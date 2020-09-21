Чего только не придумают современные дизайнеры.

Как это носить? 6 необычных и удивляющих пар кроссовок

В наши дни кроссовки давно перестали быть обувью исключительно для спорта: они стали самым настоящим «чистым листом» для творческих людей. Как только не изощряются дизайнеры в попытке придумать что-то оригинальное, украшая сникеры. Мы выбрали несколько пар необычных кроссовок, чтобы поделиться ими с вами.

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Adidas Micropacer

Модель вышла в 1984 году и стала настоящим прорывом для того времени. Необычная футуристичная форма и электронная панель делают «микропейсеры» актуальными и сегодня.

Фото: adidas

На левом кроссовке находится экран, который показывает время, количество пройденных шагов и потраченных калорий. Шнуровка скрывается под кожаным чехлом серебряного цвета, который защищает панель от грязи и воды.

Reebok Instapump Fury Bait X TED 2

Этот бренд известен коллаборациями с различными студиями анимаций: существуют кроссовки в цветах Губки Боба и его друзей, Гринча и персонажей «Истории игрушек». Но совместная работа BAIT и Reebok Classics, вдохновившихся Тедом из фильма «Третий лишний», в своё время стала настоящим хитом.

Фото: Reebok

Замшевые элементы любопытно сочетаются с меховыми деталями, а светло-коричневый цвет – с розовыми акцентами и объёмной белой подошвой. На одном кроссовке вы увидите улыбающегося Теда, а на другом – вышивку BAIT.

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Puma Disk

Эта модель спроектирована таким образом, что шнурки находятся внутри диска на верхней части кроссовок. При нажатии они шнуруются автоматически, повторяя форму вашей ступни.

Фото: Puma

Maison Margiela Fusion

Бельгийский дизайнер Мэйсон Марджела всегда стремится удивить поклонников необычными вещами.

Фото: Maison Margiela

Одна из своеобразных «фишек» дизайнера – фирменные кроссовки, которые он щедро «поливает» клеем. В итоге он застывает в замысловатой форме, создавая индивидуальный рисунок на каждой паре. Создается ощущение, будто обувь «тает».

Nike Air Mags

Кроссовки вышли в честь фильма «Назад в будущее». Они в точности повторяют обувь Мартина Макфлая и выглядят действительно футуристично.

Фото: Nike

Автоматическая шнуровка в сочетании с подсветкой даже сегодня кажутся чем-то прямиком из будущего.

Prada Cloudbust Thunder

В этих кроссовках вы вряд ли захотите пойти на пробежку, но выглядят они впечатляюще.

Фото: Puma

Толстая подошва и пластиковые вставки визуально увеличивают ноги, что соответсвует современным модным трендам.

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Ежегодно выходит бесчисленное количество новых моделей кроссовок. Порой, глядя на них, не удержаться от вопроса: как это вообще носить? Но мы рекомендуем не бояться выходить из зоны комфорта и попробовать что-нибудь такое же экстраординарное, как и сникерсы выше.