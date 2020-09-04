Тренировка Чудо-женщины: как Галь Гадот готовилась к роли супергероини

Гребля, боевые искусства и тренировки с мечом помогли актрисе набрать больше 7 килограммов мышечной массы.

Несколько лет назад израильская актриса Галь Гадот воплотила на экране Чудо-женщину – одной из самых известных супергероинь. Ей удалось не только оправдать ожидания зрителей и достойно исполнить роль всеми любимого персонажа, но и привнести в образ особую харизму. А в 2020 году актриса вернулась к роли знаменитой воительницы в новом сольном фильме о принцессе Диане.

Однако сыграть супергероиню не так-то просто. В прошлом Галь Гадот была манекенщицей, и большую часть жизни поддерживала весьма худощавое телосложение. Однако принцесса острова амазонок – девушка далеко не из слабых. Поэтому чтобы соответствовать образу, актрисе пришлось тщательно готовиться к съёмкам – регулярно тренироваться и набирать мышечную массу.

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Боевые искусства, кардио и силовые

Хотя в своё время Галь Гадот проходила службу в армии – в Израиле воинская обязанность есть и у женщин, с подготовкой к съёмкам в фильме «Бэтмен против Супермена», в котором впервые появляется её героиня, актрисе пришлось нелегко. Всего для того, чтобы прийти в нужную форму, Гадот потребовалось полгода. Тренироваться ей приходилось ежедневно по 6-7 часов.

Одной из основных задач актрисы был набор мышечной массы, ведь принцесса Диана обладает атлетичной и объёмной фигурой, которой вице-мисс Израиль изначально похвастаться не могла. Поэтому в её программе особое место уделялось силовым тренировкам, а руководил ими Марк Твайт, который также помогал Генри Кавиллу подготовиться к роли Супермена.

Чтобы прокачать разные группы мышц, Галь Гадот занималась на тренажёрах, в том числе на гребном и со штангой. Основная тренировка Чудо-женщины рассчитана на 45 минут и состоит из семи упражнений. План занятия выглядит примерно так:

гребля: 5 мин.;

5 мин.; перерыв: 1-2 мин.;

1-2 мин.; гребля: 5 мин.;

5 мин.; медвежья проходка: 30 м – упражнение, 30 м – отдых;

30 м – упражнение, 30 м – отдых; обратная медвежья проходка: 30 м – упражнение, 30 м – отдых;

30 м – упражнение, 30 м – отдых; бёрпи с прыжком вперёд: 30 м – упражнение, 30 – отдых;

30 м – упражнение, 30 – отдых; «крабик»: 30 м – упражнение, 30 – отдых;

30 м – упражнение, 30 – отдых; бёрпи с прыжком вперёд: 30 м – упражнение, 30 – отдых;

30 м – упражнение, 30 – отдых; подтягивания: 7 подходов по 3 раза с перерывом 1-2 мин.;

7 подходов по 3 раза с перерывом 1-2 мин.; отжимания на кольцах: 5 подходов по 3 раза с перерывом 1-2 мин.

Кроме того, Галь Гадот регулярно тренировалась со штангой. Комплекс состоял из следующих упражнений:

мертвая тяга: 5 раз с весом в 33% от одноповторного максимума;

5 раз с весом в 33% от одноповторного максимума; тяга к поясу: 5 раз с весом в 43% от одноповторного максимума;

5 раз с весом в 43% от одноповторного максимума; подъём штанги обратным хватом: 4 подхода по 5 раз с весом в 53% от одноповторного максимума;

4 подхода по 5 раз с весом в 53% от одноповторного максимума; швунг жимовой: 4 подхода по 5 раз с весом в 63% от одноповторного максимума.

Также в кадре актрисе приходилось скакать на лошади, сражаться с мечом и выполнять различные трюки. Поэтому в рамках подготовки она занималась кикбоксингом, боевыми искусствами, кунг-фу, джиу-джитсу, тренировалась с мечом и училась держаться в седле.

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Белок, много зелени и фруктов

Однако чтобы добиться супергеройской фигуры одних тренировок недостаточно. Галь Гадот также приходилось тщательно следить за питанием. Хотя актриса, как и многие, неравнодушна к фастфуду и сладостям, во время подготовок к съёмкам ей пришлось отказаться от вредной пищи.

Основу её рациона составляли белок и растительная пища, а в качестве перекусов Гадот выбирала фрукты и овощи. Одно из любимых ПП-блюд актрисы – национальная израильская шакшука, яичница с помидорами, луком, перцом и оливковым маслом.

Также при насыщенном режиме тренировок крайне важно было следить за водным балансом в организме. По словам Галь Гадот, ежедневно она выпивала не меньше трёх литров воды.

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Благодаря усердным тренировкам и ответственному подходу к питанию актрисе удалось в достаточно короткие сроки достичь нужной физической формы. За шесть месяцев подготовки Гадот набрала больше семи килограммов мышц. А результат её стараний все поклонники комиксов DC могли наблюдать на экранах кинотеатров.