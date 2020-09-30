Бег после пандемии. Что такое онлайн-старты и как показать на них хороший результат

Хотя время самоизоляции осталось позади, последствия пандемии будут ещё долго влиять на все сферы нашей жизни. Это нелёгкое время отразилось и на любительском спорте.

Забеги, в том числе мэйджоры, стали чаще проводиться в онлайне. Но назвать формат абсолютно новым нельзя: такие соревнования проходили и до эпидемии коронавируса. Однако карантин заставил беговое сообщество по-новому взглянуть на необычные старты.

Разобраться в их особенностях нам помог атлет New Balance Team Russia Александр Сторожев. В мае 2020 года он пробежал в онлайне Wings for Life, в результате чего занял шестое место в мировом рейтинге участников, и останавливаться на достигнутом не собирается.

«Это семейное»: начало беговой истории и первый опыт в онлайне

С чего началась моя беговая история? Если вкратце, это семейное. Родители занимались лёгкой атлетикой, а первым моим тренером была старшая сестра, получившая тренерское образование в НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

В онлайн-забегах я не принимал участия до 2020 года, это было для меня совершенно в новинку. Отсутствие стартов, связанное с пандемией, заставило по-новому взглянуть на многое.

Первый забег в онлайне для меня состоялся 3 мая. Я вышел на старт Wings for Live с целью преодолеть новый для себя рубеж – пробежать 50 км. Формат отличается от привычных всем условий. В нём побеждает тот, кто пробегает больше других и в более высоком темпе. На сайте организаторов для этого есть специальный калькулятор. Согласно ему, мне нужно было бежать со скоростью не ниже 4.08/км, чтобы преодолеть дистанцию.

За неделю до старта тренер расписал мне интересный план. Правда, в тот момент мы не очень понимали, к чему готовиться по сезону. Уже вовсю шли отмены и переносы. Во вторник я отбегал нехилый фартлек (разновидность интервальной тренировки — Прим. ред.) и после узнал, что в воскресенье состоится WFL. Окончательное решение принял в среду, тогда же купил слот. Тренеру пришлось перекроить тренировки.

Всё, что от меня требовалось для успешного участия, – это старт ровно в 14:00 мск, наличие при себе телефона со стабильной мобильной связью и наушники. Взял проводные, чтобы экономить батарею, включил ночной режим. Специальное приложение следило за моим перемещением по сигналу GPS. Каждый километр я слышал звуковое уведомление с информацией о среднем темпе и парочкой мотивирующих фраз.

Даже в онлайн-формате организаторы WFL не отказались от фишки – машины, которая «преследует» бегуна и выполняет функцию мобильной финишной черты. В этом случае кэтчер-кар был виртуальным. В приложении был график, показывающий, как далеко находится авто. Я контролировал ситуацию по темпу.

Первые 10 км я заставлял себя сдерживаться, до 30 всё шло мягко. Мне было комфортно: на ходу снимал «сториз», переговаривался с сопровождающими меня ребятами, давал указания по питанию. Где-то после 25-го километра устроил маленькое шоу: мы связались с тренером через прямой эфир в «Инстаграме». Сейчас понимаю, что это был самый важный момент гонки. Помимо советов наставника прямо по ходу забега, я получил внушительную поддержку от подписчиков. Запись эфира есть в моей ленте.

Работа началась после 30-го километра. Довольно тяжёлым и рельефным был участок между 30-м и 40-м через Сестрорецк. Кстати, марафон по ходу забега вышел 2:45.07.

Я сообщил сопровождающим, что намерен пробежать 55 км — темп позволяет. Тут началось самое интересное. Мой товарищ Костя Кан открыл онлайн-таблицу забега. Участники начали сыпаться и буквально каждые следующие 100 метров стремительно продвигали меня к лидерам. «Саня, мы в сотне!.. Пятьдесят уже, терпи… Работай, вас уже 30 осталось». После 52-53 км начались лёгкие спазмы, навалилась усталость, боль растекалась по телу.

Костя ехал всё время рядом, на велосипеде. Он пел песни и орал на меня: «Ещё! До конца, не сбавляй! В десятке!». Я доживал.

От комфортного состояния ничего не осталось, но я ещё мог двигаться в темпе 4.05-4.10/км. Прозвучал мерзкий звук, и голосовой ассистент сообщил, что машина догоняет. Между нами было 500 виртуальных метров, я стиснул зубы и ускорился. Снова голос в наушниках: «I catch you!».

В итоге 57,7 км в темпе 3.55/км и шестое место среди 70 тыс. участников по всему миру. Меня переполняли эмоции и чувство дикой усталости.

Как пробежать свою первую десятку и получить удовольствие? Первый блин не обязательно должен быть комом – даже новичкам дистанция может быть в радость.

«Старт в один момент по всему миру»: особенности онлайн-забегов и подготовки

В 2020 году этот формат ощутимо вырос и появилось несколько направлений. Самое распространённое и скучное – «пробеги марафон где угодно, но в определённый день и получи по почте медаль от организатора».

Гораздо интереснее и спортивнее выглядит FKT – fast known time. Тут задача — пробежать быстрее других определённый маршрут. Кроме того, начали появляться онлайн-многодневки: задачи по беговому объёму и прочее.

Принять участие в онлайн-соревнованиях может любой желающий. Раньше они не привлекали профессионалов, но ситуация в мире всё поменяла. Сейчас сильные атлеты соревнуются в таком формате для поддержания формы.

Подготовка к онлайну ничем не отличается от тренировок перед обычным забегом. Но разница, конечно, есть. Например, при себе нужно иметь часы с GPS или смартфон, чтобы отслеживать маршрут в одном из беговых приложений. Чаще всего результаты фиксируются как раз с помощью трекеров. От техники и качества сигнала многое зависит. Там, где GPS может сбиться, лучше не бегать онлайн-дистанции.

Правила некоторых стартов позволяют бегать не только на улице, но и на дорожке. Но лично я практически не бегаю на тренажёре. Только улица, только хардкор.

Основной минус онлайн-забегов, как по мне, – слабое чувство конкуренции или и вовсе его отсутствие. Если старт состоится в один момент по всему миру, ещё можно отслеживать соперников, а в других случаях это в первую очередь борьба с самим собой и секундомером.

Нередко онлайн-марафоны – это история про благотворительность, как тот же WFL. Стартовые взносы направляются в специальный фонд. Кроме того, можно выбрать размер дополнительного пожертвования.

«Город играет большую роль»: мэйджор-марафоны выходят в онлайн

Скоро состоится Лондонский марафон, но в этом году количество очных участников жёстко ограничили. Можно пробежать в онлайне, но я, пожалуй, дождусь следующего года и, надеюсь, смогу пробежать по улицам Великобритании – я там ещё не был и грежу этой поездкой. Всё-таки 42 км для меня серьёзная нагрузка, а выкладываться на полную вне стен Лондона не хочу.

Я думаю, мэйджоры теряют больше всех от необходимости уходить в онлайн. Город в таких забегах играет большую роль. Будь то Нью-Йорк, Чикаго, Берлин, Токио, Бостон – все они имеют внушительную историю, в том числе спортивную.

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Чем онлайн у мэйджеров отличается от формата у менее масштабных соревнований, пока сказать сложно – увидим и сравним на примере Лондона. В забеге 4 октября примет участие мой товарищ по команде New Balance Саша Бородинова — буду за неё болеть. Но мне кажется, что всю разницу между мэйджором и обычным стартом нивелирует онлайн-формат.