Экспресс-похудение: помогает ли обёртывание пищевой плёнкой растопить лишние килограммы?

Продуктивность тренировки иногда оценивают по тому, сколько пота выделилось за время работы в зале. Потратил много энергии – хорошенько пропотел, и наоборот, что на самом деле не совсем верно. Для того, чтобы разогреть тело, проводят самые разные манипуляции, в том числе обёртывания плёнкой и термотканями. Но так ли эффективны эти процедуры и не несут ли они вред организму?

Для чего нужны обёртывания плёнкой на тренировках?

Пищевая плёнка на теле создаёт эффект сауны. Обычно ею обтягивают проблемные зоны: живот, ягодицы, руки и бёдра. Газообмен на поверхности кожи нарушается, тело нагревается и выделяет больше пота, чтобы охладиться. Термопояс работает по такому же принципу, но предназначен для проработки одной области, талии. Он практически не сковывает движения, его можно легко надеть и закрепить. Внутренний слой пояса состоит из материала, впитывающего влагу, что позволяет избежать раздражений на коже.

Одно из самых популярных заблуждений состоит в том, что вместе с потом из организма выводятся жир и токсины. Поэтому обёртывания часто делают на время занятий в спортзале, желая добиться наибольшего эффекта от тренировки. На самом деле пот на 98% — 99% состоит из воды. Да, в нём содержатся некоторые вредные вещества, например: тяжёлые металлы, но их концентрация ничтожно мала. Большинство токсинов из организма выводят почки и печень.

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Обёртывания помогают избавиться от жидкости, но не от жировой ткани. Метод пищевой плёнки эффективен в борьбе с отёками, но не в долгосрочной перспективе. Благодаря повышенному потоотделению из организма быстрее выходит жидкость. Однако так же быстро она возвращается, стоит лишь выпить воды. Жировую ткань тем более нельзя просто «растопить», и никакие гаджеты не могут этому поспособствовать. Чтобы сжечь её, необходимо выполнять специальные упражнения и следить за питанием. Если производитель термопояса обещает быстрое похудение без физических нагрузок, он говорит именно о потере веса за счёт жидкости.

Обёртывания также часто проводят в качестве спа-процедуры. В таком случае под плёнку наносят кремы и натуральные маски с мёдом, глиной и даже перцем. Считается, что это помогает избавиться от целлюлита. На самом деле, чтобы сделать его менее заметным, нужно проводить комплексную терапию. Кроме того, слишком агрессивные компоненты маски могут вызвать ожоги.

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Мнение эксперта: искусственные прогревания — это нездоровое похудение

Насколько безопасны обёртывания в спортзале, рассказывает топ-тренер сети World Class Екатерина Некрасова.

Екатерина: Я против термопоясов и плёнок. Это не решение проблемы. Их используют только профессиональные спортсмены, когда им нужно срочно сбросить несколько килограммов перед соревнованиями. При этом они не пьют воду, чтобы вес не вернулся. Это нездоровый подход, к тому же очень большая нагрузка на сердце и сосуды.

Фото: istockphoto.com

Никаких локальных прогреваний в зале не должно быть, потому что это искусственное избавление от жидкости. С помощью термопояса она уйдёт быстрее, да. Но потом вернётся, как только вы попьёте воды. Потому что тело не само вырабатывает тепло, а мы дополнительно прогреваем его извне. Я считаю, что никаких полезных свойств в этом нет. Если заниматься спортом, потеть, жидкость будет выходить естественным образом.

Чтобы избавиться от отёков, нужно нормализовать питание и пить достаточно воды. От целлюлита помогают массажи, спорт и опять же питание. Если отёки и целлюлит вошли в тяжелую стадию, то лучше обратиться за помощью к врачу. Обёртывания со специальными кремом могут моделировать, если делать их в комплексе с массажами. В таком случае удаётся проработать ткани и стимулировать кровоток. Если просто обернуться плёнкой и лечь, никакого эффекта не будет.

Метод пищевой плёнки может быть неэффективен и даже опасен

Помните: дополнительно прогревать тело в спортзале рискованно. Это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В жаркую погоду или в душном помещении лучше и вовсе отказаться от термотканей, чтобы избежать перегрева. Использовать под плёнкой косметические средства тоже нужно с осторожностью: проверить, нет ли у вас аллергии, и держать на коже не дольше времени, указанного в инструкции. Также важно пополнять водный баланс, иначе можно потерять слишком много жидкости.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, термообёртывания строго противопоказаны в следующих случаях: