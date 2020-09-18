Несколько минут в день помогут избавиться от дискомфорта.

Щёлкать нельзя терпеть: 6 простых упражнений от боли в суставах

При малоподвижном образе жизни синовиальная жидкость, которая находится между суставами и отвечает за амортизацию и питание хряща, начинает вырабатываться в меньшем количестве. Из-за этого возникают неприятные ощущения и боли. Восстановить секрецию синовиальной жидкости и предотвратить дискомфорт помогут шесть несложных упражнений, которые можно делать практически в любом месте и без какого-либо инвентаря.

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Ходьба сидя

Сядьте на стул, ровно поставьте ноги и начните перекатываться с носка на пятку. Во время упражнения можно аккуратно помассировать колени. Это окажет согревающее действие и улучшит циркуляцию крови в этой области. Таким образом разогревается голеностоп.

Фото: istockphoto.com

Выполнять упражнение нужно в течение двух минут.

Проработка коленного сустава

Сидя на стуле, откиньтесь на спинку, вытяните ногу и по очереди сгибайте и разгибайте колено. Помимо тренировки коленного сустава так прорабатываются и мышцы передней поверхности бедра, которые удерживают сустав на месте и защищают его.

Фото: istockphoto.com

Делать по 20 движений правой и левой ногой.

Проработка голеностопа, колена и тазобедренного сустава

Для начала выполните небольшую разминку: сидя на стуле, вытяните ноги, разводите стопы в сторону и сводить обратно. При этом упражнении задействованы три группы суставов: голеностоп, колено и тазобедренный.

Фото: istockphoto.com

Затем согните ногу в колене и выполняйте круговые движения наружу – по 20 раз каждой ногой. Со временем упражнение можно усложнить, выполняя его стоя.

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Проработка плечевых суставов

Знакомые многим ещё со школы круговые движения отлично подходят для проработки плечевого сустава. Так можно не только размять суставы и мышцы вокруг них, но и ускорить кровоток в шейном отделе. Это в свою очередь хорошо скажется на работе мозга.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте по 40 раз в каждую сторону.

Растяжка для плеч

Положите правую руку на левое плечо. Локоть при этом должен быть параллелен полу. Другой рукой возьмитесь за локоть и на выдохе подтяните к себе. Вы почувствуете приятное натяжение.

Фото: istockphoto.com

Задержаться в таком положении рекомендуется на 10 секунд, после чего проделайте то же самое с другой рукой.

Проработка локтевых суставов

Сидя на стуле или стоя, опустите руки и начните сгибать и разгибать их в локте, будто работаете с гантелями. При сгибание напрягаются бицепсы, а при разгибании – трицепсы. Также идёт нагрузка на локтевой сустав.

Фото: istockphoto.com

Повторяйте движение 20 раз на каждую руку.

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Такая несложная гимнастика для суставов займёт не больше 10-15 минут. Но если хочется большего эффекта, можно увеличить количество повторов и время выполнения упражнений таким образом, чтобы разминка занимала 30 минут.