Тренировка Чудо-женщины: как Галь Гадот готовилась к роли супергероини

Несколько лет назад израильская актриса Галь Гадот воплотила на экране Чудо-женщину – одной из самых известных супергероинь. Ей удалось не только оправдать ожидания зрителей и достойно исполнить роль всеми любимого персонажа, но и привнести в образ особую харизму. А в 2020 году актриса вернулась к роли знаменитой воительницы в новом сольном фильме о принцессе Диане.
Однако сыграть супергероиню не так-то просто. В прошлом Галь Гадот была манекенщицей, и большую часть жизни поддерживала весьма худощавое телосложение. Однако принцесса острова амазонок – девушка далеко не из слабых. Поэтому чтобы соответствовать образу, актрисе пришлось тщательно готовиться к съёмкам – регулярно тренироваться и набирать мышечную массу.
Боевые искусства, кардио и силовые
Хотя в своё время Галь Гадот проходила службу в армии – в Израиле воинская обязанность есть и у женщин, с подготовкой к съёмкам в фильме «Бэтмен против Супермена», в котором впервые появляется её героиня, актрисе пришлось нелегко. Всего для того, чтобы прийти в нужную форму, Гадот потребовалось полгода. Тренироваться ей приходилось ежедневно по 6-7 часов.
Одной из основных задач актрисы был набор мышечной массы, ведь принцесса Диана обладает атлетичной и объёмной фигурой, которой вице-мисс Израиль изначально похвастаться не могла. Поэтому в её программе особое место уделялось силовым тренировкам, а руководил ими Марк Твайт, который также помогал Генри Кавиллу подготовиться к роли Супермена.
Чтобы прокачать разные группы мышц, Галь Гадот занималась на тренажёрах, в том числе на гребном и со штангой. Основная тренировка Чудо-женщины рассчитана на 45 минут и состоит из семи упражнений. План занятия выглядит примерно так:
- гребля: 5 мин.;
- перерыв: 1-2 мин.;
- гребля: 5 мин.;
- медвежья проходка: 30 м – упражнение, 30 м – отдых;
- обратная медвежья проходка: 30 м – упражнение, 30 м – отдых;
- бёрпи с прыжком вперёд: 30 м – упражнение, 30 – отдых;
- «крабик»: 30 м – упражнение, 30 – отдых;
- бёрпи с прыжком вперёд: 30 м – упражнение, 30 – отдых;
- подтягивания: 7 подходов по 3 раза с перерывом 1-2 мин.;
- отжимания на кольцах: 5 подходов по 3 раза с перерывом 1-2 мин.
Кроме того, Галь Гадот регулярно тренировалась со штангой. Комплекс состоял из следующих упражнений:
- мертвая тяга: 5 раз с весом в 33% от одноповторного максимума;
- тяга к поясу: 5 раз с весом в 43% от одноповторного максимума;
- подъём штанги обратным хватом: 4 подхода по 5 раз с весом в 53% от одноповторного максимума;
- швунг жимовой: 4 подхода по 5 раз с весом в 63% от одноповторного максимума.
Также в кадре актрисе приходилось скакать на лошади, сражаться с мечом и выполнять различные трюки. Поэтому в рамках подготовки она занималась кикбоксингом, боевыми искусствами, кунг-фу, джиу-джитсу, тренировалась с мечом и училась держаться в седле.
Белок, много зелени и фруктов
Однако чтобы добиться супергеройской фигуры одних тренировок недостаточно. Галь Гадот также приходилось тщательно следить за питанием. Хотя актриса, как и многие, неравнодушна к фастфуду и сладостям, во время подготовок к съёмкам ей пришлось отказаться от вредной пищи.
Основу её рациона составляли белок и растительная пища, а в качестве перекусов Гадот выбирала фрукты и овощи. Одно из любимых ПП-блюд актрисы – национальная израильская шакшука, яичница с помидорами, луком, перцом и оливковым маслом.
Также при насыщенном режиме тренировок крайне важно было следить за водным балансом в организме. По словам Галь Гадот, ежедневно она выпивала не меньше трёх литров воды.
Благодаря усердным тренировкам и ответственному подходу к питанию актрисе удалось в достаточно короткие сроки достичь нужной физической формы. За шесть месяцев подготовки Гадот набрала больше семи килограммов мышц. А результат её стараний все поклонники комиксов DC могли наблюдать на экранах кинотеатров.