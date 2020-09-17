Ты – огонь, я – вода: как определить тип тела по аюрведе и улучшить жизнь

Аюрведа – это индийская идеология жизни, согласно которой главной ценностью считается здоровье. В аюрведе выделяется три типа доши – энергии тела: вата, питта и капха. В каждом человеке присутствует энергия всех типов, но преобладает, как правило, один из них. Он-то и определяет состояние кожи, комплекцию тела и общее физическое состояние.
Фото: istockphoto.com
Зная, как устроены доши и какой из них преобладает у вас, можно более гармонично выстроить систему питания, проработать свои проблемные зоны и предупредить болезни, к которым вы склонны. Вместе с Патимой Райчур (книга «Абсолютная красота») и Саном Лайтом («Большая энциклопедия Аюрведы») рассказываем об основных особенностях каждого типа энергии.
Вата – воздух и эфир
Внешность: худоба, утончённые очертания фигуры, отсутствие мышечной и жировой массы. Волосы тёмные, черты лица тонкие и сглаженные.
Фото: istockphoto.com
Характер: чувственность, честность, переменчивость настроения, повышенная тревожность. Люди, у которых преобладает энергия вата, – творческие и мечтательные, но легко ранимые.
Диета: представителям вата стоит внимательно отнестись к своему питанию, так как нарушения пищеварения могут серьезно повлиять на духовное самочувствие. Аюрведа рекомендует обратить внимание на лёгкую пищу и отказаться от изнуряющих диет и экстремальных систем питания.
Фото: istockphoto.com
Здоровье: люди с преобладающей энергией вата, как правило, жалуются на сухость кожи и проблемы с зубами.
Если вы обнаружили в себе признаки преобладающей воздушной энергии, то обратите внимание на йогу, стретчинг, направления фитнеса майнд боди (англ. body & mind) или боди-балет. А вот занятия пауэрлифтингом и бег на длинные дистанции могут внести дисбаланс и спровоцировать ухудшение самочувствия.
Питта – огонь и вода
Внешность: развитый мышечный корсет, атлетическое телосложение, острые черты лица, светлые или рыжие волосы, веснушки.
Характер: амбициозность, энергичность, чрезмерная активность, радикальность взглядов и хорошее чувство юмора. Зачастую людей с огненной энергией считают душой компании.
Фото: istockphoto.com
Диета: замечено, что представители энергии питта отдают предпочтение острым и солёным блюдам. Однако, несмотря на это, аюрведа не рекомендует делать упор на специфические гастрономические сочетания. Обратите внимание на простые сезонные фрукты и овощи, летом наслаждайтесь свежими ягодами, фрешами. Для баланса вам нужна вода, а «огня» и остроты уже достаточно.
Здоровье: так как активности представителям питта не занимать, у вас наверняка возникнет потребность периодически выплескивать энергию, например, через спорт. Однако не переусердствуйте – важно не допустить агрессии во время занятий. Для умиротворения и улучшения самочувствия попробуйте медитативные практики, йогу и занятия на воде.
Капха – вода и земля
Внешность: крупные черты лица, крепкое тело, густые волосы, склонность к лишнему весу.
Характер: представители капха обладают спокойным характером, природной медлительностью. А также, как правило, у таких людей нередки проблемы с мотивацией – частно они страдают от лени. Однако причиной тому становится стремление к гармонии и внутреннему спокойствию.
Фото: istockphoto.com
Диета: стоит обратить внимание на тёплые блюда с минимальным содержанием жира. Сладости, мучное, фастфуд – всё это негативно скажется на фигуре и спровоцирует быстрый набор веса.
Здоровье: так как люди с энергией капха склонны к полноте, вместо бега и аэробики им стоит отдать предпочтение более спокойным тренировкам. Рекомендуется больше двигаться и работать с программой силовых упражнений.
Итак, определив свой тип, вы можете избежать проблем со здоровьем, улучшить самочувствие и привнести гармонию во все сферы жизни, а это и есть цель аюрведы.