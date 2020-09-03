Велосипед vs ролики. Выбираем лучшее средство для передвижения

Если вы любите гулять в парке, то наверняка замечали, что подавляющее большинство для передвижения выбирают ролики или велосипеды. Мы решили разобраться, какую пользу приносят эти виды транспорта и почему именно они так нравятся людям?

Велосипед

Расход калорий:

Езда на велосипеде — хороший способ контролировать вес, так как он повышает скорость метаболизма, наращивает мышцы и сжигает жир. Но, не удивительно, что если вы пытаетесь похудеть, то поездки должны сочетаться с планом здорового питания.

По данным Гарвардского университета, езда на велосипеде со средней скоростью от 19 до 22 км/час заставит человека весом в 70 килограмм сжечь 298 калорий за 30 минут. При скорости от 22 до 24 км/час человек с таким же весом сжигает 372 калории.

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Фото: istockphoto.com

Задейсвованные мышцы:

Основными мышцами, задействованными во время велопрогулок, являются четырехглавые мышцы бёдер и подколенные сухожилия в верхней части ноги, а также икроножные и камбаловидные мышцы голени. Когда вы едете на велосипеде, большую часть работы выполняют квадрицепсы и подколенные сухожилия.

К тому же катание на велосипеде— отличная кардиотренировка. Регулярные велопрогулки стимулируют и улучшают ваше сердце, легкие и кровообращение, снижая риск инсульта, высокого кровяного давления и сердечного приступа. Укрепляются сердечные мышцы, снижается пульс в состоянии покоя.

Дополнительные преимущества:

Велоспорт улучшает силу, баланс и координацию. Это также может помочь предотвратить падения и переломы. Езда на велосипеде – идеальная форма упражнений, если у вас остеоартрит, так как нагрузка на суставы небольшая.

Помимо очевидной пользы для здоровья кататься на велосипеде весело с семьёй или друзьями. Существуют двухместные, трёхместные и даже четырёхместные тандемы для катания вместе.

Цена: от 6 000 р.

Макар, студент 4 курса, предпочитает велосипед роликам и остальным видам транспорта:

«У меня плоскостопие. По этой причине я не могу долго кататься на роликах и даже на самокате или скейтборде. Велосипед удобен тем, что нет сильной нагрузки на ступни, ещё и посидеть можно.»

Фото: istockphoto.com

Ролики

Расход калорий:

Неторопливое 30-минутное катание на роликах по бульвару сожжет 250 калорий!

Таким образом, если вы занимаетесь по 30 минут пять раз в неделю, вы сжигаете примерно 1250 калорий. Совместно с сокращенным рационом питания это поможет вам терять по полкилограмма-килограмму в неделю.

Посчитать расход калорий.

Фото: istockphoto.com

Задействованные мышцы:

Преимущество катания на роликах в том, что это тренировка всего тела, хотя, конечно, есть некоторые области и группы мышц, которые наиболее задействованы при тренировке на роликах. Повышение силы тела благодаря катанию на роликовых коньках также улучшит вашу координацию, поможет предотвратить травмы и оставаться более активными и гибкими по мере взросления.

Ролики – гораздо больше, чем просто кардиотренировка. Помимо того, что вы сбросите вес, вы еще и сможете нарастить мышечную массу. После каждой прогулки на роликовых коньках вы будете замечать результат. Ягодицы, бедра, а также икры будут всегда в тонусе.

Фото: istockphoto.com

Дополнительные преимущества:

Кроме очевидных преимуществ катания на роликах для физического здоровья, есть также польза для психического состояния человека. Подобные прогулки очищают разум, сводят к минимуму лёгкие формы депрессии и просто делают вас счастливым.

Цена: от 2 500 р.

Елизавета, студентка 3 курса, считает ролики лучшим способ снять эмоциональное напряжение:

«Это здорово, когда ты едешь вечером, вдоль парка и думаешь обо всем на свете. О проблемах, о том, как их можно решать, понимаешь, что, на самом-то деле, все это ничего не значит, и что ты сможешь со всем справиться. Вообще я люблю спорт, но порой мне бывает очень лень идти в зал или просто заниматься дома, тогда я достаю ролики и еду кататься. Пропотеваешь очень хорошо, ноги потом отваливаются».

Фото: istockphoto.com

Так что же лучше?

В данном случае выбор стоит сделать исходя из ваших личных предпочтений и ощущений. На роликах сложнее научиться кататься, чем на велосипеде, но они чуть-чуть перевешивают велосипед по пользе для организма, лишь по той причине, что во время катания на них задействовано больше мышц.

Однако по количеству сброшенных калорий и влияния на тело, в особенности, на сердце, эти виды транспорта почти не отличаются. Можете смело прийти в спортивный магазин и выбрать то, что придется вам по душе, зная, что ваш организм обязательно скажет вам «спасибо».