Будущие чемпионы: как выбрать спортивную секцию для ребёнка?

В начале учебного года многие родители спешат записать детей на внеклассные занятия. Особой популярностью пользуются спортивные секции. Среди многообразия видов спорта нелегко выбрать один, подходящий именно вашему ребёнку. Если не знаете, с чего начать и как определиться, вам поможет этот гайд из четырёх простых шагов.
Пройдите медицинское обследование
Любое занятие спортом – это определённая физическая нагрузка. Именно поэтому, прежде чем выбирать вид спорта, сводите ребёнка на обследование в поликлинику и узнайте, какую нагрузку сможет выдержать его организм. Если у ребёнка есть заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом: он не только расскажет, каких видов спорта стоит избегать, но и укажет, на что стоит обратить особое внимание. К примеру, детям, у которых есть проблемы с позвоночником, часто назначают оздоровительное плавание, а занятий гимнастикой, наоборот, рекомендуют избегать.
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Вообще, обследование ребёнку нужно проходить не реже, чем раз в год, так как детский организм меняется очень быстро, и проблемы со здоровьем могут появиться внезапно.
Оцените физические качества ребёнка
Важно определить, насколько ребёнок физически подготовлен. Для этого существует огромное количество упражнений на выносливость, гибкость, ловкость, быстроту и силу. Также есть специальные таблицы с показателями, которые считаются нормой для каждого возраста. Пройдите с ребёнком тест на оценку физических качеств и, опираясь на полученные результаты, выявите его сильные и слабые стороны.
Фото: istockphoto.com
Например, хорошие координация, выносливость и гибкость идеально подойдут для занятий фигурным катанием. А улучшить показатели в выносливости поможет большой теннис.
Обратите внимание на интересы ребёнка
Нередко родители забывают, что любое занятие должно позитивно влиять не только на здоровье ребёнка и его физические навыки, но и на эмоциональное состояние. Поэтому следующим шагом при выборе спортивной секции станет разговор с ребёнком. Узнайте, что ему нравится, какие виды спорта интересны.
Фото: istockphoto.com
Если ребёнок теряется и говорит, что не знает, сводите его на открытые занятия в разные секции. Не нужно заставлять тренироваться, достаточно, чтобы он посмотрел, как занимаются другие дети. Возможно, именно в этот момент у ребёнка появится интерес к конкретному виду спорта. Помните, что тренировки должны приносить удовольствие, а не становиться «наказанием».
Соотнесите расписание занятий с личным расписанием ребёнка
Частота занятий, необходимая для достижения результата, для каждого вида спорта разная. Если вы планируете совмещать спорт с другими кружками, обратите внимание на секции, в которых не требуется частое посещение. К примеру, плаванием и теннисом можно заниматься 1-2 раза в неделю, а вот хоккей и футбол требуют гораздо больше времени.
Фото: istockphoto.com
Также сравните школьное расписание с расписанием секции и оцените, сможет ли ребёнок ходить на тренировки без вреда для учебного процесса. Делать уроки поздно ночью после изматывающей тренировки не понравится ни вам, ни юному спортсмену.
Надеемся, что эти четыре шага помогут вам сделать правильный выбор. Однако помните, нет ничего плохого в том, чтобы со временем поменять вид спорта. Главное, чтобы занятия приносили пользу, а каждая тренировка была ребёнку в радость.