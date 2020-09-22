Исследования доказывают, что сладости мешают не только похудеть.

Конфеты под запретом: почему стоит отказаться от сахара, даже если вес в норме

Когда мы решаемся отказаться от сладкого, большинство преследует одну цель — избавиться от лишнего веса. Отчаянно пытаясь похудеть, мы сокращаем потребление мучного, сахара, иногда даже фруктов. Но если всё в норме, нужно ли жертвовать любимыми пирожными?

Так не похудеть. Почему нельзя есть слишком много фруктов? С некоторыми из них по содержанию сахара не сравнятся и пирожные.

Кожа

Сахар плохо сказывается на коже лица. Дело в том, что сахаросодержащие продукты замедляют функционирование лейкоцитов, которые отвечают за борьбу с инфекциями и воспалениями.

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Соответственно создаётся идеальная среда для развития бактерий в кожных слоях, и как следствие появляются высыпания. Бьюти-коуч Юлия Сайфуллина отмечает, что сахар также может спровоцировать тусклый цвет кожи, мешки под глазами, «заломы» и морщины.

Кишечник

Учёные из Университета Альберты выяснили, насколько пагубно сахар влияет на микрофлору кишечника, способствуя развитию в кишечнике болезнетворных бактерий.

Фото: istockphoto.com

Также было выявлено, что избыток сахара в рационе увеличивает проницаемость кишечника. Это приводит к тому, что результаты жизнедеятельности вредных бактерий проникают из желудочно-кишечного тракта в другие органы и могут вызывать такие заболевания, как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Сахара не надо: продукты, которые только кажутся полезными Как сахар незаметно портит наше здоровье, а мы продолжаем думать, что едим полезную еду.

Психика

В большом количестве сахар способен провоцировать нервные расстройства, анемию и зачастую становится причиной хронической усталости. Это связано с тем, что для его усвоения требуется большое количество витаминов группы В, а их дефицит, в свою очередь, может привести к депрессии.

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Кроме того, сахар вызывает самое настоящее привыкание. Консультант по правильному питанию и психолог Алёна Грозовская рекомендует обратить внимание на фрукты и мёд, если вы чувствуете недостаток сладкого в рационе. В природной форме сахар усваивается гораздо лучше.

Список продуктов, которые помогут заменить сахар. Причём с пользой для здоровья! Оказывается, лучшие заменители сахара – сиропы.

То есть вред сахара для организма проявляется не только в появлении лишних жировых отложений, но и в ускоренном старении кожи, раздражительности и проблемах с пищеварением. Сладкая жизнь не так уж и сладка.