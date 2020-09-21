Новый рекорд и неоднозначный финиш: как прошёл Московский марафон-2020

Несмотря на cложную ситуацию в мире, Московский марафон всё-таки состоялся и причём прошёл весьма успешно. В воскресенье, 20 сентября на старт в столице вышли более 22 000 человек. Участники традиционно бежали дистанцию на 42,2 километра. Кроме того, в рамках марафона был организмов забег на 10 километров, корпоративная эстафета, заезд на хендбайках и спортивных колясках и Чемпионат России по легкой атлетике спорта для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. «Чемпионат» рассказывает подробнее о главном беговом событии страны.

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Главный забег страны в сердце столицы

Основной маршрут проходил в центре Москвы – во время марафона бегуны могли насладиться видами столичных достопримечательностей и главных улиц. Трасса пролегала по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

В Московском марафоне приняли участие не только элита российской атлетики, но и бегуны-любители. Всего к забегу присоединились более 22 000 человек, а поддерживали их тысячи болельщиков: следить за развитием событий можно было с помощью прямой трансляции на сайте марафона и на официальной странице «Вконтакте».

Новый рекорд Московского марафона среди женщин

Профессиональная бегунья Сардана Трофимова не только одержала победу в забеге, но и установила новый рекорд соревнования. Дистанцию в 42,2 километра ей удалось преодолеть за 2:28:02 с большим отрывом от соперниц.

Видеть Сардану на первом месте не удивительно – она трёхкратная чемпионка России по марафону и член спортивной сборной, а также мастер спорта международного класса. Предыдущий лучший результат Московского марафона среди женщин также принадлежал ей. В 2018 году атлетка пришла к финишу за 2:28:36.

В официальном «инстаграме» забега даже пошутили: «Это становится традицией – если Сардана Трофимова приезжает на Московский Марафон, она всегда первая».

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Неоднозначная победа в забеге среди мужчин

А вот с победителем среди мужчин ситуация оказался несколько сложнее. На протяжении забега два лидера – Искандер Ядгаров и Юрий Чечун – бежали практически плечом к плечу. В результате первым финишную черту пересёк Чечун, однако многим зрителям и другим участникам марафона его действия показались нечестными.

В комментариях к результатам забега разгорелись споры, а мнение разделились. Некоторые считают, что Юрий Чечун несправедливо получил медаль за первое место. Во время соревнований он, как отмечают комментаторы, намеренно следовал прямо за соперником, толкал его и наступал на пятки. В конце, преодолевая финишную прямую, Чечун обернулся и жестом показал Ядгарову, что тот отстал слишком далеко и он его даже не видит.

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Подобное поведение вряд ли можно назвать здоровой спортивной конкуренцией, поэтому многие в комментариях на официальной странице Московского марафона в «Инстаграме» требуют дисквалифицировать победителя.

«За такое поведение, в некоторых видах спорта, просто снимают с соревнований и дисквалифицируют. Никакого уважения к сопернику. Мерзко», – пишет @evgeny.potekhin.

«Чечуну позор, в следующем марафоне пусть в женской команде соревнуется...., хотя — девчонок обижать нельзя)))!!! Это не победа!!! Искандер реально заслужил 1 место!!!», – отмечает @evgeniybatyaev. (Пунктуация и орфография автора сохранены – прим. «Чемпионата»)

Однако есть и те, кто встали на защиту бегуна. «Не понимаю почему все так гонят на Чечуна. Кто мешал Искандеру бежать позади? Отличная тактика», – комментирует @on_makushin.

Несмотря на недовольство зрителей, пока результаты забега остаются неизменными, а по вопросу дисквалификации организаторы публично не высказывались.

Результаты Московского марафона

Среди мужчин первое место занял Юрий Чечун, мастер спорта и неоднократный участник марафонских соревнований – он преодолел дистанцию за 2:16:07. На втором месте – бегун-любитель Искандер Ядгаров со временем 2:16:16. Тройку лидеров закрывает Николай Волков, пробежавший марафон за 2:18:30.

Среди женщин, как отмечалось выше, победу одержала Сардана Трофимова с показателем 2:28:02. За ней с заметным отставанием пришла Елизавета Ерохина, преодолевшая дистанцию за 2:35:36. А бронзовую медаль взяла Ирина Сергеева, завершив забег за 2:41:15.

В забеге на 10 километров среди мужчин уже третий год подряд первым приходит Владимир Никитин – в этом году он преодолел маршрут за 0:28:22. Среди девушек самой быстрой оказалась лена Коробкина с результатом 0:31:49.