Их фото в спортивной одежде смело можно вешать на доску визуализации.

Хорошо сидит: 7 фитоняшек в форме, которые помогут с мотивацией

Иногда мотивация даёт сбой, и заставить себя выбраться на тренировку кажется невозможным. Избавиться от хандры можно разными способами, один из них – стильная и вдохновляющая форма, которая так и тянет в зал или на пробежку. Согласитесь, красивая одежда для тренировки – уже половина успеха, благодаря ей вы чувствуете себя увереннее, а это – мотивирует как нельзя лучше.

Если вам кажется, что сегодня ничто не заставит вас подняться с дивана, взгляните на этих подтянутых красавиц в форме и подумайте ещё раз.

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Жизель Оливейра

Бразильская модель выбрала костюм лавандового цвета. Мягкая ткань красиво очерчивает её стройную фигуру, а нежный оттенок фиолетового выгодно подчёркивает летний загар.

Крисси Села

Фитнес-тренер Крисси предпочла форму более тёмного цвета – серо-зеленоватый оттенок достаточно насыщенный, но при этом спокойный и не слишком яркий. А спортивный топ украшен необычным дизайном с переплетающимися тесёмками.

Аманда Биск

Аманда Биск – бывшая профессиональная прыгунья с шестом, а сейчас фитнес-тренер и наставник по йоге. Яркий персиковый комплект из велосипедок и топа с широкими лямками подойдёт и для пробежек в тёплую погоду, и для йоги, и для силовых тренировок.

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Екатерина Красавина

Русская фитнес-красавица Екатерина выбрала броский вариант. Насыщенный костюм цвета фуксии с элементами более тёмного оттенка и вертикальным рубчиком поможет поднять настроение и зарядиться энергией в непогожие дни.

Си Джей Перри

Рестлер, модель и танцовщица Си Джей привыкла быть в центре внимания. Однако в этот раз девушка отдала предпочтение более нежному и аккуратному стилю. Мягкий объёмный костюм кораллового цвета выгодно подчёркивает загоревшую кожу спортсменки.

Ана Капоццоли

Ана выбрала достаточно простые лосины серого цвета с уже ставшим привычным эффектом «шума». Зато её топ отличается от стандартного спортивного верха. Несмотря на спокойный тёмно-синий цвет и обычную для тренировочной формы сеточку, дизайн топа и форма вставок выделяют его на фоне остальных.

Алая

Француженка Алая также сделала ставку на необычный верх – белый топ с декоративными лямками и открытой спиной. В то время как лосины у неё весьма классические – универсального чёрного цвета, зато с полупрозрачными вставками с сеткой.

И в пир, и в мир. Почему стильный спортивный костюм – это не просто мода, а необходимость В 2020-м такой костюм может стать нарядом на все случаи жизни.

А чья форма понравилась вам?