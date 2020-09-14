Осень – не помеха: 7 стильных вещей для тех, кому не сидится дома в непогоду

Новый сезон встречает слякотью, дождями и ветром. Выходить в такую погоду из дома, в том числе на пробежку или тренировку, задача не из простых. Но не стоит поддаваться осенней хандре и уходить в сериальный запой, ведь на это у нас был целый карантин. Пора наверстать упущенное. А найти дополнительную мотивацию для занятий помогут стильная одежда и аксессуары.
Nike Blazer Mid ’77 Vintage
Blazer вдохновлены моделями 1970-х, и благодаря характерной подошве создаётся впечатление, будто кроссовки долгое время хранились в шкафу, ожидая своего звёздного часа.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Винтажный силуэт хорошо сочетается как с кэжуал-образами, так и со спортивной формой. Кроме того, они подходят для многих видов активности, будь то пешие прогулки или дружеская партия в баскетбол. И никакой дождь им не страшен – верх кроссовок выполнен из натуральной кожи и синтетических вставок.
Adidas by Stella McCartney
В целом нейтральная светлая модель привлекает внимание яркой подошвой с животным принтом – решение, характерное для одного из постоянных дизайнеров adidas Стеллы Маккартни.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Это менее спортивный повседневный вариант, также достаточно легко сочетающийся с самой разной одеждой. Особый пяточный каркас с поддержкой стопы и амортизирующая промежуточная подошва Boost позволяют не беспокоиться об удобстве – даже если проходите в таких кроссовках весь день.
Adidas Terrex Two Parley
«Терексы» – самый спортивный вариант в этой подборке. Они разработаны специально для трейлраннинга – бега по природному рельефу. Такие кроссовки идеально подойдут бегунам, предпочитающим сложные трассы с неровной поверхностью, землёй, мелкими камнями или травой. Специальная амортизирующая подошва уменьшает нагрузку на стопу, позволяя дольше оставаться на дистанции.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Кроме того, изготовлены кроссовки с использованием Parley Ocean Plastic – особого материала, который получают из пластика, собранного на пляжах и побережьях.
Олимпийка adidas Originals
Флисовая олимпийка станет отличным компаньоном для пробежек по осенним паркам. Модель прямого кроя позволяет надеть несколько слоёв одежды и не сковывает движения во время разминки и самой тренировки. Воротник-стойка защитит от холодного ветра, а если день выдастся тёплым, кофту можно расстегнуть – молния опускается до середины груди.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
На этой модели есть два кармана по бокам для нужных мелочей – например для ключей или смартфона. На манжетах и внизу олимпийки предусмотрена эластичная резинка, которая также не позволит холодному воздуху пробраться под одежду.
Поясная сумка Reisenthel
Если же вы категорически против того, чтобы складывать телефон в карман во время пробежки, на помощь придёт компактная поясная сумка. В отделение поместится самое необходимое – ключи, смартфон, наушники и даже портативная зарядка.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Благодаря длинному ремешку сумку можно отрегулировать и носить как на поясе, так и через плечо. Сделана она из прочного водоотталкивающего полиэстера – её смело можно брать и в дождливую погоду, не беспокоясь о сохранности вещей.
Рюкзак Reisenthel Allrounder
А этот вариант подойдёт тем, кто предпочитает брать на тренировку всё и сразу. Сменная обувь, спортивная форма, бутылка для воды, зонт, без которого уже не стоит выходить из дома, – всё это поместится в рюкзак Allrounder.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Основной отдел достаточно вместительный, чтобы собрать необходимый минимум для путешествия. Широкий вход с молнией позволяет удобно разложить вещи внутри. С помощью четырёх внутренних карманов, в том числе одного на молнии, можно аккуратно распределить содержимое. Кроме того, есть ещё и три внешних кармана для нужных мелочей.
Сумка подойдёт и для повседневной носки, и для поездок.
«Умные» часы Oppo
Отслеживать прогресс после занятий, а также состояние организма во время тренировок помогут смарт-часы.
Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»
Они позволяют считать потраченные калории, измеряют количество шагов, пройденных в течение дня, и пульс – например, во время пробежки вы сможете поддерживать определённый сердечный ритм, чтобы не выбиться из сил раньше времени. Кроме того, часы оснащены GPS-датчиком, и, завершим тренировку, вы сможете отследить свой путь. Также устройство позволяет отслеживать фазы сна.