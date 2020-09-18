Щёлкать нельзя терпеть: 6 простых упражнений от боли в суставах

При малоподвижном образе жизни синовиальная жидкость, которая находится между суставами и отвечает за амортизацию и питание хряща, начинает вырабатываться в меньшем количестве. Из-за этого возникают неприятные ощущения и боли. Восстановить секрецию синовиальной жидкости и предотвратить дискомфорт помогут шесть несложных упражнений, которые можно делать практически в любом месте и без какого-либо инвентаря.
Ходьба сидя
Сядьте на стул, ровно поставьте ноги и начните перекатываться с носка на пятку. Во время упражнения можно аккуратно помассировать колени. Это окажет согревающее действие и улучшит циркуляцию крови в этой области. Таким образом разогревается голеностоп.
Фото: istockphoto.com
Выполнять упражнение нужно в течение двух минут.
Проработка коленного сустава
Сидя на стуле, откиньтесь на спинку, вытяните ногу и по очереди сгибайте и разгибайте колено. Помимо тренировки коленного сустава так прорабатываются и мышцы передней поверхности бедра, которые удерживают сустав на месте и защищают его.
Фото: istockphoto.com
Делать по 20 движений правой и левой ногой.
Проработка голеностопа, колена и тазобедренного сустава
Для начала выполните небольшую разминку: сидя на стуле, вытяните ноги, разводите стопы в сторону и сводить обратно. При этом упражнении задействованы три группы суставов: голеностоп, колено и тазобедренный.
Фото: istockphoto.com
Затем согните ногу в колене и выполняйте круговые движения наружу – по 20 раз каждой ногой. Со временем упражнение можно усложнить, выполняя его стоя.
Проработка плечевых суставов
Знакомые многим ещё со школы круговые движения отлично подходят для проработки плечевого сустава. Так можно не только размять суставы и мышцы вокруг них, но и ускорить кровоток в шейном отделе. Это в свою очередь хорошо скажется на работе мозга.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте по 40 раз в каждую сторону.
Растяжка для плеч
Положите правую руку на левое плечо. Локоть при этом должен быть параллелен полу. Другой рукой возьмитесь за локоть и на выдохе подтяните к себе. Вы почувствуете приятное натяжение.
Фото: istockphoto.com
Задержаться в таком положении рекомендуется на 10 секунд, после чего проделайте то же самое с другой рукой.
Проработка локтевых суставов
Сидя на стуле или стоя, опустите руки и начните сгибать и разгибать их в локте, будто работаете с гантелями. При сгибание напрягаются бицепсы, а при разгибании – трицепсы. Также идёт нагрузка на локтевой сустав.
Фото: istockphoto.com
Повторяйте движение 20 раз на каждую руку.
Такая несложная гимнастика для суставов займёт не больше 10-15 минут. Но если хочется большего эффекта, можно увеличить количество повторов и время выполнения упражнений таким образом, чтобы разминка занимала 30 минут.