И в огонь, и в воду: какие трюки известные актёры выполняли без дублёров?

Мы привыкли, что в наиболее зрелищные и опасные момент в кино известных актёров, как правило, подменяют специально обученные каскадёры. Однако некоторые звёзды принципиально не прибегают к помощи дублёров и предпочитают выполнять сложнейшие и нередко крайне рискованные трюки самостоятельно. Вспомним пять захватывающих дух сцен из фильмов, в которых знаменитые актёры снимались лично.

История самого крутого русского каскадёра. Как спорт помог Иншакову «подняться» в 90-х Он сдружился с Высоцким из-за карате и играл в хоккей с Путиным. Поговаривали, что даже в тайных боях участвовал.

Том Круз в «Миссия невыполнима»

Многие наверняка помнят завораживающую сцену в фильме «Миссия невыполнима 2», когда герой Тома Круза висит на скале. Актёр выполнял трюк, не прибегая к помощи каскадёра. Чтобы отснять идеальный кадр, артисту пришлось проделать опасный манёвр несколько раз.

Фото: Кадр из фильма

А в третьей части той же серии герой Круза прыгает с 25-метрового здания. По задумке режиссёра падение нужно было снять крупным планом, а потому прибегать к помощи каскадёров актёр не мог. Постановщик трюков для картины Вик Армстронг рассказывал, что во время съёмки этого эпизода он сам переживал настолько, что в голове проносились заголовки, извещающие о трагической смерти звезды.

Анджелина Джоли в «Особо опасен»

Красотку Анжелину Джоли тоже не стоит недооценивать. В своё время широкую известность ей принесли именно роли в боевиках, экшенах и приключенческих фильмах. Например, в «Особо опасен» актриса прыгает с этакады на грузовике и едет на капоте автомобиля, в то же время стреляя из оружия. И всё это без помощи дублёров.

Фото: Кадр из фильма

Дэниел Крейг в «Кванте Милосердия»

Исполняя роль Джеймса Бонда, Дэниелу Крейгу пришлось столкнуться лицом к лицу со своими страхами и, в первую очередь, со страхом высоты. Актёр лично прыгал на движущийся автобус с третьего этажа и на поезд, идущий на большой скорости.

Фото: Кадр из фильма

К сожалению, без травм не обошлось – вплоть до переломов костей. Однако образ легендарного агента 007 требует определённых жертв – ему нужно соответствовать.

Голосование. Выбираем лучшую девушку Джеймса Бонда Собрали 10 самых ярких и спортивных, остальное – за вами.

Мэтт Деймон в «Джейсоне Борне»

Мэтт Деймон довольно давно предпочитает выполнять трюки самостоятельно. Один из первых подобных опытов у него был ещё во время съёмок «Спасти рядового Райана». Однако по-настоящему «попотеть» ему пришлось на съёмочной площадке серии фильмов про Джейсона Борна. Прыжок с моста, действия под водой без аквалангов, столкновение машин – всё это Мэтт делал без помощи каскадёров.

Фото: Кадр из фильма

Джейсон Стэтхэм в «Механике»

Джейсона Стэтхэма прославил фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». На момент съёмок бюджет у проекта был небольшой, и денег на каскадёра не было. Поэтому актёру пришлось выполнять все трюки самостоятельно.

Фото: Кадр из фильма

Стэтхэм всегда был известен спортивным телосложением и прекрасной формой, кроме того, он отлично водит. Именно поэтому в сценах драк, погонь, прыжков и экстремального вождения машины (например, в трилогии «Перевозчик» и серии фильмов «Механик») артисту не нужна была помощь.

Но всё-таки и Стэтхэм не сверхчеловек: на съёмках «Неудержимых 3» у грузовика, в котором исполнял свой трюк актёр, отказали тормоза, и Джейсону пришлось въехать прямиком в Чёрное море, чтобы спастись.

Из спорта в шоу-бизнес. Звёзды со званием кандидата в мастера спорта Они могли бы блистать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Это лишь небольшая часть трюков, которые знаменитые кинозвёзды исполняли самостоятельно. Теперь вы знаете, что слава и миллионы поклонников достаются не так-то просто.