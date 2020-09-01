Будущие чемпионы: как выбрать спортивную секцию для ребёнка?

Теннис, футбол или даже плавание – как определиться, что подойдёт именно вам.

В начале учебного года многие родители спешат записать детей на внеклассные занятия. Особой популярностью пользуются спортивные секции. Среди многообразия видов спорта нелегко выбрать один, подходящий именно вашему ребёнку. Если не знаете, с чего начать и как определиться, вам поможет этот гайд из четырёх простых шагов.

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Пройдите медицинское обследование

Любое занятие спортом – это определённая физическая нагрузка. Именно поэтому, прежде чем выбирать вид спорта, сводите ребёнка на обследование в поликлинику и узнайте, какую нагрузку сможет выдержать его организм. Если у ребёнка есть заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом: он не только расскажет, каких видов спорта стоит избегать, но и укажет, на что стоит обратить особое внимание. К примеру, детям, у которых есть проблемы с позвоночником, часто назначают оздоровительное плавание, а занятий гимнастикой, наоборот, рекомендуют избегать.

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Вообще, обследование ребёнку нужно проходить не реже, чем раз в год, так как детский организм меняется очень быстро, и проблемы со здоровьем могут появиться внезапно.

Оцените физические качества ребёнка

Важно определить, насколько ребёнок физически подготовлен. Для этого существует огромное количество упражнений на выносливость, гибкость, ловкость, быстроту и силу. Также есть специальные таблицы с показателями, которые считаются нормой для каждого возраста. Пройдите с ребёнком тест на оценку физических качеств и, опираясь на полученные результаты, выявите его сильные и слабые стороны.

Фото: istockphoto.com

Например, хорошие координация, выносливость и гибкость идеально подойдут для занятий фигурным катанием. А улучшить показатели в выносливости поможет большой теннис.

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Обратите внимание на интересы ребёнка

Нередко родители забывают, что любое занятие должно позитивно влиять не только на здоровье ребёнка и его физические навыки, но и на эмоциональное состояние. Поэтому следующим шагом при выборе спортивной секции станет разговор с ребёнком. Узнайте, что ему нравится, какие виды спорта интересны.

Фото: istockphoto.com

Если ребёнок теряется и говорит, что не знает, сводите его на открытые занятия в разные секции. Не нужно заставлять тренироваться, достаточно, чтобы он посмотрел, как занимаются другие дети. Возможно, именно в этот момент у ребёнка появится интерес к конкретному виду спорта. Помните, что тренировки должны приносить удовольствие, а не становиться «наказанием».

Соотнесите расписание занятий с личным расписанием ребёнка

Частота занятий, необходимая для достижения результата, для каждого вида спорта разная. Если вы планируете совмещать спорт с другими кружками, обратите внимание на секции, в которых не требуется частое посещение. К примеру, плаванием и теннисом можно заниматься 1-2 раза в неделю, а вот хоккей и футбол требуют гораздо больше времени.

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Также сравните школьное расписание с расписанием секции и оцените, сможет ли ребёнок ходить на тренировки без вреда для учебного процесса. Делать уроки поздно ночью после изматывающей тренировки не понравится ни вам, ни юному спортсмену.

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Надеемся, что эти четыре шага помогут вам сделать правильный выбор. Однако помните, нет ничего плохого в том, чтобы со временем поменять вид спорта. Главное, чтобы занятия приносили пользу, а каждая тренировка была ребёнку в радость.