С детства нам говорят о пользе овсяной, манной и других каш. Но так ли они хороши на самом деле?

Каши мало ел: как работает диета для похудения на крупах?

Каша по праву считается наиболее полезным вариантом завтрака. Действительно, после такого приёма пищи ни о каких перекусах и думать не хочется – тарелки овсянки достаточно, чтобы забыть о еде на пару часов. Однако можно ли выстроить питание целиком на кашах? Разбираемся, насколько такая диета эффективна.

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Почему каша полезна?

Каша – медленный углевод. Это означает, что на её переваривание организм тратит много энергии, то есть калорий. Такой вид углеводов хорош ещё и тем, что насыщение происходит быстро, а голод исчезает.

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Кроме того, все крупы богаты микроэлементами, клетчаткой, улучшают работу кишечника. А такие каши, как гречка, овсянка и перловка, считаются наиболее полезными, так как имеют низкий гликемический индекс, содержат витамины группы B и аминокислоты.

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Как худеть на каше?

Первое и самое важное – не переборщить с добавками. Многие любят украшать тарелку орехами, сиропами, вареньем и шоколадом. Безусловно, такая сервировка выглядит эстетично, но весь эффект от каши исчезает. Вместо сладких и калорийных украшений лучше использовать горсть ягод и чайную ложку семян чиа.

Ещё один совет – откажитесь от каши на ужин. Стоит оставить это блюдо для утренних и дневных приёмов пищи.

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И, наконец, не забывайте пить воду. Пищевые волокна лучше усваиваются, если не пренебрегать жидкостью и потреблять свою дневную норму.

Как строится диета?

Наиболее популярными и эффективными считаются монодиеты. Система достаточно проста: вы делаете упор на одну крупу. Например, на гречку. Утром гречка на молоке, днём гречневая каша с овощами, а вечером и вовсе просто крупа – без добавок.

Так же вы можете поступить и с перловой, и с рисовой крупой. Адепты здорового питания видят результаты уже спустя неделю – с таким рационом удаётся избавиться от 3-4 килограммов. Однако помните, что продолжительность такой диеты не должна превышать 6 дней.

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Существуют и такие диеты, как «Семь каш». На каждый день недели – определённая крупа. Например:

понедельник – пшеничная;

вторник – пшённая;

среда – овсяная;

четверг – рисовая;

пятница – ячневая;

суббота – перловая;

воскресенье – любая, например, та, что больше нравится.

При этом варить крупу нужно строго на воде, а от употребления других продуктов на время диеты придётся отказаться.

Диетологи рекомендуют готовить кашу с вечера. Можно воспользоваться простым рецептом: возьмите стакан крупы, промойте её и залейте тремя стаканами горячей воды. После этого доведите кашу до кипения и варите ещё 5 минут. Кастрюлю снимите с огня и накройте крышкой. После чего укутайте полотенцем и оставьте до утра.

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Противопоказания

Диетолог Карина Дейнеко выделяет и опасные последствия диеты на кашах. Дело в том, что такое питание не является полноценным – организм не будет обеспечен всеми необходимыми полезными веществами. Проблемы желудочно-кишечного тракта, при наличии таковых, могут обостриться, что приведёт к запорам.

Карина обращает внимание, что вода в такой диете играет ключевую роль. Пить нужно после каждого приёма пищи.

Фото: istockphoto.com

Также, по её словам, стоит исключить фрукты и другие сладкие добавки. Иначе гликемический индекс блюда повысится, что будет препятствовать похудению. При этом вес будет уходить лишь в течение первых дней такого питания. Именно поэтому эксперт советует не прибегать к продолжительной диете, а периодически устраивать разгрузочный день на каше.

Перед тем как ограничить рацион исключительно крупами, стоит обратиться к врачу и пройти комплексное обследование.

Помните, что любая диета должна идти на пользу. Не истощайте себя подобным рационом, если каши вам не по вкусу. Если же во время диеты вы начинаете плохо себя чувствовать, возможно, такой радикальный подход к питанию не для вас. В таком случае стоит сразу же обратиться к врачу.