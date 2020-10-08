Скользкий вопрос: 10 фактов, которые помогут сделать секс лучше

Интерес к теме секса и сексуального воспитания с каждым годом становится всё более открытым и публичным. Но, несмотря ни на что, эта тема настолько обширна и при этом индивидуальна, что нераскрытых вопросов меньше не становится. Даже наоборот: чем глубже вы погружаетесь в познание себя и своего тела, тем больше интересных возможностей начинает открываться в пути.

В противовес эмоциональным советам из женских журналов, мы собрали только факты, знание которых поможет вам узнать о природе тела больше и получить максимальное удовольствие от процесса. Ведь каждый мечтает о незабываемой ночи. А что если таких ночей может быть столько, сколько вы пожелаете?

Напиток любви

В ходе исследований на экспериментальных моделях животных учёными было доказано влияние экстракта плодов граната на улучшение сексуальной функции. Так что если вы находитесь в поисках натурального и здорового афродизиака, не откажите себе в бокале с фрешем. Всё дело в том, что в гранатовом соке содержатся вещества, которые положительно влияют на гормональный фон, усиливая влечение и страсть. Звучит почти как «волшебная таблетка», но мы же знаем, что идеальная ночь — это совокупность целого ряда факторов, так что… почему бы и не попробовать?

Фото: istockphoto.com

Внимание к деталям

Относитесь к партнёру бережно. Предварительные ласки — важная часть всего процесса. Прелюдия и «разогрев» особенно важны и необходимы девушкам и женщинам, ведь на клиторе сосредоточены около 8 тыс. нервных окончаний.

Носки перед сексом

Голландские учёные провели исследование и пришли к выводу, что чаще всего достигают оргазма те люди, чьи ноги находятся в тепле. Так что носки перед сексом снимать необязательно.

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Точка отсчёта

Не бойтесь пробовать новое и изучать своё тело. Так совсем недавно американские учёные обнаружили у женщин новую эрогенную зону, ей дали рабочее название — PS. По словам сексолога Кэрола Куина, точка PS очень чувствительна и скрытна, но её поиски того стоят.

Скользкий момент

Когда женщина возбуждается, её сердцебиение учащается, кровь приливает к половым органам, что влечёт за собой выделение смазки. Она нужна для того, чтобы свести к минимуму риски травмирования во время секса. Но естественной смазки для комфортного секса может не хватать, и у этого есть множество различных причин, помимо недостаточного возбуждения. Здесь и наступает «звёздный час» лубриканта. Гели и смазки выполняют эту же функцию — создают скользящий эффект для минимизирования трения во время секса, и помогают обоим партнёрам достичь максимального удовольствия.

Фото: istockphoto.com

Гель-смазка Durex Play Feel поможет сделать секс плавным. Гель Play Feel создан на водной основе и легко смывается, может быть использован для орального, вагинального и анального секса, а также совместим с презервативами. Используйте несколько капель, для дополнительного увлажнения и уменьшения вагинальной сухости. Не забудьте прочитать инструкцию перед применением, чтобы всё прошло максимально гладко!

Игрушки для взрослых

Если верить статистике, то 10% сексуально активных взрослых используют вибратор или другие секс-игрушки во время партнерского секса (исследование проводил Университет Торонто в Канаде). Можно относиться к этому скептически, а можно попробовать игрушку самостоятельно с целью того, чтобы лучше узнать возможности своего тела и изучить реакции.

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Тактильные ласки

Мужская кожа намного толще женской, поэтому, чтобы он почувствовал страсть и желание, прикасаться к ней нужно с силой. И не бойтесь оставить синяки – это у вас вряд ли получится.

Ощущения те

Некоторые мужчины являются противниками презервативов и объясняют этот факт тем, что в них снижается чувствительность во время секса. На самом деле это совсем не так. Презервативы никоим образом не влияют на качество секса и не делают его хуже, а разнообразие современной продуктовой линейки поможет вам найти что-нибудь новенькое для самых смелых экспериментов.

Фото: istockphoto.com

Тело быстрее, чем мозг

В 2004 году в Университете Амстердама учёные исследовали физиологическую реакцию мужчин и женщин на эротические образы. Она оказалась одинаковой — импульсы тела проявлялись быстрее, чем суть картинки доходит до сознания. Вначале мы чувствуем возбуждение и только потом желание. Именно поэтому фантазии о самом сексе и переписки можно отнести к части прелюдии.

Секс вместо зарядки

Попробуйте заменить ночной и вечерний секс на ранний утренний и ваше тело скажет вам спасибо. Сексологи Королевского университета Белфаста нашли научное обоснование тому, о чём мы уже давно догадывались: утренний секс полезен для здоровья. В процессе задействованы практически все группы мышц, улучшается кровообращение, дыхание становится глубже, кровь насыщается кислородом. А ещё за это время можно сжечь 300-400 калорий. К тому же почему бы и не обзавестись такой приятной и полезной привычкой?