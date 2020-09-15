Сладкая жизнь: что произойдёт с телом, если есть шоколад каждый день?

Любителям шоколада часто приходится несладко: кто-то говорит, что он вреден для здоровья, другие убеждают, что без сладкой подпитки мозг функционирует медленнее. Споров вокруг этого лакомства немало. Разбираемся, какими полезными свойствами обладает шоколад и можно ли есть его каждый день.

Чем полезен шоколад? Развенчиваем мифы о популярном десерте И учимся отличать ценные плитки от пустышек.

Какой шоколад полезнее?

Действительно полезным можно назвать отнюдь не любую плитку шоколада. Наибольшими полезными свойствами обладает тёмный шоколад, который состоит из какао не менее чем на 65% и не содержит много дополнительных ингредиентов.

Фото: istockphoto.com

Молочный шоколад, в целом, тоже подходит, но в меньшей степени, поскольку самого полезного ингредиента – какао – в нём не так много. А вот белый шоколад назвать здоровым лакомством вряд ли получится: он состоит преимущественно из сахара и масла, в то время как какао-порошка там совсем мало.

Мозговой штурм

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Frontiers in Nutrition, флаванолы – растительные химические вещества в какао – действительно полезны для мозга. Они защищают области, отвечающие за память и внимание, а также за скорость умственной деятельности.

Фото: istockphoto.com

Учёные полагают, что шоколад оказывает положительное влияние на работу мозга через воздействие на сердце: он помогает поддерживать нормальный кровоток, снижает свёртываемость крови и улучшает давление. Это, в свою очередь, увеличивает приток крови к мозгу.

Сахара не надо: продукты, которые только кажутся полезными Как сахар незаметно портит наше здоровье, а мы продолжаем думать, что едим полезную еду.

Некоторые исследователи также считают, что флаванолы оказывают влияют на сигналы мозга напрямую, защищая их от снижения когнитивных функций.

Помощь сердцу

Большинство жиров в тёмном шоколаде – «хорошие»: мононенасыщенные жиры и стеариновая кислота. Они положительно сказываются на здоровье сердца. Молочный же шоколад может содержать добавки, которые нельзя назвать полезными, например, трансжиры. Перед покупкой стоит проверить состав, чтобы убедиться в отсутствии добавленных масел. В качественном и «правильном» шоколаде не должно быть других, кроме какао-масла.

Фото: istockphoto.com

Фруктовые и конфетные добавки увеличивают калорийность шоколада и уменьшают его полезные свойства. Даже обычные цукаты повышают уровень сахара в лакомстве и вредят сердцу. С другой стороны, орехи, такие как миндаль или кешью, полезны для сердца и, напротив, могут усилить позитивный эффект.

Фото: istockphoto.com

Последние исследования показывают, что регулярное употребление шоколада может снизить риск кардиометаболических нарушений. Предполагается, что у любителей этого лакомства риск развития сердечно-сосудистых заболеваний меньше на треть.

Так не похудеть. Почему нельзя есть слишком много фруктов? С некоторыми из них по содержанию сахара не сравнятся и пирожные.

Согласно другому исследованию, если есть шоколад два и более раз в неделю, можно снизить риск кальциноза (возникновение кальцинированных образований в артериях) на 32%. Кроме того, употребление тёмного шоколада более 5 раз в неделю снижает риск сердечных заболеваний на 57%.

Можно ли есть шоколад каждый день?

Хотя в некоторых случаях шоколад может быть полезен, это не значит, что стоит заменить свой завтрак сладкой плиткой. В нём содержится большое количество жиров (32,5 г на 100 г) и немало калорий (543 ккал на 100 г). Есть шоколад нужно в умеренных количествах, старайтесь следить за размерами порций и ограничиваться одной плиткой в день.

Фото: istockphoto.com

К счастью, тёмный шоколад настолько сытный, что вы, скорее всего, и не захотите превышать рекомендуемый объём порции.