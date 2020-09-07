Смешать и взбить: 5 рецептов смузи от известных топ-моделей

Если вы хотите начать утро с «витаминного заряда», приготовьте смузи. Такой завтрак не только наполнит вас энергией на будущий день, но и поспособствует выведению вредных веществ из организма. Рецепты лучших детокс-смузи от известных моделей в нашей подборке.
Экзотический смузи от Миранды Керр
Миранде Керр уже 37 лет, а она остаётся такой же стройной, как и в начале карьеры. Бывший «ангел» Victoria's Secret признаётся: держать тело в тонусе ей помогают детокс-смузи.
Ингредиенты:
- Стакан миндального молока;
- шпинат;
- голубика;
- малина;
- ореховая паста;
- папайя.
Сладкий смузи от Карли Клосс
Как и большинство супермоделей, Карли Клосс предпочитает начинать своё утро со стакана смузи. Её любимый рецепт – всем сладкоежкам на заметку.
Ингредиенты:
- Банан;
- горсть ежевики;
- стакан миндального молока (можно заменить на другой вид);
- 25 граммов протеина.
«Охлаждающий» смузи от Санне Влоет
Санне Влоет не только известная нидерландская модель, но и популярная видеоблогерша. Девушка делится секретами красоты и рецептами полезных блюд в YouTube. Один из самых популярных рецептов на канале – смузи из замороженных продуктов с добавлением имбиря.
Ингредиенты:
- Замороженный шпинат;
- замороженные ананасы;
- сок половины лимона;
- маленький кусочек очищенного имбиря;
- 1,5 стакана кокосовой воды.
Ягодный смузи от Девон Виндзор
Девон Виндзор тоже не может представить утро без смузи. Американская топ-модель уверяет, этот напиток ускоряет метаболизм и запускает процессы жиросжигания. После такого завтрака чувствуешь себя сытым минимум до обеда.
Ингредиенты:
- Смесь из ягод;
- чайная ложка порошка асаи;
- греческий йогурт;
- полстакана сока или кокосовой воды;
- чайная ложка мёда.
Банановый смузи от Кэндис Свейнпол
Кэндис – «ангел» Victoria’s Secret, одна из самых влиятельных бикини-моделей «Инстаграма». Девушка постоянно держит тело в тонусе – даже не скажешь, что два года назад она стала матерью во второй раз. Одно из самых любимых блюд Кэндис – банановый смузи.
Ингредиенты:
- Замороженный банан;
- чайная ложка протеина;
- чашка голубики;
- столовая ложка семян чиа;
- 2 столовые ложки ореховой пасты;
- полтора стакана кокосовой воды;
- чайная ложка спирулины.