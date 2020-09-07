Смешать и взбить: 5 рецептов смузи от известных топ-моделей

Полезные завтраки и перекусы, заряжающие бодростью на целый день.

Если вы хотите начать утро с «витаминного заряда», приготовьте смузи. Такой завтрак не только наполнит вас энергией на будущий день, но и поспособствует выведению вредных веществ из организма. Рецепты лучших детокс-смузи от известных моделей в нашей подборке.

Экзотический смузи от Миранды Керр

Миранде Керр уже 37 лет, а она остаётся такой же стройной, как и в начале карьеры. Бывший «ангел» Victoria's Secret признаётся: держать тело в тонусе ей помогают детокс-смузи.

Ингредиенты:

Стакан миндального молока;

шпинат;

голубика;

малина;

ореховая паста;

папайя.

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Сладкий смузи от Карли Клосс

Как и большинство супермоделей, Карли Клосс предпочитает начинать своё утро со стакана смузи. Её любимый рецепт – всем сладкоежкам на заметку.

Ингредиенты:

Банан;

горсть ежевики;

стакан миндального молока (можно заменить на другой вид);

25 граммов протеина.

«Охлаждающий» смузи от Санне Влоет

Санне Влоет не только известная нидерландская модель, но и популярная видеоблогерша. Девушка делится секретами красоты и рецептами полезных блюд в YouTube. Один из самых популярных рецептов на канале – смузи из замороженных продуктов с добавлением имбиря.

Ингредиенты:

Замороженный шпинат;

замороженные ананасы;

сок половины лимона;

маленький кусочек очищенного имбиря;

1,5 стакана кокосовой воды.

Ягодный смузи от Девон Виндзор

Девон Виндзор тоже не может представить утро без смузи. Американская топ-модель уверяет, этот напиток ускоряет метаболизм и запускает процессы жиросжигания. После такого завтрака чувствуешь себя сытым минимум до обеда.

Ингредиенты:

Смесь из ягод;

чайная ложка порошка асаи;

греческий йогурт;

полстакана сока или кокосовой воды;

чайная ложка мёда.

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Банановый смузи от Кэндис Свейнпол

Кэндис – «ангел» Victoria’s Secret, одна из самых влиятельных бикини-моделей «Инстаграма». Девушка постоянно держит тело в тонусе – даже не скажешь, что два года назад она стала матерью во второй раз. Одно из самых любимых блюд Кэндис – банановый смузи.

Ингредиенты: