Правильная прожарка: зачем ЗОЖнику нужен домашний гриль?

Уменьшить калорийность рациона можно разными способами. Кто-то сокращает количество сахара, кто-то ест только домашнюю еду, чтобы быть уверенным в количестве калорий, а кто-то отказывается от масла для жарки и использует антипригарную сковороду. Альтернативой последнему может стать электрический гриль. Он поможет разнообразить меню, при этом не добавит вам лишних килограммов. К тому же, его можно использовать и в доме, и в квартире.

Игра на понижение: 5 привычек, которые помогут снизить калорийность рациона Садиться на жёсткие диеты и ограничивать себя во всём не обязательно. Начнём с нескольких простых шагов.

Плюсы электрического гриля дома

Еда, приготовленная на гриле, намного полезнее чем та, которую вы готовите на сковородке. Причина в том, что для гриля совсем не нужно использовать масло. А это уменьшает калорийность и жирность пищи в разы.

Фото: istockphoto.com

Вдобавок, если сравнивать электрический гриль с газовыми или угольными вариантами, из-за отсутствия открытого огня в еде будет значительно меньше канцерогенных соединений (увеличивающих риск развития рака).

К тому же, кроме мяса и морепродуктов таким образом можно готовить ещё и овощи. Попробуйте разнообразить рацион кукурузой, перцем, баклажанами, цуккини и помидорами, приготовленными на гриле.

Фото: istockphoto.com

Если хотите есть больше фруктов, можно найти интересные рецепты приготовления ананасов, яблок, манго или груш на гриле. Такая прожарка не навредит полезным веществам внутри фруктов.

Какие минусы есть у электрического гриля?

Опасен гриль или нет, во многом зависит от вас. Дело в том, что после готовки на решётках остаются капли пищи. В следующий раз эти частицы будут пригорать, что не только скажется на вкусе, но и вредно для здоровья. Важно тщательно мыть решётки после каждого использования, чтобы не осталось канцерогенов. Отсюда вытекает, пожалуй, один из основных минусов гриля: его нужно долго чистить, особенно после жарки мяса.

Фото: istockphoto.com

Но мыть приходится ещё и всё вокруг него, так как поверхность рядом, как правило, забрызгивается. Однако из этой ситуации выход есть – покупайте закрытый гриль. Так можно забыть и о запахах во время готовки, и о грязной кухне.

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Полезные советы для электрического гриля

Добавьте кубик льда в котлеты

Это интересный трюк, которым поделился судья реалити-шоу MasterChef Грэм Эллиот. Если вы положите небольшой кубик льда в центр котлеты для гамбургера, он предотвратит её высыхание. Жар от гриля может «пересушить» котлету, а добавив небольшой кубик льда, вы сохраните мясо мягким и сочным.

Фото: istockphoto.com

Если вы не хотите использовать лёд и не боитесь лишних килограммов, можно заменить его на небольшой кубик масла. Сливочное масло обладает насыщенной консистенцией и ароматом, поэтому такая котлета будет казаться вкуснее.

Необычно нарежьте сосиски

Это интересный лайфхак для любителей хот-догов. Сделайте спиральные надрезы на сосисках, нанижите их на вертел и дайте им поджариться. Если вы готовите в закрытом гриле, то закройте крышку, чтобы аромат приправ хорошо впитался в мясо.

Не готовьте замороженное мясо

Всегда размораживайте мясо перед приготовлением. Дайте ему нагреться до комнатной температуры, чтобы добиться лучшего вкуса и нежной текстуры.

Фото: istockphoto.com

Однако готовить мясо нужно сразу после разморозки. Если оставить его при комнатной температуре надолго, оно может испортиться, а также увеличивается риск заражения и появления бактерий.

Заверните продукты в пергамент

Если хотите упростить процесс уборки, можно завернуть мясо, котлеты или другие продукты в пергамент. Так все соки останутся внутри, и отмыть гриль будет проще.

Фото: istockphoto.com

Добавьте немного воды

Если у вас открытый домашний гриль, то совсем избавиться от дыма не получится. Однако можно значительно уменьшить его количество. Просто добавьте в лоток для жира немного воды.

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Электрические грили – безопасная альтернатива газовым и угольным вариантам. Если хотите максимизировать пользу для здоровья от электрического гриля, стоит выбрать вариант с поддоном для сбора капель от еды. Однако не следует забывать о том, что рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.