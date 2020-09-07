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Любимые смузи топ-моделей. Рецепты Миранды Керр, Карли Клосс и других

Рецепты смузи от топ-моделей
Алина Торишная
Смешать и взбить: 5 рецептов смузи от известных топ-моделей
Полезные завтраки и перекусы, заряжающие бодростью на целый день.
Lifestyle / Питание 0

Если вы хотите начать утро с «витаминного заряда», приготовьте смузи. Такой завтрак не только наполнит вас энергией на будущий день, но и поспособствует выведению вредных веществ из организма. Рецепты лучших детокс-смузи от известных моделей в нашей подборке.

Экзотический смузи от Миранды Керр

Миранде Керр уже 37 лет, а она остаётся такой же стройной, как и в начале карьеры. Бывший «ангел» Victoria's Secret признаётся: держать тело в тонусе ей помогают детокс-смузи.

Ингредиенты:

  • Стакан миндального молока;
  • шпинат;
  • голубика;
  • малина;
  • ореховая паста;
  • папайя.
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Сладкий смузи от Карли Клосс

Как и большинство супермоделей, Карли Клосс предпочитает начинать своё утро со стакана смузи. Её любимый рецепт – всем сладкоежкам на заметку.

Ингредиенты:

  • Банан;
  • горсть ежевики;
  • стакан миндального молока (можно заменить на другой вид);
  • 25 граммов протеина.

«Охлаждающий» смузи от Санне Влоет

Санне Влоет не только известная нидерландская модель, но и популярная видеоблогерша. Девушка делится секретами красоты и рецептами полезных блюд в YouTube. Один из самых популярных рецептов на канале – смузи из замороженных продуктов с добавлением имбиря.

Ингредиенты:

  • Замороженный шпинат;
  • замороженные ананасы;
  • сок половины лимона;
  • маленький кусочек очищенного имбиря;
  • 1,5 стакана кокосовой воды.

Ягодный смузи от Девон Виндзор

Девон Виндзор тоже не может представить утро без смузи. Американская топ-модель уверяет, этот напиток ускоряет метаболизм и запускает процессы жиросжигания. После такого завтрака чувствуешь себя сытым минимум до обеда.

Ингредиенты:

  • Смесь из ягод;
  • чайная ложка порошка асаи;
  • греческий йогурт;
  • полстакана сока или кокосовой воды;
  • чайная ложка мёда.
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Банановый смузи от Кэндис Свейнпол

Кэндис – «ангел» Victoria’s Secret, одна из самых влиятельных бикини-моделей «Инстаграма». Девушка постоянно держит тело в тонусе – даже не скажешь, что два года назад она стала матерью во второй раз. Одно из самых любимых блюд Кэндис – банановый смузи.

Ингредиенты:

  • Замороженный банан;
  • чайная ложка протеина;
  • чашка голубики;
  • столовая ложка семян чиа;
  • 2 столовые ложки ореховой пасты;
  • полтора стакана кокосовой воды;
  • чайная ложка спирулины.
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