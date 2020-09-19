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Что такое кето-диета? В чём её польза?

Что такое кето-диета?
Влада Гришкевич Елена Лапидус
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Авокадо и никакой пасты: что такое кето-диета и поможет ли она при похудении?
Высокое содержание жиров в рационе может вызывать разные последствия.
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Кето – это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров. Предполагается, что человек сокращает количество углеводов, при этом поддерживая умеренное потребление белка и увеличивая потребление жиров. Уменьшение углеводов в рационе вызывает состояние организма, называемое кетозом, – когда для получения энергии вместо углеводов расщепляются жиры.

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Почему кето-диета так называется?

Кето, или кетогенная диета названа так потому, что заставляет тело производить кетоны, особые вещества, получающиеся в процессе расщепления жиров. Это альтернативный источник «топлива» для организма, который может быть использован, когда уровень сахара в крови находится в дефиците.

Фото: istockphoto.com

Когда человек получает мало углеводов или калорий, печень производит кетоны из жира. Они-то и служат источником энергии для всего тела, особенно для мозга. Этот орган потребляет много энергии каждый день и не может работать на жирах – только на глюкозе или кетонах.

Фото: istockphoto.com

При кетогенной диете перестраивает работу таким образом, чтобы использовать в качестве «топлива» в основном жиры. Так, когда уровень инсулина резко снижается, жиросжигание становится интенсивнее. Испытывая недостаток в привычном источнике энергии – углеводах, организм охотнее обращается к жировым запасам и быстрее сжигает их.

Типичное распределение макроэлементов в кето-диете: 75% жиров, 15-20% процентов белков и 5-10% углеводов.

Кому подходит кето-диета?

Кето диета стала популярной благодаря быстрой и легкой потере веса, не требующей изнурительных голодовок и низкокалорийного рациона.

Диета изначально разрабатывалась как терапевтическая для лечения детской эпилепсии, а в последствии стала применяться в качестве комплексной терапии у больных нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также при некоторых видах раковых опухолей. Помимо этого, кето-диета крайне эффективна для борьбы с ожирением, диабетом, метаболическим синдромом, поликистозом яичников, синдромом раздраженного кишечника и ГЭРБ, а также при псориазе и акне.

У неё есть и другие преимущества, например, меньшее чувство голода и постоянный приток энергии благодаря отсутствию сахарных пиков и спадов, которые часто возникают при потреблении высокоуглеводной пищи. Это помогает сохранить концентрацию и спокойный настрой.

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Капучино или раф, молоко или кефир, зефир или мармелад.

Что едят на кето-диете?

Организм вырабатывает кетоны, когда вступает в метаболическое состояние, называемое кетозом. Самый быстрый способ достичь этого – поститься или ничего не есть, но питаться так постоянно невозможно.

Фото: istockphoto.com

Чтобы запустить процесс кетоза, необходимо включить в рацион одни продукты, а другие – исключить. Кетогенная диета ориентирована на блюда с низким содержанием углеводов, умеренным – белков и высоким – жиров.

При кето-диете стоит избегать обработанных продуктов и блюд, содержащих чрезмерное количество сахара, крахмала и трансжиров, – они точно не принесут пользу здоровью. Также следует воздержаться от высокоуглеводных продуктов, таких как молоко.

Фото: istockphoto.com

Добавить в меню следует полезные жиры. Они содержатся в таких продуктах, как:

  • авокадо;
  • мясо на травяном корме;
  • кокосовое масло;
  • сырое какао-масло;
  • органические яйца
  • пойманный в дикой природе аляскинский лосось или другие полезные источники животных жиров омега-3;
  • сырые орехи, например, макадамия и миндаль.

При этом здоровые продукты с высоким содержанием жиров невелики по объёму, несмотря на то, что содержат много калорий. Поэтому не стоит удивляться, что овощи по-прежнему занимают большую часть вашей тарелки.

Фото: istockphoto.com

Кетогенная диета также предполагает потребление большого количества клетчатки, предпочтительно из зелёных овощей – брокколи, шпината, капусты и петрушки. Продукты, богатые антиоксидантами, также рекомендуются, если они не содержат много сахара.

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Существуют различные типы кетогенных диет, которые можно выбрать в зависимости от конкретных потребностей и предпочтений. Однако в любом случае постоянно питаться таким образом не стоит: кето-диету следует чередовать с обычным правильным питанием, поскольку продолжительный кетоз может негативно сказаться на организме.

Почему кето-диета – не для всех? Мнение диетолога

Важно понимать, что, во-первых, как и у любой другой терапевтической диеты, у кето-диеты есть своя специфика, которую важно знать. Во-вторых, она подойдет далеко не всем. Существуют абсолютные противопоказания к кетогенной диете. В основном они обусловлены генетикой. Перечень достаточно длинный и включает в себя заболевания, связанные с нарушением метаболизма жирных кислот.

Также перед тем, как переходить на кето-диету, важно знать, носителем какого из вариантов гена APOE вы являетесь. Если вы носитель APOE4, то такой тип питания вам не подойдет. Помимо этого, с большой осторожностью следует переходить на подобную диету людям с историей панкреатита, пациентам, у которых удален желчный пузырь, людям c почечной недостаточностью, опухолью брюшной полости, сниженной моторикой желудочно-кишечного тракта. Кетогенная диета однозначно противопоказана беременным и кормящим женщинам.

Более того, поскольку такая диета повышает уровень кортизола – гормона стресса, люди с нарушением функции ГГНС, находясь на этом питании, рискуют заработать полное «выгорание».

Как упоминалось, кето–диета предполагает сильное сокращение углеводов. Соответственно, у людей, придерживающихся этого типа питания, резко падает потребление клетчатки. Клетчатка, как известно, критически важна для микрофлоры кишечника, поскольку является основным топливом миллиардов бактерий, заселяющих наш желудочно-кишечный тракт. Ферментируя клетчатку, бактерии производят жирные кислоты, которые критически важны для здоровья кишечника. Лишая микрофлору достаточного количества клетчатки в течение длительного времени, мы рискуем потерять многие полезные штаммы бактерий навсегда, что в свою очередь, влечет за собой негативные последствия для всего организма.

Кето-диета действительно эффективна для целого ряда проблем со здоровьем, включая проблему лишнего веса. Однако, прежде чем переходить на такое питание, важно проконсультироваться со специалистом и сделать ряд анализов. Также нужно понимать, что если вы соблюдаете ограничения для потери лишнего веса, то лучше всего придерживаться цикличной кето-диеты, где один-два дня в неделю вы едите полезные углеводы в обычном объеме, а всё остальное время придерживаетесь кето. Если вы соблюдаете кето не для борьбы с эпилепсией или другими вышеупомянутыми заболеваниями, то эта диета может использоваться только в краткосрочной перспективе.

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