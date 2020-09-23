Красота по-американски: секреты модельной внешности девушек из США

Американские инста-красавицы стали эталоном для девушек по всему миру. Сияющая кожа, женственная фигура, утончённые черты лица, шелковистые волосы. Этот список можно продолжать бесконечно. В чем их секрет и могут ли «простые смертные» приблизиться к такому идеалу?

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Улыбка

Широкая, сияющая и белоснежная, одним словом – голливудская! Девушки в США большое внимание уделяют здоровью зубов.

Причём виниры – это вовсе не мастхев, ведь натуральная форма зубов снова в моде. Достаточно регулярно посещать стоматолога, периодически делать профессиональную чистку и отбеливание. Кстати, последнее можно выполнить и в домашних условиях.

Сияние

Если макияж, то только в технике стробинг. Минимум «штукатурки» и максимум естественности. Основной акцент на базу – хороший уход в данной технике незаменим.

Хорошо увлажняем лицо, выравниваем тон лёгким средством (например, сс-кремом), аккуратно укладываем брови гелем, увлажняем губы и приступаем к самому главному – хайлайтеру. Для создания эффекта «солнечной кожи» можно использовать тёплые оттенки. Всё остальное – опционально.

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«Нет» пластике

Безусловно, многие звёзды прибегают к услугам пластических хирургов и косметологов. Однако губы нездоровой величины, неестественно тонкий нос и другие изощрения у большинства вызывают неодобрение.

Американские инстаграм-девушки давно не стесняются горбинок на носу и пухловатых щек. Всё, что создано природой, – красиво. И это аксиома.

Идеальный цвет волос

Существует всего два идеальных цвета волос: тот, что был дан природой, и тот, который был создан лучшим колористом города. Если у вас нет возможности обратиться к профессионалу, оставьте свой натуральный цвет – точно не прогадаете. Поверьте, это намного лучше чудаковатых мелированных прядей, жёлтого блонда или убийственного чёрного.

Если вы всё-таки решились на окрашивание, обратите внимание на такие техники, как шатуш, airtouch и правильное мелирование с эффектом выгоревших на солнце волос.

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Никаких вредных привычек

Курение и большое количество коктейлей остались в 90-х. Современные иконы стиля отказались от нездоровых пристрастий и заменили коктейль «Космополитен» на смузи с семенами чиа и овсянкой с ягодами.

Как видите, секреты привлекательности американок не такие уж секретные. Сегодня девушки уделяют больше внимания здоровью, ментальному и физическому, и делают упор на естественность и разнообразие. Ведь красота может быть разной.