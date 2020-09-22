Конфеты под запретом: почему стоит отказаться от сахара, даже если вес в норме

Когда мы решаемся отказаться от сладкого, большинство преследует одну цель — избавиться от лишнего веса. Отчаянно пытаясь похудеть, мы сокращаем потребление мучного, сахара, иногда даже фруктов. Но если всё в норме, нужно ли жертвовать любимыми пирожными?
Кожа
Сахар плохо сказывается на коже лица. Дело в том, что сахаросодержащие продукты замедляют функционирование лейкоцитов, которые отвечают за борьбу с инфекциями и воспалениями.
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Соответственно создаётся идеальная среда для развития бактерий в кожных слоях, и как следствие появляются высыпания. Бьюти-коуч Юлия Сайфуллина отмечает, что сахар также может спровоцировать тусклый цвет кожи, мешки под глазами, «заломы» и морщины.
Кишечник
Учёные из Университета Альберты выяснили, насколько пагубно сахар влияет на микрофлору кишечника, способствуя развитию в кишечнике болезнетворных бактерий.
Фото: istockphoto.com
Также было выявлено, что избыток сахара в рационе увеличивает проницаемость кишечника. Это приводит к тому, что результаты жизнедеятельности вредных бактерий проникают из желудочно-кишечного тракта в другие органы и могут вызывать такие заболевания, как болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Психика
В большом количестве сахар способен провоцировать нервные расстройства, анемию и зачастую становится причиной хронической усталости. Это связано с тем, что для его усвоения требуется большое количество витаминов группы В, а их дефицит, в свою очередь, может привести к депрессии.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, сахар вызывает самое настоящее привыкание. Консультант по правильному питанию и психолог Алёна Грозовская рекомендует обратить внимание на фрукты и мёд, если вы чувствуете недостаток сладкого в рационе. В природной форме сахар усваивается гораздо лучше.
То есть вред сахара для организма проявляется не только в появлении лишних жировых отложений, но и в ускоренном старении кожи, раздражительности и проблемах с пищеварением. Сладкая жизнь не так уж и сладка.