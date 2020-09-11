Инструкция для тех, кто не считает, что мокрая майка – показатель продуктивности.

Семь потов сошло: как снизить потоотделение во время тренировки?

Потоотделение — это абсолютно естественный, необходимый для организма процесс. Его характер зависит как от физиологических особенностей человека, так и от интенсивности выполняемых упражнений. Тем не менее, не всем по душе заканчивать тренировку в одежде, пропитанной потом. Мы проконсультировались с косметологом и дерматологом Еленой Грецовой и узнали, какие способы уменьшения потоотделения являются наиболее эффективными и безопасными.

Почему мы потеем во время тренировки?

Когда человек занимается спортом, организм вырабатывает огромное количество тепла, из-за чего повышается температура тела. Кожные железы начинают работать активнее: выделяется пот, испарение которого приводит к постепенному охлаждению тела.

Если человек совсем перестанет потеть, организм будет перегреваться, что приведёт к тепловому удару, повышению артериального давления и другим неприятным последствиям. Тем не менее, уменьшить интенсивность потоотделения вполне возможно. Главное, прибегать к проверенным методам.

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Как можно уменьшить потоотделение?

Дезодоранты и антиперспиранты

Самый известный и доступный способ борьбы с потоотделением – использование дезодорантов и антиперспирантов.

Дезодорант, благодаря наличию антибактериальных веществ (например, триклозана), препятствует размножению бактерий и устраняет неприятный запах, причём его действие ослабевает уже через несколько часов.

В состав антиперспирантов входят более сильные вещества (соли алюминия, цинка), которые проникают в потовые железы, полностью блокируя потоотделение. Антиперспиранты, в отличие от дезодорантов, работают намного дольше – в среднем от 24 до 36 часов.

Если вы собираетесь на тренировку с посещением сауны/бани, где нужно хорошо пропотеть, то лучше избегать нанесения дезодорантов и антиперспирантов непосредственно перед походом, так как существует риск возникновения реакций со стороны кожи. В этом случае самым безопасным вариантом будет следующий маршрут: посещение тренировки с распаривающими процедурами, затем душ и далее нанесение дезодоранта или антиперспиранта.

Фото: istockphoto.com

Аппаратное радиоволновое лечение

Одной из новых методик является аппаратное радиоволновое лечение повышенной потливости. Однако, здесь необходимо пройти курс для достижения результата. Кроме того, существует множество противопоказаний.

Ботулинотерапия

По мнению косметолога, самой изученной и безопасной методикой в данной ситуации является процедура ботулинотерапии. Это инъекционная процедура подкожного введения ботулинического токсина в места избыточного потоотделения. Ботулотоксин блокирует передачу импульса с нервных окончаний на потовые железы, причём через некоторое время всё восстанавливается. Эффекта от одной процедуры хватает в среднем на 3-8 месяцев. Из минусов – небольшая болезненность при введении, однако, при использовании наружной анестезии неприятные ощущения минимизируются.

При выборе способа уменьшения потоотделения учитывайте особенности вашего организма. Если необходимо, проконсультируйтесь со специалистом.