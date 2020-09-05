Сказочное превращение: американец похудел и стал похож на диснеевского принца

Избавиться от лишнего веса Джеффри Кендаллу помогли друзья и вера в себя.

Американец Джеффри Кендалл опубликовал свои фото до и после похудения. Интернет тут же взорвался обсуждениями о чудесном преображении парня: многие посчитали, что американец выглядит в точности, как принц из «Красавицы и чудовища». Позже парень написал большой пост и поделился подробностями своего «сказочного» превращения. Оказалось, похудеть ему помогла простая и давно известная истина – любить себя.

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Всё началось с помощи другу

Джеффри всегда обладал достаточно крупным телосложением. Когда ему было 24 года, его мать попала в больницу с тяжёлым диагнозом – аневризма головного мозга. Это стало ударом для молодого человека. Ухаживая за матерью, парень также боролся с депрессией и низкой самооценкой.

Всё изменилось, когда его друг расстался с девушкой и попросил Джеффри составить ему компанию во время тренировок в зале. Желая помочь другу, молодой человек согласился и постепенно втянулся в процесс.

«Всё началось с малого», – рассказывает Джеффри. «Поначалу мы встречались и выполняли несколько простых упражнений с 20-килограммовыми штангами. В итоге договорились отжиматься каждый день».

Вскоре каждый день Джеффри начинал с динамичной прогулки под The Beatles, после чего возвращался домой и помогал маме. А вечером парень занимался йогой.

Некоторое время спустя юноша начал заниматься по видеоурокам – на YouTube он обнаружил много бесплатных и разнообразных тренировок. Постепенно к рутине Джеффри добавились силовые упражнения с собственным весом и кардио. Как отмечает молодой человек, ему существенно помогли видео наставников о принятии себя: он заново научился любить своё тело.

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Диета и здоровое питание

Джеффри признаётся, что немалую роль в его похудении сыграло здоровое питание.

Гораздо проще заставить себя не есть печенье, чем пробежать 1,5 километра.

Тем не менее, молодой человек не придерживается особо строгих ограничений в рационе. Он предпочитает питаться интуитивно и считать калории. Раньше у Джеффри была плохая привычка перекусывать по ночам, но ему удалось избавиться от неё, заменив вредные перекусы поздним ужином. Американец отмечает, что важно не только то, что есть, но и когда это есть.

Поддержка других – лучшая мотивация

Джеффри очень благодарен тем, кто поддерживал его на этом нелёгком пути. Его семья и друзья были с ним на протяжении всего времени. Молодой человек призывает всех, кто недоволен своим телом, не бояться обратиться за помощью к окружающим. Любовь и поддержка действительно могут сыграть ключевую роль: они помогают восполнить внутренние силы.

Ошеломляющее «до» и «после»

Парень опубликовал фото после преображения с подписью: «Я избавился от лишних килограммов, лишней печали и волос на лице. Я начал по-другому относиться к жизни. Не забывайте всегда любить себя».

Фото стало вирусным – люди восхитились результатами перевоплощения Джеффри и поддержали его. Также многие отметили сходство молодого человека с диснеевским принцем.

Благодаря такой сильной отдаче, Джеффри всё также замотивирован и продолжает вести здоровый образ жизни. Сейчас парень даже подумывает о том, чтобы начать модельную карьеру.

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«На самом деле приятно видеть вознаграждение за годы работы. В общем, прошло чуть больше двух лет с тех пор, как я устал грустить в своей постели, задаваясь вопросом, смогу ли когда-нибудь быть тем, кем хочу. Теперь я понял, что всегда был таким человеком», – говорит Джеффри.