Нутрициолог рассказала, как правильно подготовить орехи, чтобы сохранить все питательные вещества.

Просто добавь воды: как есть орехи, чтобы извлечь из них максимальную пользу?

Кешью, миндаль, грецкий орех – универсальный перекус для тех, кто старается придерживаться здорового питания, а также вкусная и питательная добавка к другим блюдам. В орехах содержатся «правильные» жиры, они помогают насытиться и утолить голод в перерывах между основными приёмами пищи. Хотя, как и любым, даже самым полезным продуктом, злоупотреблять ими не стоит.

Фото: istockphoto.com

Однако чтобы извлечь из орехов максимум питательных веществ, перед употреблением необходимо активировать их. Зачем это нужно и как правильно это сделать, рассказала нутрициолог, основательница подмосковной детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда в интервью радио Sputnik.

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Зачем нужно активировать орехи?

Орехи – источник большого количества растительного белка и полезных жиров. Однако если есть их сразу из пакета, в сухом виде, большой пользы вы от этого не получите.

Фото: istockphoto.com

Дело в том, что в любых орехах содержится фитиновая кислота. Попадая в желудочно-кишечный тракт, это вещество препятствует усвоению ряда полезных микроэлементов: железа, магния, кальция, цинка. В целом, отмечает нутрициолог, они усваиваются на 30-40% хуже. Из-за чего в последствии может развиться дефицит отдельных элементов.

Татьяна: У вегетарианцев, например, низкий уровень железа, потому что они очень часто едят орехи просто из пакета.

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Как правильно активировать орехи?

Как рассказала эксперт, нейтрализовать фитиновую кислоту и «запустить» полезные свойства орехов можно тремя способами.

Фото: istockphoto.com

Температурная обработка. Чтобы разрушить кислоту, необходимо нагреть орех, например, обжарить. Однако поскольку в нём содержится много масел, такой способ не очень полезен, отмечает нутрициолог.

Ферментация. Такой вариант менее вреден, чем предыдущий, однако его довольно сложно реализовать – для этого потребуется специальный раствор.

Фото: istockphoto.com

Вымачивание. Этот способ самый лёгкий и, по словам эксперта, самый действенный. Всё, что понадобится, это чистая вода и сами орехи. Нужно залить их и оставить на 5-6 часов или, например, на ночь, а затем тщательно промыть. За это время молекулы фитиновой кислоты разрушатся, а орехи активируются.

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Нутрициолог рекомендует замачивать не только орехи, но и все культуры, которые проращиваются. К ним также относятся бобовые и зерновые – гречка, рис, фасоль и т.п. Однако важно помнить, что после активации продукты необходимо хранить в холодильнике, иначе они быстро испортятся.