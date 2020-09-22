Секрет долголетия: как рост и вес влияют на продолжительность жизни

Учёные выяснили, что эти факторы напрямую связаны с количеством прожитых лет.

Многие считают, что рост и вес – это лишь цифры, которые ни на что не влияют. Однако это не совсем так. Учёным удалось найти взаимосвязь между этими факторами и продолжительностью жизни. Рассказываем, как проводили исследование и люди с какой комплекцией живут дольше остальных.

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Как проводили исследование?

Учёные из Маастрихтского университета начали проводить исследование по выявлению взаимосвязи между ростом и весом человека и продолжительностью жизни в 1986 году. В эксперименте были задействованы более семи тысяч мужчин и женщин в возрасте от 55 до 69 лет.

Фото: istockphoto.com

Участники предоставляли информацию о текущем росте и весе, а также об аналогичных показателях в двадцатилетнем возрасте, и описывали свою физическую активность. Наблюдение проводилось до тех пор, пока исследуемый не достигал 90 лет или не умирал.

К каким выводам пришли учёные?

По окончании эксперимента учёные выяснили, что стройные и высокие участницы с большей вероятностью доживали до 90 лет, нежели невысокие и полные. Так, у женщин ростом около 175 сантиметров было на 31% больше шансов отметить девяностолетие, чем у женщин ростом 160 сантиметров. Что же касается физической активности, положительный эффект наблюдался лишь от занятий, длившихся не более 60 минут в день — бóльшая нагрузка никак не отражалась на продолжительности жизни.

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А вот на долголетие мужчин, как показал эксперимент, не влияли ни рост, ни вес. Зато более значимую роль играла физическая активность. Участники, которые упражнялись более 90 минут в день, имели на 39% больше шансов достичь девяностолетия, чем те, активность которых длилась менее 30 минут. Также значительно влиял и образ жизни человека: вредные привычки сокращали продолжительность жизни.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, факторы, влияющие на более долгую жизнь, у представителей разных полов отличаются. Если для женщин особенно важен рост, вес и ежедневная физическая нагрузка, то у мужчин ключевую роль играет только активность. Тем не менее, здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек имеют значение для всех.

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Подробнее с результатами можно ознакомиться в опубликовавшем исследование журнале «Journal of Epidemiology and Community Health».