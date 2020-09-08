Ни дня без тренировки: что произойдёт с телом, если заниматься каждый день?

Всем известно, что регулярные занятия спортом помогают поддерживать тело в тонусе, а также позитивно влияют на эмоциональное состояние, поскольку позволяют избавляться от накопленного стресса. Однако как отреагирует организм, если проводить тренировки каждый день без восстановительных выходных? Проверить это на собственном опыте решил фитнес-блогер из США Брэндон Ромэйн.

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В чём заключалась суть эксперимента?

Брэндон решил устраивать ежедневные занятия и внимательно отслеживал изменения, которые происходили с его телом. Тренировался парень, в основном, по системе высокоинтервального интенсивного тренинга (HIIT), суть которого заключается в чередовании ходьбы и спринта в течение получаса. Кроме того, пару раз в неделю блогер посещал спортзал и выполнял упражнения на пресс, спину и ноги.

Также Брэндон придерживался специальной диеты, которая предполагала ежедневное потребление 3000 ккал: 200+ граммов белка, 200+ граммов углеводов и 50-70+ граммов жира.

В конце первой недели эксперимента Брэндон не заметил серьёзных физических изменений. Зато почувствовал, что стал сильнее морально: «Я замечаю, как HIIT-тренировки и любые другие вызовы влияют на меня, я вижу прогресс».

На девятнадцатый день чередовать ходьбу и спринт стало намного проще. Блогер отметил, что стал гораздо выносливее и значительно увеличил скорость бега.

В последний день эксперимента Брэндон показал себя «до» и «после». Несмотря на то, что весь месяц он старался набрать массу, ему, напротив, удалось подсушиться. «Думаю, ежедневные тренировки помогли мне не потолстеть. Сначала вес долгое время стоял на месте, потом удалось даже немного похудеть. А ещё, у меня наконец-таки появился пресс».

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Как начать тренироваться каждый день?

Пример Брэндона не может не вдохновить других людей. После такого хочется проверить эффективность ежедневных тренировок на себе. Но что нужно знать, прежде чем приступать к эксперименту?

Кристиан Хэриа, известный блогер-калистеник (Калистеника – это система упражнений с весом собственного тела, направленная на развитие функциональности, силы, скорости, координации. – Прим. ред.), тоже занимается спортом каждый день. По его мнению, освоить ежедневные тренировки может любой человек. Главное – соблюдать баланс и прислушиваться к собственному телу. Нельзя доводить себя до изнеможения, и лучше всего чередовать силовые занятия и кардио.

«Очень важно изначально составить программу тренировок. Вы можете тренироваться каждый день, с понедельника по понедельник, нужно лишь соблюдать баланс: начинайте неделю с интенсивных тренировок, а заканчивайте более ”лёгкими“. И не доводите себя до изнеможения: если тело будет всё время уставшим, прогресса ждать не стоит», – советует подписчикам Кристиан.

Силовая тренировка блогера выглядит примерно так:

разогрев;

выход силой на кольцах + отжимания от турника + подтягивания (дроп-сет: 5-10-10, 7-7-7);

мёртвая тяга;

планш-отжимания;

простые отжимания (5-6-7).

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Если вы давно мечтали бросить себе вызов и попробовать тренироваться каждый день, не стоит откладывать это в долгий ящик. Однако помните, для достижения реальных результатов недостаточно только заниматься спортом, необходимо также следить за питанием и в целом поддерживать здоровый образ жизни.