Кая Твисселман не хотела отказываться от любимой еды, но всё же смогла распрощаться с лишним весом.

«Я села на диету в 10 лет»: как американка похудела на 56 кг и стала фитнес-тренером

Американка Кая Твисселман выросла на ранчо в Калифорнии, которое принадлежит её семье уже шесть поколений. Она признаётся, что всю жизнь страдала от лишнего веса и даже не помнит, весила ли когда-нибудь в пределах нормы. По словам Каи, единственным, что ей в себе нравилось, были её глаза: «Они холодно-голубые, как лёд. Прямо как у моего отца». Девушке было некомфортно в собственном теле, но долгое время она не могла найти достаточно мотивации, чтобы изменить свою жизнь.

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Бесконечные диеты и срывы

Твисселман рассказывает, что пыталась похудеть, сколько себя помнит. Даже привлекала к процессу родителей семью – как-то раз они вместе с родителями пытались придерживаться диеты Аткинса (популярная низкоуглеводная диета). Во время обучения в старшей школе и университете Кая также пыталась сбросить вес, но постоянно срывалась.

Многие родственники девушки страдали от диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. И чем старше становилась Кая, тем сильнее начинала переживать из-за собственного здоровья. «Я просто смерилась с тем, что рано или поздно тоже заболею. Вопрос стоял не ”если“, а ”когда“», – признаётся Твисселман в одном из интервью.

Впервые я села на диету в 10 лет.

Кроме того, она всегда хотела завести собственную семью и в какой-то момент поняла: чтобы стать матерью, для начала ей необходимо заняться собственным здоровьем.

Мотивация и решение изменить свою жизнь

Поворотным моментом в жизни 27-летней американки стала поездка по работе в 2018 году. В полёт девушка купила книгу Рэйчел Холлис «Очнись, детка!» и прочитала её от корки до корки за несколько часов в пути. Это были именно те слова, которых так не хватало Кае, чтобы наконец взять контроль над своим телом, здоровьем и жизнью.

Вместо того, чтобы притворяться жертвой обстоятельств – работы, доходов, генетики, я решила сделать собственный осознанный выбор и взять всё в свои руки.

Простой, но действенный метод похудения

С первыми шагами на пути к лучшей версии себя и здоровой жизни Кае вновь помогла её кумир: в «Инстаграме» Рэйчел Холлис запустила 90-дневный челлендж «5 to Thrive». Он заключался в том, чтобы в последние три месяца года каждый день выполнять пять простых, на первый взгляд, условий:

просыпаться на час раньше, чем обычно;

заниматься спортом или другой физической активностью в течение 30 минут;

выпивать объём воды, равный половине вашего веса;

отказаться от одной категории продуктов, которые вредны для здоровья;

записывать 10 вещей, за которые вы благодарны в этот день.

Кая приняла судьбоносное решение в октябре 2018 года и уже к концу декабря похудела на 11 килограммов.

В тот год я впервые поняла, что мои новогодние обещания – не пустые слова. Я буду действовать.

Правила здорового образа жизни

Хотя Твисселман и решила встать на путь правильного питания, она не хотела, чтобы каждый приём пищи превращался для неё в пытку – полностью отказываться от любимых продуктов девушка не собиралась. Вместо этого она выделила три основных правила, которых старается придерживаться.

Ешьте во время похудения так, как собираетесь есть после. Лучшая диета – та, которая станет вашей привычкой и которую вы сможете соблюдать на протяжении долгого времени. Бессмысленно устанавливаться жёсткие рамки, если вскоре они окажутся непосильными, и вы вновь вернётесь в начало пути.

Не бывает «плохой» еды, есть неправильный выбор. Чтобы избавиться от лишнего веса, совсем не обязательно отказываться от пиццы, вина, шоколада или любых других «вредностей». Важно не столько «что» вы едите, сколько «как». Ключ к здоровому телу – сбалансированное и умеренное питание.

Лучшее – враг хорошего: почему вредная еда не так уж и плоха? Оказывается, не все здоровые перекусы будут лучшей альтернативой для вашей фигуры.

Органические, безглютеновые, безлактозные и т.п. продукты не обязательно здоровые. Какую бы еду вы не предпочитали, старайтесь включать в рацион разнообразные, сбалансированные блюда и продукты, вне зависимости от их маркетингового «ярлыка».

Кая также поделилась своим примерным меню:

завтрак: два яйца, два кусочка бекона, чашка кофе с ореховой пастой без сахара;

обед: киноа с жареной курицей, чесночно-йогуртовым соусом, огурцами и помидорами;

перекус: фрукты, вяленая говядина;

ужин: зелёные овощи с тонким стейком на гриле, яблоками, сушёной клюквой, грецкими орехами и бальзамическим соусом;

десерт: бокал красного вина и кусочек тёмного шоколада.

Тренировки с YouTube и йога

Девушка признаётся, что стеснялась записаться в спортзал, поэтому решила тренироваться дома. В этом ей помогли бесплатные танцевальные видеотренировки на YouTube. «Даже спустя полтора года они всё ещё остаются моими любимыми», – отмечает Кая.

Весной 2020 года Твисселман начала готовиться к марафону, и сейчас старается бегать минимум три раза в неделю – для пробежек она выбирает живописные маршруты вдоль побережья или на семейном ранчо. Также она продолжает тренироваться дома, иногда занимается йогой и ходит в горы вместе с друзьями.

Книга месяца: ваше начало йогического пути Инструктор по йоге Инна Видгоф рассказывает, как начать заниматься йогой и проникнуться её философией.

За год Кая смогла избавиться от 56 килограммов лишнего веса. Она чувствует себя увереннее и наконец довольна своим телом. Останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Более того, она запустила собственную тренерскую программу, чтобы помогать другим людям прийти к лучшей и более здоровой жизни.