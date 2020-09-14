Собрали сумки, кроссовки и другие маст-хэвы холодного времени года.

Осень – не помеха: 7 стильных вещей для тех, кому не сидится дома в непогоду

Новый сезон встречает слякотью, дождями и ветром. Выходить в такую погоду из дома, в том числе на пробежку или тренировку, задача не из простых. Но не стоит поддаваться осенней хандре и уходить в сериальный запой, ведь на это у нас был целый карантин. Пора наверстать упущенное. А найти дополнительную мотивацию для занятий помогут стильная одежда и аксессуары.

Время утепляться. Что надеть на пробежку осенью? Подбираем экипировку, в которой вы точно не замёрзнете.

Nike Blazer Mid ’77 Vintage

Blazer вдохновлены моделями 1970-х, и благодаря характерной подошве создаётся впечатление, будто кроссовки долгое время хранились в шкафу, ожидая своего звёздного часа.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Винтажный силуэт хорошо сочетается как с кэжуал-образами, так и со спортивной формой. Кроме того, они подходят для многих видов активности, будь то пешие прогулки или дружеская партия в баскетбол. И никакой дождь им не страшен – верх кроссовок выполнен из натуральной кожи и синтетических вставок.

Adidas by Stella McCartney

В целом нейтральная светлая модель привлекает внимание яркой подошвой с животным принтом – решение, характерное для одного из постоянных дизайнеров adidas Стеллы Маккартни.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Это менее спортивный повседневный вариант, также достаточно легко сочетающийся с самой разной одеждой. Особый пяточный каркас с поддержкой стопы и амортизирующая промежуточная подошва Boost позволяют не беспокоиться об удобстве – даже если проходите в таких кроссовках весь день.

Adidas Terrex Two Parley

«Терексы» – самый спортивный вариант в этой подборке. Они разработаны специально для трейлраннинга – бега по природному рельефу. Такие кроссовки идеально подойдут бегунам, предпочитающим сложные трассы с неровной поверхностью, землёй, мелкими камнями или травой. Специальная амортизирующая подошва уменьшает нагрузку на стопу, позволяя дольше оставаться на дистанции.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Кроме того, изготовлены кроссовки с использованием Parley Ocean Plastic – особого материала, который получают из пластика, собранного на пляжах и побережьях.

Не мылом единым: как стирать одежду и обувь для тренировок Чтобы спортивная форма прослужила дольше, за ней нужно правильно ухаживать.

Олимпийка adidas Originals

Флисовая олимпийка станет отличным компаньоном для пробежек по осенним паркам. Модель прямого кроя позволяет надеть несколько слоёв одежды и не сковывает движения во время разминки и самой тренировки. Воротник-стойка защитит от холодного ветра, а если день выдастся тёплым, кофту можно расстегнуть – молния опускается до середины груди.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

На этой модели есть два кармана по бокам для нужных мелочей – например для ключей или смартфона. На манжетах и внизу олимпийки предусмотрена эластичная резинка, которая также не позволит холодному воздуху пробраться под одежду.

Поясная сумка Reisenthel

Если же вы категорически против того, чтобы складывать телефон в карман во время пробежки, на помощь придёт компактная поясная сумка. В отделение поместится самое необходимое – ключи, смартфон, наушники и даже портативная зарядка.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Благодаря длинному ремешку сумку можно отрегулировать и носить как на поясе, так и через плечо. Сделана она из прочного водоотталкивающего полиэстера – её смело можно брать и в дождливую погоду, не беспокоясь о сохранности вещей.

Рюкзак Reisenthel Allrounder

А этот вариант подойдёт тем, кто предпочитает брать на тренировку всё и сразу. Сменная обувь, спортивная форма, бутылка для воды, зонт, без которого уже не стоит выходить из дома, – всё это поместится в рюкзак Allrounder.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Основной отдел достаточно вместительный, чтобы собрать необходимый минимум для путешествия. Широкий вход с молнией позволяет удобно разложить вещи внутри. С помощью четырёх внутренних карманов, в том числе одного на молнии, можно аккуратно распределить содержимое. Кроме того, есть ещё и три внешних кармана для нужных мелочей.

Сумка подойдёт и для повседневной носки, и для поездок.

В своём темпе: 5 стильных пар кроссовок для прогулок по городу Кстати, для тренировок некоторые из них тоже подходят. Почему бы не совместить приятное с полезным?

«Умные» часы Oppo

Отслеживать прогресс после занятий, а также состояние организма во время тренировок помогут смарт-часы.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Они позволяют считать потраченные калории, измеряют количество шагов, пройденных в течение дня, и пульс – например, во время пробежки вы сможете поддерживать определённый сердечный ритм, чтобы не выбиться из сил раньше времени. Кроме того, часы оснащены GPS-датчиком, и, завершим тренировку, вы сможете отследить свой путь. Также устройство позволяет отслеживать фазы сна.