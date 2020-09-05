На альтернативе: чем отличается кофе на растительном молоке?

В наши дни существует множество вариантов замены обычному коровьему молоку. На прилавках магазинов можно встретить напитки из сои, кокоса, овса, миндаля и даже риса. Но насколько полезнее растительное молоко, чем молоко животного происхождения? И можно ли похудеть на кофе с альтернативным молоком?

Что будет с организмом, если есть молочные продукты каждый день? Хотя у молока много полезных свойств, злоупотреблять им не стоит.

Из чего делают растительное молоко?

У растительного молока есть множество очевидных плюсов. Во-первых, это продукт, который добывают из растений, не вредя животным. Такое молоко подходит веганам и тем, у кого аллергия на лактозу.

Фото: istockphoto.com

Во-вторых, в зависимости от сырья, из которого производится продукт, меняется вкус молока. Даже на российском рынке, который пока не так богат на новинки, существует довольно большой выбор. Методом проб можно подобрать напиток, который понравится именно вам. Но даже с растительным молоком стоит быть осторожным – подобные аналоги могут вызывать аллергическую реакцию, если вам нельзя употреблять продукт, из которого он произведён – например, стружку кокоса или миндаль.

В-третьих, молоко растительного происхождения практически догоняет коровье по количеству полезных веществ. Однако это работает только в том случае, если смешать сразу несколько видов альтернативного молока, поскольку они различаются по энергетической ценности.

Фото: istockphoto.com

К сожалению, чтобы приблизить аналоги к оригиналу, прибегают не только к смешиванию. Нередко в составе растительных напитков можно увидеть множество химических добавок. Например, минеральные соли, такие как карбонат кальция, фосфаты, хлорид и гидроксид. Большое количество кальция (около 42%) в альтернативах коровьему молоку зачастую обуславливается именно благодаря этим веществам.

Соевое молоко

В 100 мл:

54 ккал;

3,3 г белков;

1,8 г жиров;

5,7 г углеводов.

Соя – важный источник белка, особенно для людей, придерживающихся вегетарианской диеты. Польза соевого молока обуславливается, в первую очередь, содержащимися в нём изофлавонами – особыми веществами, обладающими противораковыми свойствами.

Фото: istockphoto.com

Однако потребители регулярно жалуются на «бобовый» вкус соевого напитка. А в составе часто можно встретить различные примеси. По этим причинам соевое молоко потеряло лидерство на рынке растительных аналогов и уступило место миндальному.

Кроме того, высокая температура и кислотность могут спровоцировать сворачивание соевого молока, что нередко случается при его добавлении в горячий и кислый кофе. Чтобы избежать этого, можно использовать менее кислые сорта бодрящего напитка – например, колумбийский или бразильский. Также перед смешиванием следует дождаться, пока кофе немного остынет.

Миндальное молоко

В 100 мл:

51 ккал;

18,6 г белков;

53,7 г жиров;

13 г углеводов.

Миндальные напитки пользуются спросом из-за приятного вкуса и характерного аромата. В этом орехе содержится много мононенасыщенных жирных кислот, которые играют далеко не последнюю роль в процессе похудения. Кроме того, миндаль – источник многих питательных веществ, в том числе белков, клетчатки, марганца и витамина E. При этом последний важен для здоровья глаз и кожи, а также сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Миндальное молоко обладает особым ореховым вкусом, который может слегка горчить. Поэтому в кофе, скорее всего, придётся добавить сахар или другие подсластители. Из миндального молока можно сделать шелковистую пену, но при нагревании оно может отделиться. Пэтому латте-арт, приготовленный с этим молоком, хотя и хорошо смотрится поверх пенистого слоя, но под собой имеет водянистую жидкость.

Рисовое молоко

В 100 мл:

60 ккал;

0,1 г белков;

1,3 г жиров;

12,2 г углеводов.

Рис всегда считался богатым источником углеводов. Если вы пробовали молоко из риса, то наверняка замечали, что оно гораздо слаще коровьего. Обработка во время приготовления этого напитка приводит к расщеплению углеводов на сахара, что и придаёт рисовому молоку характерный сладкий вкус.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, такая альтернатива – наименее аллергическая из популярных растительных аналогов.

Его тонкая и водянистая текстура не дает кофе привычной кремовой консистенции. Вдобавок рисовое молоко не содержит достаточного количества белка, чтобы создать красивую пену.

Кокосовое молоко

В 100 мл:

138 ккал;

1,81 г белков;

13,08 г жиров;

3,46 г углеводов.

Это молоко получают из тертой кокосовой мякоти, богатой жирами. Сами фрукты растут в тропическом климате и экспортируются в Северную Америку и Европу в консервированном виде.

Фото: istockphoto.com

По данным исследований, кокос (в особенности кокосовое масло) обладает противомикробным и противогрибковым действием, которое достигается за счёт содержащихся в нём кислот.

Использование кокосового молока в кофе поможет привнести тропический оттенок вкуса без использования искусственных ароматизаторов, а естественная плотная консистенция не будет излишне разбавлять кофе. Кокосовое молоко создает менее плотную пену с более крупными пузырьками по сравнению с обычным.

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Коровье молоко

В 100 мл:

65 ккал;

3,2 г белков;

3,6 г жиров;

4,8 г углеводов.

Цельное коровье молоко благотворно сказывается на здоровье человека: взаимодействие между кальцием, фосфором, белком и витамином D увеличивает образование костной ткани и укрепляет её. А вот связь между молочным жиром и ожирением – не более чем слухи.

Фото: istockphoto.com

По вкусу цельное молоко более насыщенное и сливочное, чем молоко с низким содержанием жира, поэтому и в кофе такая добавка будет ощущаться иначе. Кроме того, напиток богат натуральными витаминами A, D, E и K.

Традиционно именно коровье молоко используют для латте и капучино. Однако для тех, кто решил отказаться от животного молока или же не переносит лактозу, такой вариант не подойдёт.

Какое молоко полезнее?

К сожалению, пока невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Учёные, сравнив влияние растительного и коровьего молока на человека, пришли к выводу, что на данный момент недостаточно данных и необходимо продолжать исследования.

Фото: istockphoto.com

На самом деле нет нужды отказываться от коровьего молока без особой причины. Если вы всё-таки приняли решение о поиске альтернативы, этот вопрос для каждого индивидуален – всё зависит от ваших вкусов, питания и здоровья.

Что произойдёт с телом, если на месяц отказаться от молочных продуктов У эксперимента есть как сторонники, так и ярые противники. У всех свои аргументы.

Однако не бойтесь, что потеряете важные питательные вещества, если предпочтёте растительный аналог. Нужно лишь следить за питанием и придерживаться сбалансированной диеты. Тем более, какое бы молоко вы не добавили в кофе, его количество будет несущественным, чтобы оказать значительный эффект.