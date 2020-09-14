Как ускорить метаболизм, чтобы похудеть быстрее?

Приходилось ли вам встречать людей, которые жалуются на то, что хоть они почти ничего не едят, всё равно набирают вес? А знакомы ли вы с теми, кто может есть всё подряд и оставаться худыми? Оказывается, дело в обмене веществ — у каждого он индивидуален.

Возможно ли вообще ускорить метаболизм?

Отчасти правда, а отчасти миф то, что метаболизм является ключом к весу. Тенденцию к ожирению нельзя полностью объяснить замедленным метаболизмом. В большинстве случаев, когда кто-то обвиняет в набранном весе обмен веществ, достаточно правильно питаться и побольше двигаться — тогда и вес уходит.

Независимо от того, быстрый или медленный ваш метаболизм, наше тело хранит избыточную энергию в жировых клетках. Поэтому если вы потребляете больше калорий, чем расходует ваше тело, то набираете вес. С другой стороны, если вы едите и пьёте меньше калорий, чем сжигается в повседневной деятельности (включая упражнения, отдых и сон), вы худеете.

То, как быстро сжигаются ваши калории, конечно, зависит от обмена веществ. Некоторые люди наследуют быстрый метаболизм. Мужчины, как правило, сжигают больше калорий, чем женщины, даже во время отдыха. А у большинства людей после 40 лет метаболизм неуклонно замедляется. Хоть вы не можете контролировать свой возраст, пол или генетику, но некоторые способы улучшить обмен веществ всё-таки существуют.

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Качайте мускулы

Ваше тело постоянно сжигает калории, даже когда вы ничего не делаете. Этот уровень метаболизма в состоянии покоя намного выше у людей с большой мышечной массой. Каждые полкилограмма мышц используют около 6 калорий в день только для поддержания себя, в то время как то же количество жира сжигает только 2 калории в день. Эта небольшая разница со временем может увеличиться. После силовой тренировки мышцы по всему телу активизируются, повышая среднесуточную скорость метаболизма.

Регулярно занимайтесь аэробикой

Аэробные упражнения являются наиболее эффективным способом сжигания калорий и включают такие виды деятельности, как ходьба, езда на велосипеде и плавание. Включите в свой распорядок дня не менее 30 минут физической активности.

Если вы хотите похудеть или достичь определённых успехов в фитнесе, вам может потребоваться ещё больше времени, которое вы обычно отводите на спорт. Если вы не можете выделить время для более продолжительной тренировки, попробуйте 10-минутные периоды активности в течение дня. Помните, чем активнее вы будете — тем больше пользы.

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Соблюдайте водный баланс

Вашему организму нужна вода для обработки калорий. Если вы даже немного обезвожены, ваш метаболизм может замедлиться. Чтобы избежать такого эффекта, выпивайте стакан воды или другого несладкого напитка перед каждым приёмом пищи и перекусом. Кроме того, перекусывайте свежими фруктами и овощами, которые содержат воду, а не кренделями или чипсами.

Чаще перекусывайте

Более частое питание может помочь вам сбросить вес. Когда вы много едите с многочасовыми перерывами, ваш метаболизм между приёмами пищи замедляется. Небольшой перекус каждые 3-4 часа поддерживает ваш метаболизм, поэтому вы будете сжигать больше калорий в течение дня.

Ешьте больше острого

Острая пища содержит натуральные химические вещества, которые могут ускорить метаболизм. Приготовление пищи с добавлением столовой ложки нарезанного красного или зеленого перца чили может усилить обмен веществ. Эффект, конечно, временный, но если вы часто едите острую пищу, польза может возрасти. Однако помните про то, что от острой пищи может страдать желудок.

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Потребляйте белки

Ваше тело сжигает намного больше калорий, переваривая белок, чем жир или углеводы. В рамках сбалансированной диеты замена некоторых углеводов постными, богатыми белками продуктами может ускорить обмен веществ во время еды. Хорошие источники белка — это нежирная говядина, индейка, рыба, белое мясо курицы, тофу, орехи, бобы, яйца и нежирные молочные продукты.

Пейте кофе

В умеренных количествах одним из преимуществ кофе может быть кратковременное повышение скорости метаболизма. Кофеин поможет вам меньше уставать и даже повысить выносливость во время тренировок. По этой причине многие для ускорения обмена веществ пьют энергетики.

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Выберите для себя правильную диету

Экстренные диеты – те, которые предполагают употребление менее 1200 (если вы женщина) или 1800 (если вы мужчина) калорий в день. Они вредны для тех, кто надеется ускорить свой метаболизм. Хотя такой способ похудения может помочь вам сбросить лишний вес в кратчайшие сроки, он имеет неприятные последствия. В результате экстренного снижения веса вы можете потерять мышцы, что, в свою очередь, замедляет метаболизм. Итог – ваше тело сжигает меньше калорий и набирает вес быстрее, чем до диеты.

Небольшие изменения в образе жизни и включение этих советов в свой распорядок дня могут улучшить обмен веществ. Более быстрый метаболизм может помочь вам сбросить вес и сохранить его, а также даст вам больше энергии. Тем не менее, даже если вы всё-таки возлагаете большие надежды на ускорение своего обмена веществ, чтобы похудеть, лучше в первую очередь обратить внимание на своё питание и физическую активность.