Действенный сет: 5 упражнений, которые сделают руки рельефными

Эта тренировка с инвентарём подойдёт как мужчинам, так и женщинам.

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Сегодня на очереди пять упражнений с инвентарём, которые помогут сделать руки сильными и рельефными. Разобраться в правильной технике и составить оптимальный план занятий нам помогает мастер-тренер тренажёрного зала Александр Карпов.

Тренировка на мышцы рук в тренажёрном зале

Этот комплекс подходит всем. В зависимости от уровня подготовки отличаться будет только вес отягощения.

Сгибание предплечий с EZ-штангой

Исходное положение: стоя, ноги слегка согнуты в коленях, корпус чуть наклонён вперёд, руки держат гриф.

Согните предплечья, сохраняя корпус неподвижным, и плавно верните снаряд в исходную позицию.

Сгибание предплечий с поворотом наружу (супинацией) с гантелями

Исходное положение: стоя, ноги слегка согнуты в коленях, корпус немного наклонён вперёд. Руки с гантелями опущены, ладони обращены к телу.



Согните предплечья. Во время подъёма гантелей разверните ладони со снарядом наружу. Плавно вернитесь в исходное положение.

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Сгибание предплечий в кроссовере с двух блоков

Исходное положение: стоя в плоскости троса тренажёра, руки выпрямлены и подняты на уровень плечевых суставов. Блоки находятся в верхней части кроссовера.

Одновременно согните предплечья, сохраняя положение тела и находясь в плоскости троса. Затем вернитесь в исходное положение.

Французский жим с гантелями лёжа

Исходное положение: лёжа на скамье или полу, руки прямые, кисти с гантелями находятся над плечевыми суставами, ладони обращены друг к другу.

Одновременно согните руки в локтевых суставах и опустите снаряды сбоку головы. После этого подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Разгибание предплечий в кроссовере с канатной рукоятью

Исходное положение: стоя лицом к тренажёру, руки держат рукоять, хват за концы каната. Ноги слегка согнуты в коленях, корпус немного наклонён вперёд.

Сохраняя положение корпуса, разогните предплечья и разведите концы рукояти в стороны. Локти во время движения должны быть направлены вниз. Вернитесь в исходное положение.

Первое, второе и четвёртое упражнения должны выполняться с достаточно тяжёлым весом, но без нарушения техники в заданном количестве повторений. В третьем и пятом упражнениях подбирайте вес так, чтобы добиться «жжения» в мышцах.

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Рекомендации, которые стоит учесть при составлении тренировочного плана

Сочетайте упражнения на руки с тренировкой больших мышечных групп

Один из важных факторов для «накачки» рук — это их сочетание в сплите с тренировкой больших мышечных групп. Например, можно совмещать грудь с бицепсом, спину с трицепсом и так далее.

Не перегружайте мышцы

Также стоит понимать, что мышцы рук — бицепс и трицепс — это небольшие мышечные группы, поэтому перегружать их не стоит. Достаточно 6-7 подходов за тренировку: одно упражнение в 6 подходах или два по 3 подхода.

Фото: istockphoto.com

Помните о косвенной нагрузке

Мышцы рук выступают синергистами в тренировках груди, спины и немного плеч. Это значит, что бицепс и трицепс помогают осуществлять движения в занятиях на перечисленные группы мышц.