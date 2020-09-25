Подробный рассчёт: сколько калорий сжигается во время повседневных занятий

Многие даже не задумываются, какое количество энергии тратят ежедневно даже без тренировок.

Многие считают, что сжечь калории можно только в зале или во время тренировок. Однако это заблуждение. На самом деле организм тратит энергию постоянно – в течение дня мы, как правило, даже не замечаем этого.

Для дома и тела: сколько калорий можно сжечь при уборке Взгляните на домашние дела с новой стороны.

Правда, в зависимости от вида деятельности количество потраченных калорий может меняться. Например, за 10 минут в душе можно потратить около 40 ккал, на то, чтобы сделать макияж, уйдёт почти 60 ккал. А дорога на работу в час пик в метро поможет избавиться от 70-120 ккал.

Предлагаем пройти тест и попробовать угадать, сколько калорий вы тратите, выполняя обычные повседневные задачи.

Конечно, даже несколько часов чтения в день не смогут заменить полноценную тренировку. А вот тщательной генеральной уборкой в квартире можно компенсировать пропущенное кардио.