Ударная тренировка: как самый сильный персонаж аниме получил свою силу

Аниме «Ванпанчмен» вышло в 2015 году. Оно повествует о супергерое Сайтаме – абсолютно обычном человеке без каких-либо особенных сил. Однако в то же время, по сюжету, он – самый мощный герой во Вселенной, который всего с одного удара может победить кого угодно. Как ему это удалось и сможет ли обычный человек добиться успехов, следуя плану тренировок Сайтамы?

Размер не имеет значения? Почему не стоит сравнивать объём мышц и их силу Объясняет профессиональный пауэрлифтер.

Как Сайтама получил свою силу?

Раньше Сайтама был офисным работником. Его жизнь особо ничем не выделялась. Но с детства он мечтал помогать людям – не ради благодарности или славы, а из добрых побуждений. В один день он решил кардинально изменить свою жизнь и разработал план ежедневных тренировок: 100 отжиманий, 100 упражнений на пресс, 100 приседаний и 10-километровая пробежка. Есть при этом необходимо строго три раза в день. Но самое важное, по словам Сайтамы, – «укреплять разум».

«Поначалу трудно, начинаешь думать, что от одного пропущенного дня не убудет. Чтобы стать сильным, я ежедневно всё выполнял, как бы тяжело мне ни приходилось. Я приседал даже когда тяжесть в ногах была невыносимой. Отжимался, даже когда руки хрустели! Но я продолжал!» – так сам герой рассказывал о том, как ему удалось достичь неимоверной силы. Его тренировки продолжались три года. Однако за такие предельные нагрузки пришлось поплатиться – Сайтама облысел.

Больше лучше? Как определиться с весом и числом повторений Тяжёлые или лёгкие гантели, 5 или 25 повторов – всё зависит от ваших целей.

Тренируйся 100 дней как Ванпанчмен

С момента выхода аниме нашлось немало людей, которые решили повторить тренировки главного персонажа. Это вылилось в целый челлендж: люди бросают вызов сами себе, а затем делятся результатами в Интернете. Но повторить ошеломляющий успех Сайтамы почти никому не удалось, потому что в целях безопасности блогеры начинали с меньшего количества упражнений.

Ютубер Next Level продержался целых 100 дней. Изначально его целью было просто похудеть, но результаты намного превзошли его ожидания. Во время челленджа он соблюдал особую диету, исключив из рациона сахар, углеводы и жареное. С 60-го дня блогер стал усложнять упражнения, добавив вес и спортивную резинку. По его словам, он продолжит следовать плану тренировок, снизив количество до пяти в неделю.

Мэйн Юсуф, другой блогер, получил травму во время бега, но не остановился. Он решил продолжать до последнего, потому что был уверен, что результат того стоит. На 30 день Мэйн уже без особых усилий мог отжаться 100 раз.

«Этот челлендж закаляет тебя не столько физически, сколько ментально. Сравнивая себя с тем, кем я был до того, как стал тренироваться, я понимаю, что очень сильно изменился. Теперь мне кажется, что я могу достигнуть всего, чего только захочу», – отмечает Юсуф.

Тайлер Оливиа посчитал, что тренироваться каждый день в таком режиме – слишком тяжелое испытание для организма, поэтому выделил два дня в неделю на отдых, а также значительно снизил дистанцию бега. После окончания 100-дневной тренировки, блогер всё же пожалел о том, что внёс изменения в распорядок.

«Я себя уважаю за то, что смог соблюдать это каждый день. Однако сейчас думаю, что осилил бы тренировку в полной мере», – рассказал он подписчикам.

Что снижает эффективность тренировки?

Многие блогеры отметили несколько минусов, которые значительно снижают эффективность такой тренировки.

Отсутствуют упражнения на мышцы спины, предплечья и плечевого пояса. Трапециевидные и широчайшая мышцы нужны для построения равномерного тренированного тела. Если исключить нагрузку на эти группы, можно нарушить баланс и заработать проблему с осанкой или даже получить травму.

Упражнения на пресс. Проработка пресса в стиле Ванпанчмена – наименее удачный вариант. Из-за ежедневной чрезмерной и однообразной нагрузки можно повредить позвоночник. При этом сами мышцы пресса задействуются минимально, что делает это упражнение малоэффективным.

Бег на 10 километров. Поначалу сложно пробежать все 10 километров, поэтому если раньше вы не бегали на большие дистанции, стоит начать с 1-3 километров в день, постепенно увеличивая расстояние.

Как пробежать свою первую десятку и получить удовольствие? Первый блин не обязательно должен быть комом – даже новичкам дистанция может быть в радость.

Даже если немного видоизменить тренировку Сайтамы, результат будет ошеломляющим. Уйдёт большой процент жира, появится мышечная масса, сердце и лёгкие будут работать лучше. Однако самая ценная награда, по мнению тех, кто смог выполнять тренировку 100 дней, – улучшение ментального состояния. Все преграды словно перестают существовать, больше не надо заставлять себя что-либо делать. Поэтому пусть и в облегчённом виде, но всё-таки стоит попробовать челлендж Ванпанчмена, чтобы привести в порядок не только тело, но и разум.