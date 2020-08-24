Значит ли это, что нагрузка была недостаточной?

Ни одной капли: почему я не потею на тренировке?

Иногда во время занятий спортом атлеты так сильно потеют, что одежда на них насквозь пропитывается влагой. Или же, наоборот, после усердной тренировки выступает лишь лёгкая испарина. Недостаточно сильная нагрузка? Разбираемся, в чём причина.

От чего зависит потоотделение?

К счастью, скорее всего, с интенсивностью ваших тренировок всё в порядке. На потоотделение больше влияет не сила нагрузки, а состояние организма.

Организм человека выделяет пот для терморегуляции. В период интенсивных физических нагрузок или в жаркую погоду тело нагревается, кожа становится влажной и благодаря испарению этой влаги охлаждается. При нормальных условиях и средней активности человек теряет около 500 мл пота в сутки. Это среднее значение. Объём выделяемой жидкости может меняться в зависимости от внешних условий, а также состояния организма. Поэтому во время тренировки один спортсмен потеет интенсивно, другой же может совсем не взмокнуть. Просто механизмы терморегуляции у всех работают по-разному.

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Есть несколько основных факторов, которые влияют на потоотделение:

Условия внешней среды: температура и влажность

Чем теплее в зале, тем активнее потеют люди на тренажёрах. При этом, если влажность воздуха высокая, вода с поверхности кожи перестанет испаряться. Это может привести к перегреву, поэтому важно регулярно проветривать помещение.

Неправильно подобранная одежда

Синтетические ткани плохо пропускают воздух и не дают влаге испаряться с поверхности кожи. Для тренировки лучше выбирать одежду из «дышащих» материалов, то есть с высокой воздухопроницаемостью, например, хлопчатобумажных и сетчатых. Или же вещи из специальной спортивной синтетики, которая выводит влагу в верхние слои и позволяет ей испаряться лучше, чем с хлопка.

Дышите – не дышите: как повысить эффективность тренировки Бег или растяжка, плавание или силовые тренировки – в каждом случае техника дыхания отличается.

Количество потовых желёз

В среднем на теле человека находится около 2—2,5 млн потовых желёз. У некоторых их намного больше 3,5 или даже 5 млн. Соответственно и потеют эти люди интенсивнее. Это индивидуальная особенность, которая во многом зависит от генетики.

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Вес

Чем больше вес, тем больше тепла «генерирует» тело, а значит ему нужно лучше охлаждаться. Люди с избыточным весом часто страдают нарушениями обмена веществ и работы эндокринной системы. Следствием этих изменений может быть гипергидроз — повышенное потоотделение.

Пол

Мужчины в целом потеют интенсивнее женщин. Учёные из университетов Осаки и Кобе считают, что это различие обусловлено эволюцией. Об этом они писали в научном исследовании в 2010 году.

В древности мужчины занимались более тяжёлым трудом и нуждались в лучшей терморегуляции, поэтому природа наградила их большим количеством потовых желёз, чем женщин.

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Ежедневная активность

Кроме того, те же японские учёные обнаружили, что при одинаковой физической нагрузке те, кто регулярно занимается спортом, потеют на 60% больше, чем люди с меньшей активностью. Это удалось доказать в ходе эксперимента: 37 добровольцев занимались на велотренажёре в течение часа. Как ни странно, интенсивнее потели те участники исследования, которые вели наиболее активный образ жизни. Возможно, потому что организм тренированного человека лучше справляется с терморегуляцией.

Фото: istockphoto.com

Стресс

Страх и неуверенность во время занятий спортом провоцируют повышенное потоотделение. Стресс приводит организм в состояние полной боевой готовности: учащается сердцебиение, ускоряется кровоток и образование влаги на коже.

Наличие определённых заболеваний

Человек может потеть на тренировке больше, чем обычно, из-за повышенной температуры тела, например, вследствие ОРЗ, отравления, гриппа или ангины. Кроме того, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также беременность и менопауза у женщин могут быть причиной повышенного потоотделения.

Возраст

В период полового созревания, 12-18 лет, потовые и сальные железы работают очень активно, поэтому нередко подростки сильно потеют при физических нагрузках.

Фото: istockphoto.com

Мало потеть – нормально, но нужно обратить внимание на общее самочувствие.

Минимальное потоотделение на тренировке также может быть индивидуальной особенностью. Или же сигнализировать о некоторых проблемах:

нарушение работы потовых желёз;

замедленный механизм терморегуляции;

обезвоживание.

Во время занятий спортом обязательно нужно пить воду. Из-за обезвоживания увеличивается нагрузка на сердце и замедляется доставка кислорода в ткани.

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Влияет ли потоотделение на похудение?

Есть несколько мифов о том, почему полезно обильно потеть на тренировке. Например, неверно, что вместе с потом из организма выводятся токсины. Жидкость, которая появляется на коже во время интенсивных нагрузок, на 98-99% состоит из воды. Концентрация тяжёлых металлов в ней ничтожно мала. Основной детокс организма проводят почки и печень.

Также миф – утверждение о том, что потоотделение повышается из-за плохой гигиены.

Велнес-коуч Андрей Семешов также считает, что интенсивное потоотделение вовсе не гарантирует стремительное похудение. По его словам, это лишь попытки организма сохранить максимально сбалансированное состояние в условиях стресса – в нашем случае физической нагрузки. А интенсивность потоотделения – параметр сугубо индивидуальный.

Фото: istockphoto.com

«Уж точно не имеет никакого смысла судить об эффективности тренировки по тому, сколько разводов от пота осталось на футболке», – утверждает тренер.

При этом даже если ваша цель – похудение, нужно понимать, что активное выделение пота во время тренировки – это просто потеря жидкости. И её, отмечает эксперт, нужно оперативно восполнить. Вообще, если вы привыкли пить во время занятий, ваш вес до и сразу после тренировки должен оставаться примерно одинаковым.