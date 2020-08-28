Обман зрения: фитнес-блогер раскрыла хитрости моделей в «Инстаграме»

Теперь вам не придётся стесняться своего тела.

Мы часто восхищаемся идеальной фигурой моделей и блоггеров в «Инстаграме» и гадаем, как же им удалось добиться такого превосходного результата в работе над собой. Может быть, всё дело в строгом питании и тренировках? Или в качественной обработке фотографий?

Фитнес-блоггер из Великобритании Хейли Мэдиган раскрыла карты и рассказала, как создать фото «идеального» тела. Она демонстрирует обратную, закадровую, сторону своей фигуры, совершенно не стесняясь, и призывает подписчиков делать так же.

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В чём секрет идеальной фигуры на фото?

Хейли профессионально занималась бодибилдингом и регулярно участвовала в соревнованиях. После завершения спортивной карьеры она перестала набирать мышечную массу. Девушка, напротив, решила уменьшить объёмы и похудеть, а своей диетой поделиться с другими.

В «инстаграме» бывшая спортсменка демонстрирует своё тело с разных ракурсов. Вместе с удачными фотографиями девушка публикует и неидеальные кадры. Хейли не учит правильному позированию, а всего лишь открывает людям глаза. На личном примере она показывает, что на самом деле у многих не всё так идеально и красиво, как кажется на первый взгляд на фото.

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Например, в определённых позах у Мэдиган появляются складки на животе, хотя на фото рядом прекрасно видно, что у неё достаточно рельефный пресс.

На других фото девушка показывает, что с некоторых ракурсов может быть заметен и целлюлит на бёдрах.

А многочисленные фильтры могут сделать из вас совершенно другого человека. Хотя на этом фото Мэдиган всего лишь «закрасила» пигментацию на лице.

Таким самоироничным способом Хейли призывает спокойнее относиться к собственному внешнему виду. Многие, видя в Интернете сплошь и рядом идеальные фигуры без грамма лишнего жира, переживают и постоянно оглядываются на шаблоны из «Инстаграма». Однако это лишь загоняет человека в комплексы и мешает действительно начать действовать.

Мэдиган считает, что девушки будут довольны собой только тогда, когда перестанут сравнивать себя с другими. Сейчас фитнес-блоггер вдохновляет худеющих женщин, учит их быть менее строгими по отношению к себе и более раскрепощёнными и открытыми.

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На самом деле, в целлюлите, складках и других недостатках нет ничего страшного. Если же вас что-то смущает, добиться идеальной фигуры можно путём усердных тренировок и здорового образа жизни.