Она подходит не только для медитаций, но и для ежедневной разминки.

Пари как бабочка: поза Баддха Конасана, которая улучшает мужское и женское здоровье

Поза бабочки – одна из наиболее распространённых асан в йоге, её используют для дыхательных практик, медитации и пранаямы (комплекс упражнений для управления жизненной энергией). Баддха Конасана – а именно так звучит название на санскрите – проста в выполнении и оказывает позитивное влияние на самочувствие в целом.

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Чем полезна поза бабочки?

Выполнение Баддха Конасаны на регулярной основе улучшает циркуляцию крови в области живота, спины и таза, что, в свою очередь, нормализует гормональный фон. У женщин облегчает менструальные боли и положительно влияет на работу внутренних половых органов, а у мужчин – на функционирование предстательной железы.

Фото: istockphoto.com

Также поза бабочки хороша в качестве профилактики варикозного расширения вен. Ещё одно полезное свойство асаны – предупреждение образования грыжи.

Перед выполнением Баддха Конасаны людям с хроническими заболеваниями тазобедренных суставов, травмами позвоночника, коленей и паха следует обратиться к врачу.

Как выполнять позу бабочки?

При выполнении асаны стоит учитывать несколько нюансов. Самое главное – полностью расслабиться. Мышцы нужно растянуть настолько, насколько это возможно.

Если во время упражнения вы чувствуете дискомфорт или боль, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить возможность травмы и убедиться, что всё в порядке.

Фото: istockphoto.com

Исходное положения для асаны – сидя на полу с выпрямленными ногами и прямой спиной. Аккуратно согните ноги в коленях так, чтобы вы смогли соединить стопы вместе. Руками обхватите сомкнутые стопы и подтяните пятки как можно ближе к себе. Колени разведите в стороны, постарайтесь опустить их на пол – можно помочь себе локтями. В таком положении выпрямите спину и почувствуйте, как растягивается позвоночник. На выдохе наклонитесь вперёд и попытайтесь коснуться лбом пола.

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Рекомендации для новичков

Если с первого раза полностью раскрыть колени не получится, не переживайте. Поначалу можно подкладывать под бёдра скрученный плед или специальные валики для занятий. При регулярном выполнении асаны мышцы со временем растянутся.

Во время упражнения ни в коем случае не напрягайте мышцы бёдер – так увеличивается риск травмы. Только полностью расслабившись, вы сможете добиться максимального раскрытия.

Фото: istockphoto.com

Нередко новичкам сложно находиться в позе с прямой спиной. В таком случае можно выполнять асану, прижавшись к стене. Так вы сможете укрепить мышцы спины, и в скором времени опора вам не понадобится.

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Противопоказания

Как и многие позы в йоге, Баддха Конасана имеет ряд противопоказаний. Хотя их вряд ли можно назвать строгими. Тем не менее особое внимание при выполнении асаны должны проявлять люди с травмами коленей или паха. Как правило, в таких случаях под бёдра подкладывают опору, чтобы не перегружать травмированные части.