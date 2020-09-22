Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Главная / Lifestyle / Статьи /

Почему стоит уменьшить количество сахара в рационе? Проблемы с кожей, психикой, кишечником

Почему стоит уменьшить количество сахара в рационе
Алина Карпушкина
Конфеты под запретом: почему стоит отказаться от сахара, даже если вес в норме
Исследования доказывают, что сладости мешают не только похудеть.
Lifestyle / Здоровье 0

Когда мы решаемся отказаться от сладкого, большинство преследует одну цель — избавиться от лишнего веса. Отчаянно пытаясь похудеть, мы сокращаем потребление мучного, сахара, иногда даже фруктов. Но если всё в норме, нужно ли жертвовать любимыми пирожными?

Так не похудеть. Почему нельзя есть слишком много фруктов?
С некоторыми из них по содержанию сахара не сравнятся и пирожные.

Кожа

Сахар плохо сказывается на коже лица. Дело в том, что сахаросодержащие продукты замедляют функционирование лейкоцитов, которые отвечают за борьбу с инфекциями и воспалениями.

Фото: istockphoto.com

Соответственно создаётся идеальная среда для развития бактерий в кожных слоях, и как следствие появляются высыпания. Бьюти-коуч Юлия Сайфуллина отмечает, что сахар также может спровоцировать тусклый цвет кожи, мешки под глазами, «заломы» и морщины.

Кишечник

Учёные из Университета Альберты выяснили, насколько пагубно сахар влияет на микрофлору кишечника, способствуя развитию в кишечнике болезнетворных бактерий.

Фото: istockphoto.com

Также было выявлено, что избыток сахара в рационе увеличивает проницаемость кишечника. Это приводит к тому, что результаты жизнедеятельности вредных бактерий проникают из желудочно-кишечного тракта в другие органы и могут вызывать такие заболевания, как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Сахара не надо: продукты, которые только кажутся полезными
Как сахар незаметно портит наше здоровье, а мы продолжаем думать, что едим полезную еду.

Психика

В большом количестве сахар способен провоцировать нервные расстройства, анемию и зачастую становится причиной хронической усталости. Это связано с тем, что для его усвоения требуется большое количество витаминов группы В, а их дефицит, в свою очередь, может привести к депрессии.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, сахар вызывает самое настоящее привыкание. Консультант по правильному питанию и психолог Алёна Грозовская рекомендует обратить внимание на фрукты и мёд, если вы чувствуете недостаток сладкого в рационе. В природной форме сахар усваивается гораздо лучше.

Список продуктов, которые помогут заменить сахар. Причём с пользой для здоровья!
Оказывается, лучшие заменители сахара – сиропы.

То есть вред сахара для организма проявляется не только в появлении лишних жировых отложений, но и в ускоренном старении кожи, раздражительности и проблемах с пищеварением. Сладкая жизнь не так уж и сладка.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Просто добавь воды: как есть орехи, чтобы извлечь из них максимальную пользу?
Просто добавь воды: как есть орехи, чтобы извлечь из них максимальную пользу?
Тест. Угадываем популярных российских спортсменов по фото
Тест. Угадываем популярных российских спортсменов по фото
TOP 3
Обратный эффект: «вредные» упражнения для женской фигуры
Обратный эффект: «вредные» упражнения для женской фигуры
Фитнес
На цыпочках: как можно похудеть, ходя на носочках?
На цыпочках: как можно похудеть, ходя на носочках?
Здоровье
Бесплатный фитнес и праздник йоги: чего ждать в сентябре?
Бесплатный фитнес и праздник йоги: чего ждать в сентябре?
Тренды
© championat.com 2000–2020