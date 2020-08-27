В одном мяче от мечты: как сквош помогает поступить в лучшие вузы мира

Поступить в престижные университеты США и Англии с мировым именем – не такая непосильная задача, как кажется на первый взгляд. В некоторых случаях попасть в вуз мечты помогает спорт. Разговор об одной из таких историй шёл в эфире Федерации сквоша России.

Юной спортсменке Юлии Жуковец благодаря достижениям в сквоше удалось поступить в Йель, один из восьми старейших американских университетов, который входит в Лигу Плюща. Она занимает первую строчку рейтинга «Юниорки до 19» в Украине, входит в топ-4 лучших женщин-игроков в сквош Украины и в топ-13 – в Европе. Вопреки некоторым стереотипам, спортивные достижения не только не помешали девушке продолжить образование, но и подтолкнули её к новым высотам.

Хотя на первый взгляд поступление Юлии может показаться цепочкой счастливых случайностей, все события в её жизни – результат упорства и преданности спорту. О возможности поступления за рубеж с помощью сквоша девушка узнала только в 11 классе, из-за чего ей пришлось взять годовой перерыв в обучении. Чтобы найти университет, готовый принять иностранного студента на основании спортивных достижений, потребовалось время.

Надин Арсеньев, основательница американского сквош-клуба Squash on Fire, отмечает, что разные университеты США заинтересованы в разных видах спорта. Например, в Университете штата Техас сильные команды по американскому футболу и гребле. В то время как сквош интересен таким вузам, как Йель, где есть сплочённая команда игроков с хорошей репутацией.

При этом места для девушек-сквошисток предлагают только 50 университетов, для юношей это число в два раза больше.

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Как отбирают спортсменов для поступления?

В поисках талантливых спортсменов рекрутеры вузов часто посещают крупные чемпионаты, где отбирают лучших. Однако это не единственный путь. Юля смогла поступить и без их помощи. Хотя важную роль играет уровень подготовки абитуриента, который оценивается по записи матча, спортивные достижения – не единственный критерий для отбора.

Рейтинг поступающего складывается из нескольких показателей: важны академические оценки, регулярные и успешные выступления на чемпионатах, а кроме того, учитываются игры за национальную сборную. Юлия Жуковец отмечает, что зачастую результаты на больших турнирах важнее, чем членство в сборной родной страны – её уровень университет не всегда может объективно оценить.

По словам Юли, самое сложное – найти университет, который готов предложить иностранному студенту спортивную стипендию. Ведь высшее образование в Соединённых Штатах требует действительно больших вложений: стоимость годового обучения составляет порядка $80 000. А в случае со спортивной карьерой денежные средства нужны и для участий в турнирах.

До поступления девушка потратила около $40 000 на поездки и тренировки. Само обучение в Йеле на протяжении четырёх лет обходится в $320 000. Однако если юниор входит в топ своего университета, он получает гранты и скидки и не платит полную стоимость ни за аренду корта, ни за услуги тренера.

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Как получить спортивный грант на обучение?

Есть несколько способов. Степень финансовой поддержки зависит от уровня доходов самого вуза. Некоторые учебные заведения предоставляют пособия иностранным студентам, в других размер финансовой помощи определяют, исходя из бюджета семьи студента. Также денежные средства могут выдавать в качестве поощрения за академические или спортивные достижения. Например, за игру в сквош стипендию можно получить в трёх вузах: Стэнфорде, университете Дрейк и университете Джорджа Вашингтона. Игроки команд этих университетов регулярно получают выплаты до тех пор, пока продолжают участвовать в матчах. Если же студент выбывает из-за травмы или по другим причинам, стипендия не выплачивается.

На сайте Университетской ассоциации сквоша можно узнать рейтинг вузов и найти контакты тренеров, чтобы взаимодействовать с ними напрямую. В письме абитуриент должен рассказать про свой спортивный рейтинг и академические успехи, указать турниры, в которых участвовал, и прикрепить рекомендации. Юлия советует начинать отправлять письма за два года до поступления.

Разумеется, для этого необходим высокий уровень владения английским, подтверждённый международным сертификатом. Американские вузы требуют результаты экзаменов ACT (будет достаточно порядка 1250-1300 баллов из 1600), SAT (1250-1400 баллов) и TOEFL (минимум 100 баллов из 120 для университетов Лиги Плюща, для других заведений, как правило, достаточно 85-90 баллов).

Можно ли совмещать учёбу в университете и профессиональный спорт?

Возможность совмещать занятия и игру за национальную сборную во многом зависит от дат чемпионата Европы. Иногда соревнования могут совпадать с экзаменами – в таком случае приходится выбирать, но, в целом, можно находить время даже для игр за сборную. А после университета построить карьеру в профессиональном спорте вполне реально.

Это действительно незабываемый опыт: университет входит в топ-5 лучших университетов мира, и люди, которые тебя там окружают – это что-то невероятное. Команда очень сплоченная, мы всегда поддерживаем друг друга и даже вне корта проводим много времени вместе.

По словам Юлии, спортсменов очень ценят на кампусе. Быть студентом престижного университета и без того нелегко, а когда утро и вечер заняты тренировками, а выходные – поездками на турниры, на учеников ложится дополнительная нагрузка. Причём играть за команду университета – это совсем другой уровень ответственности.

Однако даже блестящие успехи в спорте не отменяют того, что студентам нужно хорошо учиться, особенно в университетах Лиги Плюща. Спорт – это осознанный выбор, но вовсе не повод для поблажек.

Распорядок дня каждого студента-спортсмена зависит от его личных целей – тренируется ли он только с командой или самостоятельно. Во время первого семестра будний день Юли выглядел так: подъём в 7:00, персональная тренировка в 8:00, затем завтра и уроки до 14:00, после – вторая тренировка, занятие по сквошу и растяжка.

Юля: «Во время соревнований очень тяжело было уезжать на выходные, потому что домашку никто не отменял, и ты едешь целый день в автобусе, приезжаешь только к вечеру воскресенья, а в понедельник нужно опять на уроки. Но игры на выезде приносят огромное вдохновение».

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Куда отдать ребёнка на сквош?

Научить игре в сквош поможет профессиональный тренер. В первую очередь следует обратиться в сквош-клуб в вашем городе. Если такового нет, придётся гораздо сложнее, но для желающие наверняка найдут выход в любой ситуации.

Если вы житель столицы, сократить путь до лучших английских университетов можно в британской Академии сквоша. Дети там тренируются под присмотром не только российских, но и зарубежных инструкторов, а значит шансы продолжать занятия за рубежом значительно повышаются.

Большие достижения требуют большой отдачи, однако непокоряемых высот не бывает. Если ваша цель ясна, найти средства для её достижения будет не так уж сложно, главное – действительно этого захотеть.