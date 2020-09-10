Русалочка plus size: зачем художница рисует полных диснеевских принцесс

Подписчики художницы Кристал Уолтер разделились на два лагеря после того, как в своём «инстаграме» она опубликовала рисунки принцесс Диснея в необычном для них амплуа – в большем весе. Одни порадовались бодипозитивным картинкам, а другие стали обвинять девушку в пропаганде ожирения, отказа от спорта и здорового образа жизни.

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Полные люди тоже двигаются

После публикации рисунков, на которых Ариэль и Покахонтас «набрали» вес, многие подписчики попытались убедить Кристал в том, что эти принцессы уж точно не могут быть толстыми. Ведь и та, и другая ведут активный образ жизни – у героинь должны быть развиты мышцы. В ответ на комментарии критиков художница написала пост о том, что полные люди тоже двигаются.

«Полные люди бегают, полные люди танцуют, полные люди занимаются йогой, полные люди плавают. Вы можете не видеть нас в медиа или даже на улице, потому что много лет нас заставляли заниматься спортом за закрытыми дверями», – объясняет Кристал.

Даже несмотря на физическую активность, человек всё равно может оставаться полным. А если задуматься о принцессах, то Ариель было бы гораздо удобнее плавать, будь она в большем весе. И можем ли мы быть уверены, что Рапунцель смогла бы сохранить стройную фигуру после долгого заточения в башне, никуда не выходя и мало двигаясь?

Личная история

Кристал признаётся, что всегда была полной. В детстве она не могла найти положительных ролевых моделей людей «в теле». Даже в сказках полный человек, как правило, изображается или злодеем, или глупым и комичным. К примеру, Урсула, главная злодейка в «Русалочке», изображена полной. А в мультфильме «Головоломка» толстой показана Печаль, а Радость – наоборот худой. В своих рисунках художница меняет образы героев и злодеев местами, чтобы наглядно показать разницу.

Девушка хочет показать взрослым, и в первую очередь детям, что любить себя нужно любыми, независимо от размера тела. Кристал не хочет пропагандировать отказ от здорового образа жизни или демонизировать образ худых людей. Её цель – показать полных людей в позитивном ключе и изменить их репрезентацию в массовых медиа.

Бодипозитив ли это?

Иллюстрации Кристал противоречивы. С одной стороны, они помогают людям избавиться от стереотипов о полных людях. Общество сможет привыкнуть к тому, что главный герой вовсе не обязательно стройный персонаж без малейшего изъяна. Изображения полной Жасмин и Белль могут помочь в принятии своего тела другим людям, в особенности детям и подросткам. Сама Кристал прошла долгий и болезненный путь принятия себя и собственного веса, а теперь старается помочь в этом другим.

С другой стороны, такие иллюстрации могут привести к игнорированию проблем со здоровьем. Нельзя забывать, что явный избыточный вес влияет на опорно-двигательную систему, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Иногда чрезмерная масса тела вызвана другими заболеваниями, травмами, стрессом – в таком случае с лишним весом сложно или даже невозможно бороться. Но нередко человек сталкивается с проблемами из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Такое поведение – уже личный выбор.

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Из крайности в крайность

В бодипозитиве легко уйти из одной крайности в другую. Кто-то будет игнорировать проблемы со здоровьем, называя их нормой. А кто-то будет ненавистно отзываться о худых людях, забывая, что это – тоже бодишейминг. Важно найти золотую середину и помнить о любви к себе и уважении к чужому выбору.

Если посмотреть на все иллюстрации в аккаунте Кристал, в них нельзя найти призыва к отказу от здорового образа жизни или оправдания лени. Сама девушка неоднократно выставляла видео с занятиями йогой и рисовала иллюстрации с полными девушками, занимающимися спортом. Кстати, рисует она не только принцесс, но и обычных полных женщин. Кроме того, в аккаунте можно найти рисунки с людьми на колясках или с протезом вместо ноги.

Своим творчеством художница пытается изменить мнение о полных людях. Доказать, что они тоже красивы, тоже занимаются спортом и живут насыщенной жизнью. Полнота не всегда значит ожирение, это ещё и личный выбор человеком тела, в котором ему комфортно.

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А что вы думаете по поводу рисунков Кристал?