А интенсивность потоотделения – параметр сугубо индивидуальный.

Фото: istockphoto.com

«Уж точно не имеет никакого смысла судить об эффективности тренировки по тому, сколько разводов от пота осталось на футболке», – утверждает тренер.

При этом даже если ваша цель – похудение, нужно понимать, что активное выделение пота во время тренировки – это просто потеря жидкости. И её, отмечает эксперт, нужно оперативно восполнить. Вообще, если вы привыкли пить во время занятий, ваш вес до и сразу после тренировки должен оставаться примерно одинаковым.

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