Руки вверх: простое упражнение для красивой фигуры, которое можно выполнять даже лёжа

Офисная работа и сидячий образ жизни негативно сказываются не только на осанке, но и на здоровье в целом. На помощь может прийти йога, специальные комплексы упражнений, массаж – выбор достаточно велик. Однако существует и более простой, но действенный способ избавиться от боли в шее и спине, подтянуть живот и привести в порядок осанку. Несложное в исполнении упражнение «руки вверх» можно делать буквально где угодно – утром, ещё не выбравшись из кровати, днём, сидя за рабочим столом, или вечером стоя.
Польза упражнения
Это упражнение хотя и кажется совершенно несложным, достаточно эффективно. Оно оказывает положительный эффект на здоровье шеи, плеч и спины, а также помогает уменьшить объём в талии.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, упражнение «руки вверх» помогает:
- снять отёк с плеч;
- улучшить осанку;
- сделать руки и плечи сильнее;
- уменьшить боль в спине;
- развить чувство баланса;
- избавиться от слабости в спине и ногах и, как следствие, улучшить кровообращение;
- ускорить пищеварение.
Особенности упражнения
Зачастую, сидя за компьютером или офисным столом, многие горбятся, опускают плечи вперёд и наклоняют голову. В таком положении значительно увеличивается нагрузка на позвоночник, а мышцы шеи и плеч затекают, долго пребывая в одном положении.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, из-за неправильного положения спины межпозвоночные диски могут со временем «стираться» или защемлять нервы, что в итоге приводит к дискомфорту и болям в спине.
Поднимая руки наверх, мы как бы расправляем позвоночник, вытягиваем межпозвоночные диски и разминаем затёкшие мышцы шейно-плечевой области. Также, упражнение помогает выпрямить пищеварительный тракт, что способствует более быстрому перевариванию пищи и положительно сказывается на обмене веществ.
Техника выполнения
Делать упражнение можно в трёх положениях: лёжа, сидя и стоя.
Лёжа в кровати
Фото: istockphoto.com
На вдохе вытяните руки над головой и хорошо потянитесь, напрягая всё тело от пальцев рук до кончиков ног. Почувствуйте, как растягиваются и расправляются мышцы. На выдохе медленно опустите руки вдоль тела и расслабьтесь.
Сидя на стуле
Фото: istockphoto.com
Выпрямите спину и прижмите её к спинке стула. На вдохе потянитесь наверх, максимально высоко подняв руки и вытягивая подбородок. При этом брюшная стенка должна быть напряжена. На выдохе также опустите руки и расслабьте мышцы.
Стоя
Фото: istockphoto.com
Встаньте ровно, ноги вместе. На вдохе поднимите руки, пальцы сомкните в замок и потянитесь вверх. Вытягиваться нужно всем телом – почувствуйте, как распрямляется позвоночник, шея, поднимаются плечи. На выдохе плавно опустите руки и расслабьтесь.
Разумеется, для более выдающихся результатов необходимы регулярные тренировки и правильное питание. Однако начать путь к здоровому образу жизни можно с такого лёгкого и эффективного упражнения.