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Сколько калорий сжигается во время разной активности? Тест

Сколько калорий сжигается без тренировок
Алина Торишная
Подробный рассчёт: сколько калорий сжигается во время повседневных занятий
Многие даже не задумываются, какое количество энергии тратят ежедневно даже без тренировок.
Lifestyle / Здоровье 0

Многие считают, что сжечь калории можно только в зале или во время тренировок. Однако это заблуждение. На самом деле организм тратит энергию постоянно – в течение дня мы, как правило, даже не замечаем этого.

Для дома и тела: сколько калорий можно сжечь при уборке
Взгляните на домашние дела с новой стороны.

Правда, в зависимости от вида деятельности количество потраченных калорий может меняться. Например, за 10 минут в душе можно потратить около 40 ккал, на то, чтобы сделать макияж, уйдёт почти 60 ккал. А дорога на работу в час пик в метро поможет избавиться от 70-120 ккал.

Предлагаем пройти тест и попробовать угадать, сколько калорий вы тратите, выполняя обычные повседневные задачи.

Конечно, даже несколько часов чтения в день не смогут заменить полноценную тренировку. А вот тщательной генеральной уборкой в квартире можно компенсировать пропущенное кардио.

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