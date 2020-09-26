Десятки тысяч бегунов оставляют после себя след из пластиковых бутылок и упаковок от гелей.

С заботой о городе: куда девается мусор после Московского марафона?

Во время марафонов и после них нередко можно увидеть внушительные кучи мусора. В основном, это пластик: бутылки из-под воды и изотоников, упаковки от энергетических гелей скапливаются вдоль маршрутов в запредельных количествах.

Организаторы Московского марафона ответственно подошли к этому вопросу и вместе с российским экологическим оператором в партнёрстве с группой компаний «ЭкоЛайн» устроили раздельный сбор мусора во время забега в 2020 году. Всего удалось собрать 60 кубометров пластика, стекла, картона и тетрапака.

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Почему марафоны должны становится экологичнее?

Проблема переработки пластика и другого вторсырья не нова. По данным ООН, ежегодно человечество производит около 300 млн тонн пластиковых отходов, а всего с 1950-х годов было выброшено порядка 8,3 млрд тонн. Причём больше половины этого пластика оказалось на свалках или в окружающей среде.

Фото: Пресс-служба Московского марафона

Во время длительных забегов, в том числе марафонов-мэйджоров, на которых собирается много людей, также выбрасывается немало мусора, который можно было бы подвергнуть переработке и повторному использованию. Пластик, бумага, стекло – всё это скапливается вдоль беговых маршрутов, образуя целые горы.

Ответственность за мусор в таком случае ложится на плечи организаторов соревнований. Однако даже сегодня, несмотря на обострённую экологическую обстановку, не все относятся к этому с должной серьёзностью.

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«Если сам марафон вовлекает людей в здоровый образ жизни, то раздельный сбор помогает задуматься и о его экологичности. Экологизация должна быть обязательной частью формата всех массовых мероприятий, чтобы москвичи видели, что раздельный сбор отходов становится обязательной составляющей привычной жизни города и его жителей», – отметила заместитель директора «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Как был организован сбор мусора на Московском марафоне-2020?

В 2020 году Московский марафон ответственно подошёл к вопросу раздельного сбора мусора: на протяжении всего маршрута были установлены специальные двухпоточные контейнеры. Воспользоваться ими могли и бегуны, и зрители: отходы, которые можно отправить на переработку, складывали отдельно от тех, что не подлежат повторному использованию. Для пластиковых бутылок выделили яркие синие баки – атлеты могли выбрасывать мусор прямо на бегу.

Фото: Пресс-служба Московского марафона

Когда марафон завершился, волонтёрам забега удалось собрать почти 300 тысяч бутылок. После чего все отходы отправили на сортировку в ЭкоЛайн, где их разделят по компонентам и затем отправят в перерабатывающие компании для производства новых вещей и материалов.

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Сегодня важно не только вести здоровый образ жизни, но и помогать в этом нашей планете. Каждый может начать с небольших изменений в собственной рутине и внести свою лепту в решение экологических проблем.