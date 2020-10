Первый раз всегда особенный. Как прошли дебютные забеги после отмены самоизоляции

К осени после отмены самоизоляции наконец возобновились беговые старты. После длительного заточения в четырёх стенах каждый атлет наверняка запомнил, как бежал заветную десятку, половинку или марафон. Одни спортсмены почувствовали, что смогли улучшить форму, другие с досадой подметили собственные недочёты, но нашли силы бороться с ними, третьи просто не могли нарадоваться пейзажу на протяжении всего маршрута. Все эти чувства — особенные.

Мы поговорили с семью атлетами New Balance Team Russia и попросили вспомнить их первый посткарантинный забег. Ребята неплохо пофантазировали, ведь им пришлось не просто поделиться личным опытом, а сравнить пережитые эмоции с предложенной нами темой.

Сергей Матюха

Дистанция: 52 км, трейл.

Тема: животные.

Дизайн: Арександр Гришин, «Чемпионат» Фото: Личный архив героя

Это чувство свободы, сравнимое с эмоциями и привычками дикого зверя — тигра, который провёл долгое время взаперти и оказался в привычной среде обитания. Русская Амазонка, или 52 км по суздальским джунглям с бродами и травой выше головы, с лихвой накормила меня и утолила звериную жажду соперничества и борьбы.



Первые километры дистанции были городскими. Лидеры со старта взяли высокий темп гонки, и я немного отстал от них. Но когда после 24 км мы оказались в тех самых джунглях, мне удалось догнать соперников и даже лидировать. Не щадя себя и стёсанных коленей, прорывался через высокую траву, то и дело сплетавшую ноги. Падал и тут же поднимался, бежал дальше.



Джунгли закончились. Меня вновь догнали и обошли, но те 7 км я запомню навсегда.

Света Аплачкина

Дистанция: 5 км.

Тема: экстрим.

Дизайн: Александр Гришин, «Чемпионат» Фото: Личный архив героини

Первый старт после карантина заставил меня получить прилив адреналина, словно я стою на краю высокой башни и от прыжка отделяет шаг. Сделав его, я вновь смогу выйти из зоны комфорта и испытать себя на прочность. Но перед тем как решиться, я чувствую волнение, с которым сложно справиться после долгого перерыва. Я уже успела забыть, что такое соревнования. Присутствуют даже нотки лёгкого мандража.



Начинается обратный отсчёт: четыре, три, два… Выстрел стартового пистолета. Я делаю этот шаг, забывая о волнении и страхе, да и вообще обо всём на свете. Остались только я и шоссе: чувство эйфории не покидает на протяжении всего забега. Наконец-то я могу снова наслаждаться соревновательным бегом — даже не верится.



Финиш. Неужели я это сделала?! Всплеск эндорфинов и лёгкое головокружение. Я счастлива! Хочется вновь и вновь стоять на линии старта в волнительном ожидании выстрела.

Саша Бородинова

Дистанция: 109 км, трейл.

Тема: авто.

Дизайн: Арександр Гришин, «Чемпионат» Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

На первом старте после карантина я чувствовала себя как авто, которое не прошло пару раз ТО. Пропустив первое, машина ещё едет. Но после пропуска второго застучал двигатель, масло было на нуле, потом ещё и антифриз потёк. А я ко всему прочему перед выездом не заправилась, а в канистры мне залили некачественное топливо. Думала, знатно покатаюсь, а в итоге заглохла в поле и еду на эвакуаторе домой.

Алина Ромашова

Дистанция: Wings for Life без финишной линии.

Тема: путешествия.

Дизайн: Арександр Гришин, «Чемпионат» Фото: Катя Зыкова для STRIDE Running Store

Когда больше месяца сидишь в четырёх стенах, выбежать дальше дачного забора — это как сделать глоток свежего воздуха в горах. Моё возвращение к нормальным тренировкам началось после старта Wings for Life, на котором я рассекала по просторам Ленобласти.



Забег был немного спонтанным и поэтому безумно волнительным и запоминающимся, как любое путешествие. Когда находишься в состоянии предвкушения поездки, кропотливого планирования. Собираешься, рассчитываешь, и вот-вот!.. Ты уже в красивейших местах с новыми людьми, и порой не всё идёт по плану. Этих ощущений безумно не хватало на карантине.

Игорь Лисник

Дистанция: 7 км на тренировке.

Тема: музыка.

Дизайн: Арександр Гришин, «Чемпионат» Фото: Катя Зыкова для Die Hard Running

О! Моя первая беговая тренировка после заточения больше всего напоминала полутораминутную песенку Egg Raid on Mojo с альбомчика Some Old Bullshit группы Beastie Boys: грубо, громко, грязно, весело и чуть неуверенно. Кажется, я примерно так же орал от ощущения счастья и свободы и кривлялся, как нью-йоркское трио на архивных видеозаписях, пока они ещё не увязли в хип-хопе…



Вообще, панк — идеальный стиль для описания бега: куча энергии, драйва, пограничных эмоций, шумных импровизаций, а иногда и провокации. Панк, как и бег, чертовски демократичная штука и страшно разнообразная. Можно быть мультиплатиновым победителем всего и вся, как Green Day или Offspring; можно жечь в сознательном андеграунде, как Minor Threat; можно быть модным и мультистайловым, как John Lydon из Sex Pistols; можно — локальным и любимым, как «Тараканы!» или «НАИВ». Можно даже быть неопытным, но дерзким, как «Кис-Кис». В общем, комбик погромче, струны послабее, дисторшн вправо — и жечь на полную. Всё как на шоссе или беговой дорожке.

Катя Слободкина

Дистанция: 21 км.

Тема: кино.

Дизайн: Арександр Гришин, «Чемпионат» Фото: Личный архив героини

Моим первым стартом после карантина был Московский полумарафон, для меня он был ещё и дебютным. Это как новый сериал: все вокруг уже смотрели и советуют, а ты долго ищешь причины, почему ещё не попробовал. Это ж подготовиться как-то надо, изучить подробнее, время найти… Наконец ты решаешься и скачиваешь весь сезон. Ответственный день: питание подготовлено, нажимаешь кнопку «Старт». Первая серия проносится незаметно, переходишь ко второй — тоже неплохо, но чего-то не хватает. Третья не затягивает. Четвёртая — может, дальше будет лучше? Но интерес угасает.



По инерции смотришь ещё несколько серий. Вроде актёры неплохие и пейзажи отличные, но дальше наблюдать не хочется. И ты сходишь, не дойдя до половины. Разочарование. А друзья пишут, спрашивают, удивляются: оказывается, самое интересное было в конце и просто нужно было потерпеть.

Артём Аплачкин

Дистанция: 10 км.

Тема: еда.

Дизайн: Арександр Гришин, «Чемпионат» Фото: Личный архив героя

Все месяцы подготовки я бегал по грунту, вдыхая свежесть полей. И тут я выхожу стартовать на шоссе в огромном мегаполисе. За это время я уже забыл, что такое городская суета, гул болельщиков и спортсменов вокруг.



Вот он — аромат старта, аромат шоссе, такой долгожданный и приятный. Всё равно что я весь день был в делах и у меня не было времени даже на перекус. И вот я возвращаюсь домой, где меня ждёт накрытый стол. Я в предвкушении подхожу к дому, уже чувствую аромат. Сажусь за стол, но не накидываюсь на всё сразу, так как знаю, что потом будет тяжело. А пробую понемногу, чтобы растянуть удовольствие и почувствовать истинный вкус каждого блюда.



Выстрел стартера — неужели я этого дождался? Начинаю плавно бежать, чтобы прочувствовать асфальт, атмосферу, уловить каждое мгновение и насладиться им. А на десерт финишная черта — слаще не придумаешь! Я в полном самозабвении. Но уже в предвкушении следующего старта, ведь он будет ещё вкуснее.