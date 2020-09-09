Негативно сказаться на внешнем виде может не только резкий набор веса, но быстрое избавление от лишних килограммов.

На лице написано: как похудение влияет на состояние кожи?

В этом году жаркое лето многие провели дома. Однако вполне возможно, что похудеть всё-таки придётся: если возобновят международное авиасообщение, всех нас ждёт зимний курортный сезон, к которому не помешало бы подготовиться заранее.

Но у стремительного избавления от лишних килограммов есть и обратная сторона – резкие колебания в весе могут спровоцировать проблемы с кожей. Вместе с косметологом Еленой Грецовой рассказываем, какие неприятности чаще всего возникают при быстром похудении.

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Обвисание кожи

Чаще всего «лишняя» кожа после похудения остаётся на руках, животе и подбородке. Решить эту проблему можно при помощи крема, в состав которого должны входить пептиды и ретинол.

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Разумеется, речь идёт о небольших количествах обвисшей кожи. В случаях экстремального похудения без хирургического вмешательства не обойтись.

Мелкие морщины

Из-за резких перепадов в весе страдает не только тело, но и лицо. Если у вас недостаточно средств для постоянных подтяжек, ситуацию помогут исправить косметические средства с гиалуроновой кислотой.

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Акне и аллергия

Каким бы странным это ни казалось, но, даже соблюдая диету, можно вызвать аллергическую реакцию. Организм не всегда бывает готов к резким изменениям тела, что может привести к сыпи и воспалениям.

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Главный помощник в решении этой проблемы – салициловая кислота, а её ассистент – увлажняющий спрей.

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Круги под глазами

Стремительное похудение – та ситуация, когда кожа в буквальном смысле «стекает» на лицо. Справиться с проблемой помогут крема с ретинолом и гиалуроновой кислотой. Однако в запущенных случаях лучше всего обратиться к косметологу.

Фото: istocphoto.com

Мнение косметолога

Косметолог считает, что при потере небольших объёмов помогут массажные процедуры в сочетании с аппаратными – например, радиочастотные и лазерные шлифовки. Их чередование позволяет в максимально короткие сроки избавиться от неровного рельефа и привести кожу в тонус.

Если нет противопоказаний, эффективны будут и инъекции с витаминными коктейлями, например, кремнием, цинком, антиоксидантами, витаминами группы В, С. Они увлажняют кожу и позволяют быстро восстановить её упругость и эластичность. Также положительный эффект дают обёртывания на основе водорослей, которые оказывают подтягивающее действие.

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В более тяжёлых случаях, когда «лишней» кожи много, следует обратиться к врачу, поскольку вернуть первоначальное состояние без хирургического вмешательства уже не получится.

Конечно, лучшее лечение – это профилактика. И если вы задумали худеть, нужно грамотно подойти к этому вопросу. Идеально, если сам процесс похудения происходит под наблюдением специалистов: диетолога, инструктора по физической культуре и косметолога. Они подбирают рациональное сбалансированное питание, назначают график посильных эффективных физических нагрузок, рассчитывают водный баланс и проводят профилактические процедуры для поддержания состояния внешнего вида кожи.

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Главное, не бойтесь всех вышеперечисленных последствий похудения. Самое сложное – изнурительные диеты, постоянный самоконтроль, усиленные занятия спортом – уже позади. Остались лишь проблемы эстетического характера, с которыми точно можно справиться.