Даже 15 минут в день помогут поддерживать форму.

Качество, а не количество: лёгкие, но эффективные упражнения для тонуса мышц

Миф о том, что для красивой фигуры нужно часами заниматься в спортзале, давно в прошлом. У современного человека не хватает времени на полноценную часовую тренировку, поэтому на помощь приходят простые упражнения.

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Эффективны ли короткие тренировки?

Учёный из Великобритании Джеймс Фишер провёл исследование, которое доказало эффективность коротких интенсивных нагрузок. Эксперимент продлился 84 дня. В это время участники занимались спортом не более 15 минут в день с периодичностью два раза в неделю. Результат не заставил себя долго ждать: каждый из них стал сильнее и выносливее – физическая подготовка испытуемых улучшилась на 55%.

Эффективность коротких тренировок подтверждена и опытом фитнес-экспертов. В прошлом профессиональная гимнастка, а сейчас фитнес-блоггер Евдокия Лар на личном примере доказала, что благодаря коротким утренним тренировкам, можно поддерживать идеальную фигуру.

В этой подборке рассказываем о простых упражнениях, которые помогут прийти в форму за короткое время.

Приседания

Упражнение, проверенное годами. Его можно выполнять в любой обстановке: на кухне, пока запекается банановый хлеб, или утром, когда собираетесь на работу.

Фото: istockphoto.com

Количество повторений: 20.

Ноги на ширине плеч, кисти сомкнуты в замке перед грудью, локти отведены в стороны. Бёдра отведите назад и начните сгибать колени. Обратите внимание на то, чтобы колени не выходили за носки. Выполняйте приседания, перенося вес тела на пятки.

Если собственного веса недостаточно, увеличить нагрузку можно с помощью фитнес-резинки.

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Выпады

Для этого упражнения вам не потребуется коврик. Всё, что нужно, это хорошая обувь, ведь если её не будет, то есть риск получить травму.

Фото: istockphoto.com

Количество повторений: 15 на каждую ногу.

Встаньте прямо, руки на поясе, взгляд перед собой. Корпус держите ровно и сделайте шаг вперед правой ногой, перенесите на неё вес тела. Бедро при этом должно оставаться параллельно полу. Не забывайте, что колено впереди стоящей ноги не должно ходить из стороны в сторону, а спина всегда должна быть прямой.

Скручивания

Скручивания помогают улучшить рельеф пресса. Рекомендуется выполнять их на голодный желудок, чтобы избежать неприятных ощущений.

Фото: istockphoto.com

Количество повторений: 30.

Для этого упражнения вам потребуется твёрдая, но удобная поверхность и коврик. Лёжа на полу согните ноги под углом 90 градусов. Руки согните в локтях за головой, постепенно отрывайте плечи от пола.

Прыжки

Упражнение для поднятия настроения и улучшения мышечного корсета.

Фото: istockphoto.com

Количество повторений: 50.

Для выполнения этого упражнения потребуется лишь свободное пространство. Стоя, опустите руки вдоль туловища, ноги поставьте на ширине плеч. Во время прыжка «выбросьте» ноги шире, а руки поднимите над головой.

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Для красивого тела вовсе не обязательно ходить в спортзал, заниматься с неподъёмными весами и изнурять тело многочасовыми тренировками. Заниматься можно в любой обстановке, главное – желание. А для результата хватит и коротких, но обязательно регулярных тренировок.