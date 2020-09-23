Иногда проблемы связаны не только с перееданием.

Нервный срыв: как гормоны стресса влияют на вес и что с этим делать?

Не секрет, что стресс негативно сказывается на здоровье. Он может спровоцировать бессонницу, из-за него ухудшается состояние кожи и самочувствие в целом. Кроме того, чрезмерные переживания могут стать причиной лишнего веса. Почему так происходит и как с этим справляться, рассказывает Наталья Козицкая, врач-консультант по питанию, член Национальной ассоциации клинического питания, партнёр Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Эмоциональный голод: как перестать заедать стресс Чтобы снять напряжение, необязательно срываться на фастфуд.

Эмоциональное переедание

У стрессового переедания есть несколько физиологических причин. Одна из них – утвердившаяся за сотни поколений привычка.

Фото: istockphoto.com

За долгие годы эволюции у человека сложился один из универсальных адаптогенных механизмов – жевательные движения вызывают у нас чувство стабильности и успокоения: если есть еда, то всё уже хорошо! Поэтому многие, сами того не осознавая, испытывают на себе этот древнейший способ борьбы организма со стрессом.

Гормональные изменения

Однако существуют и более глубокие причины. На любое изменение внутренних или внешних факторов организм отвечает гормональной перестройкой. Эндокринная система играет важную роль в жизнедеятельности организма и регулирует практически все процессы, в нём протекающие. Если все органы представить в виде оркестра, состоящего из музыкантов с разнообразными инструментами, то эндокринная система выступит в качестве дирижёра.

Фото: istockphoto.com

На факторы стресса организм реагирует с помощью эндокринной системы, увеличивая выработку одних гормонов и уменьшая других. Для разного вида и уровня стресса этот «гормональный набор» будет отличаться.

Так, в ответ на кратковременную экстремальную ситуацию надпочечники вырабатывают целый букет гормонов, главенствует среди которых адреналин. Это «бодрящее» биологически активное вещество при попадании в кровь вызывает прилив сил, повышение давления, учащенное сердцебиение и полное отсутствие аппетита. Такие чувства человек испытывает, например, когда прыгает с парашютом или убегает от опасности. Подобное состояние ещё называют «бей или беги».

Тренировки от стресса. Как правильно заниматься, чтобы меньше нервничать И почему спорт каждый день может привести к обратному эффекту.

Адреналин, картизол и метаболизм

Адреналин кратковременно ускоряет обмен веществ, поскольку энергии для прыжка с парашютом или быстрого бега нужно много.

Считается, что периодически испытывать адреналиновые всплески даже полезно, конечно, если они сопровождаются положительными эмоциями. Поэтому говорим «да» экстремальным эпизодам типа прыжка с парашютом, сплава по реке или волнующего первого свидания.

Однако частое и длительное пребывание в стрессе приводит к тому, что «гормональный набор» может измениться. Организм, понимая, что экстрим подзатянулся, принимает решение подключить к борьбе с ним «тяжёлую артиллерию», где главным орудием становится стрессовый гормон кортизол. Гормон этот сам по себе и в небольших дозах также неплох, но его продолжительная выработка приводит к негативному результату.

Одна из самых неприятных «побочек» кортизола – повышение аппетита и сильнейшее замедление обмена веществ. Метаболизм во многом подчинен жестоким законам первобытного периода, когда любая опасность была сопряжена с проблемами с пропитанием. Именно поэтому, испытывая длительный «кортизольный» стресс, обмен веществ не к месту включает генетическую память и начинает накапливать энергию впрок. А откладываются запасы в виде самой энергоемкой субстанции – жира.

Фото: istockphoto.com

Вот так совершенно незаметно во время продолжительного неоправданного стресса мы начинаем набирать килограммы. Причём складируются они в самых неприятных местах: в районе талии и живота, вокруг внутренних органов. Если оставить такой внутренний – висцеральный – жир без внимания, в недалекой перспективе он приведёт к серьёзным проблемам со здоровьем.

Проблемная зона. Почему мы толстеем в одной части тела? На это влияет много факторов, в том числе – еда.

Прежде чем садиться на жёсткие диеты, проанализируйте, а не появились ли лишние килограммы в области талии из-за длительного стресса? Не спровоцировано ли усиление аппетита неприятностями на работе, волнением за близких, хроническим недосыпом или эмоциональной перегрузкой? Но не переусердствуйте с диетами. Испуганный перебоями с питанием организм может набрать ещё больше запасов на талии и ягодицах. Поэтому к похудению стоит подходить с умом.