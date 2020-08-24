Вечная борьба: как певица Келли Осборн снова похудела на 40 кг

Британская певица Келли Осборн с детства ощущала повышенное внимание со стороны СМИ. Сейчас дочери легендарного бунтаря Оззи Осборна 35 лет, и всё это время журналисты и поклонники следили не только за её творчеством, но и за трудной историей борьбы с лишним весом. Келли не раз запускала себя, затем приходила в форму, но после опять срывалась и стремительно толстела.

Недавно певица рассказала, что снова похудела на 40 кг, и даже раскрыла секрет чудесного преображения.

Так что же помогло эпатажной звезде избавиться от ненавистных килограммов?

Танцы и отказ от фаст-фуда

Проблемы с лишним весом у Келли начались ещё в подростковом возрасте. В 16 лет она весила 90 кг при росте 160 см. Из-за полноты девушка часто подвергалась насмешкам, и даже отец не стеснялся отпускать шутки по поводу внешности дочери:

У Келли щёки видны со спины.

Тогда-то певица и начала борьбу за стройность. Келли пробовала различные диеты, доводила себя до голодных обмороков и даже впала в зависимость от запрещённых препаратов. Порой столь жёсткие методы давали результат, но звезда всякий раз срывалась и возвращалась к любимому фаст-фуду.

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В 2005 году Келли добровольно отправилась в реабилитационный центр, где справилась с психологическими проблемами и решила в корне поменять образ жизни. Из «плохой девочки» Осборн превратилась в изысканную молодую леди, а из прошлой жизни у неё осталась разве что любовь к гамбургерам и пицце. Поменять пищевое поведение ей помогло участие в проекте «Танцы со звёздами». Изнурительные тренировки давались Келли очень тяжело, и тогда партнёр посоветовал ей отказаться от фаст-фуда, употреблять меньше мучного и сладкого, а также наладить режим сна. Простые советы помогли певице всего за несколько месяцев избавиться от 20 кг.

«Как только я изменила питание, танцевать стало гораздо легче, и вес начал таять. Я даже не замечала, как худела. Впервые в жизни я могла смотреть на себя в зеркало без отвращения. Раньше я весила 53 кг только когда принимала запрещённые вещества, но это был ужасный опыт», — рассказывала Осборн.

Срыв и чудесное преображение

По окончании проекта Осборн осталась верна обретённым принципам. Она продолжала правильно питаться, заниматься танцами и пилатесом, а также стала регулярно посещать тренажёрный зал. Чтобы избавиться от лишних сантиметров в талии, Келли каждый день крутила обруч. Однако через какое-то время певица вновь лишилась миниатюрных параметров. После расставания с женихом Мэттью Моссхартом девушка начала резко набирать килограммы. К 2017 году её вес вновь перевалил за отметку в 90 кг.

Поклонники беспокоились, что поп-диве будет сложно вновь взять себя в руки, однако опасения оказались напрасными. Недавно Осборн ошеломила подписчиков фотографиями, на которых предстала в новом облике. В ответ на восторженные комментарии фанатов Келли написала: «Всё верно, я похудела на 85 фунтов (почти 40 кг)». Также певица призналась, что с удовольствием хвастается новыми параметрами фигуры, поскольку добилась результата благодаря усердной работе над собой.

Операция – только начало

Келли не торопилась рассказывать, как именно ей удалось вернуть утерянную форму и снова стать миниатюрной. Но в свежем интервью звезда всё-таки решила раскрыть секрет. Оказывается, два года назад она перенесла операцию по уменьшению желудка. Кроме того, Осборн делала инъекции в челюсть и подбородок.

«После работы косметолога люди действительно стали замечать, что я похудела. Наконец-то я чувствую себя счастливой и уверенной в себе. Не собираюсь скрывать, что сделала резекцию желудка. Пусть обо мне говорят всё что угодно, но это лучшее решение в моей жизни», — говорит Осборн.

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При этом певица предупреждает, что хирургическое вмешательство – только первый шаг на пути к стройности. Закрепить полученный результат можно только благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам. Келли полностью пересмотрела рацион питания, снова вычеркнула из жизни алкоголь, фаст-фуд, мучное и сладкое. Кроме того, 35-летняя Осборн возобновила активные тренировки и ходит в тренажёрный зал 5-6 раз в неделю.

Сначала я занялась своим психологическим здоровьем, потому что вы никогда не добьётесь видимых результатов, если не чувствуете себя счастливыми.