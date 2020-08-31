Бесплатный фитнес и праздник йоги: чего ждать в сентябре?

Постепенно тёплая погода сменяется дождями и чувствуется неизбежное приближение холодной поры. Однако спорт известное средство от депрессии. Поможет он и от осенней хандры. А найти единомышленников и запастись энергией можно на главных спортивных событиях этого сентября.

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Московский марафон

Когда? 20 сентября

Где? г. Москва

Дистанции: 42,2 км / 10 км

Московский марафон пройдёт по главным улицам и набережным столицы. Это крупнейший забег в России и знаковое событие для всех любителей бега и адептов здорового образа жизни. Участники марафона смогут не только показать, на что они способны, но и насладиться архитектурой Москвы. Маршрут пролегает мимо Большого театра, Кремля, Храма Христа Спасителя, Политехнического музея.

Участие в марафоне платное, также необходимо предоставить медицинскую справку. Подробности смотрите на официальном сайте.

X – Waters Kerch Strait 2020

Когда? 5-6 сентября

Где? г. Керчь

В Керчи участников ждут волны, течения и ветры. Покорять Киммерийский Босфор будут 60 пловцов, а требований к участникам всего два: иметь опыт успешного финиша на дистанции 5 км и способность поддерживать темп 25 мин/км на открытой воде. Тем не менее в рамках этого заплыва пловцам придётся преодолеть одну из сложнейших с технической точки зрения трасс серии X Waters.

Подробные условия участия, состав маршрутов и форму регистрации можно найти на сайте.

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Ironstar Olympic & 113 Triathlon Samara 2020

Где? г. Самара

Когда? 18-19 сентября

В сентябре в Самаре любители триатлона смогут выбрать из двух дистанций – Olympic и 113. Старт начнётся с плавательного этапа на 1,93 километра с корабля на Волге, причём плыть участники будут по течению. Затем на велосипедах им предстоит преодолеть 90 километров по главным улицам Самары – атлеты смогут увидеть старейший в России пивоваренный завод, Речной порт, Площадь славы, знаменитую стелу Ладью, ракету-носитель Союз и другие достопримечательности города. Завершится триатлон беговым этапом на 21,1 километр по идеально плоской набережной Волги.

Для участия требуется предварительная регистрация. Подробнее на сайте.

World United: большой день открытых дверей в фитнес-клубах

Где? по всему миру

Когда? 19 сентября

В третью субботу сентября по всему миру пройдёт масштабный день открытых дверей с презентациями новых программ тренировок, спортивными мероприятиями, соревнованиями и фуршетами. World United объединяет любителей спорта и помогает вернуть привычные тренировки после пандемии коронавируса. В число клубов, поддержавших благородную инициативу, входит World Class, Crocus Fitness и другие фитнес-пространства. А для тех, кто ещё не готов выходить из самоизоляции, предусмотрена онлайн-программа.

Подробнее о программе мероприятий смотрите на сайтах фитнес-клубов.

Yoga Day Russia

Где? г. Москва

Когда? 6 сентября

Самый масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню йоги, состоится в первое воскресенье сентября в усадьбе Царицыно. В программе практики разных направлений йоги, мастер-классы, лекции по здоровому образу жизни, медитации и концерты.

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Для посещения нужен билет. Приобрести его можно в онлайн-кассах на сайтах-партнёрах фестиваля.