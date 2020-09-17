Зачем нашему телу нужен массаж? 5 причин позволить себе расслабиться

Процедура будет полезна не только, чтобы избавиться от стресса.

Существует множество видов массажа: расслабляющий, лимфодренажный, структурный, механический и ручной, спортивный и лечебный. Вне зависимости от того, какой вид выберете вы, эта процедура благотворно влияет на общее состояние организма. Даже 10-15 минут на массажном столе поднимут настроение и облегчат боль. Если вы ещё сомневаетесь, мы собрали пять причин, почему массаж стоит того, чтобы добавить его в свою рутину.

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Помогает восстановиться после тренировок

Учёные из Университета Макмастера в Канаде выяснили, что после массажа в тканях уменьшается воспаление и увеличивается количество митохондрий. Это «силовые станции» в тканях: чем их больше, тем вы выносливее.

Фото: istockphoto.com

Второй эффект от массажа – снятие воспаления – был воспринят исследователями неоднозначно. Дело в том, что такая реакция в местах разрыва – естественное явление. А массаж, может быть, лишает организм возможности восстановиться самостоятельно.

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Тем не менее, после тренировки рекомендуется делать массаж вне зависимости от того, профессиональный вы спортсмен или же только иногда посещаете спортзал. Учёные отмечают, что для достижения необходимого эффекта достаточно и десяти минут процедуры.

У массажа, как и у любой процедуры, имеются противопоказания. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Облегчает боль

Американский колледж терапевтов и Американская ассоциация по изучению боли включили массаж в рекомендации для лечения болей в пояснице. Исследования показали, что десятинедельный курс даёт лучший эффект, чем медикаменты и физические упражнения. Накопительное действие от процедуры сохраняется до полугода. Было также доказано, что одинаково эффективен не только структурный, но и расслабляющий массаж.

Фото: istockphoto.com

Учёные из института осязания при Университете Майами доказали, что регулярные процедуры помогают бороться с мигренями и головными болями, снижая частоту их появления.

Стимулирует иммунную систему и улучшает внешний вид

Массаж помогает не только снять боль и расслабить тело, но и улучшает работу иммунной системы. Исследование Медицинского центра Cedars-Sinai показало, что после 45 минут сеанса наблюдалось увеличение лимфоцитов в организме. Это белые кровяные тельца, которые помогают защищаться от болезней.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, усиленная циркуляция крови активизирует выведение токсинов. Лимфодренаж также позитивно влияет на состояние кожи: улучшается её цвет, а сама она становится более упругой.

Помогает похудеть

Лимфодренажный массаж способствует похудению. Он бывает ручным и аппаратным. Оба вида процедуры выполняются в соответсвии с расположением лимфатических сосудов. Это способствует перезапуску обмена веществ и выводу шлаков.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, массаж способствует усилению жиросжигающего эффекта, помогая телу стать более подтянутым. Конечно, похудеть только за счёт него не получится: процедура эффективна в сочетании с регулярными занятиями спортом и правильным питанием.

Борется со стрессом

Массаж помогает бороться с повышенной тревожностью, улучшает качество сна и в принципе благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии.

Фото: istockphoto.com

Исследование института осязания показало, что при массаже сокращается уровень «гормона стресса» – кортизола, а выработка серотонина и дофамина, напротив, увеличивается. Процедуру можно использовать как одно из средств при борьбе с тревожностью, бессонницей и даже депрессией.

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Несмотря на множество плюсов, у массажа есть противопоказания. Не стоит идти на процедуру при высокой температуре, острых воспалительных заболеваниях, варикозном расширении вен, склонности к кровотечениям, наличии любых опухолей.