Как изменился Горхолл? Один из необычных спортивных дворцов СССР появился в фильме Нолана

Горхолл, или Городской холл – часть необычного архитектурного наследия Советского Союза. Футуристичный культурно-спортивный комплекс бы построен в столице Эстонии, Таллине к летней Олимпиаде 1980 года. Сооружение отличалось не только нетипичным дизайном, но и масштабностью конструкции и занимало немалую площадь – 48 тысяч квадратных метров.

Однако вскоре после распада СССР здание оказалось заброшенным – чтобы содержать такое большое строение, требовались деньги, которых у властей города тогда не было. Как сейчас выглядит один из самых необычных дворцов спорта и что ждёт его в будущем?

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Совершенно новый дворец спорта

Хотя Москву и зовут «портом пяти морей», провести в ней парусную регату – один из традиционных видов спорта летней Олимпиады – было невозможно. Поэтому часть соревнований было решено перенести в Таллин, крупный морской порт Эстонии, на тот момент – советской республики. Специально для этого и спроектировали Горхолл.

Хотя своё современное название здание получило позже. Изначально это был Дворец культуры и спорта имени В. И. Ленина. Трое эстонских архитекторов – Райне Карп, Рийна Алтмяэ и Юло Сирп – начали работу над проектом в 1976 году. Вдохновлялись они Ленинградским дворцом спорта. Финальный результат превзошёл все ожидания и имел мало общего с другими подобными строениями. За необычные архитектурные решения создателей наградили государственной премией, а Таллинский дворец спорта стал одной из самых необычных построек в СССР.

Силуэт Горхолла походит на древние зиккураты Месопотамии: каменные лестницы, многоярусность, геометрические линии – всё это напоминает о культовых шумерских сооружениях. Казалось бы, такое строение должно ярко выделяться на фоне города и природных пейзажей. Однако Дворец отлично вписался в окружающую обстановку.

В целом, сооружение производило впечатление: монументальность конструкции, высокие широкие ступени, боковые арки, длинная аллея с голубыми фонарями по обе стороны. Вход во Дворец спорта располагался на крыше, а венчал здание необычный для тех времён элемент – вертолётная площадка.

Внутри Горхолл был весьма просторным: хотя он не мог тягаться с небоскрёбами по высоте, внутренние помещения были поистине огромны – 48 тысяч квадратных метров. Большой концертный зал мог вместить пять тысяч зрителей, а ледовая арена – три тысячи. Кроме того, площадки Дворца сдавали в аренду различным магазинам и развлекательным заведениям – кафе, ресторанам и даже ночному клубу.

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Судьба Горхолла после Олимпиады-80

Как ни парадоксально, но бурная жизнь вокруг Горхолла закончилась вместе с Олимпиадой-80. Вскоре здание стало постепенно пустеть и ветшать – содержание такой махины обходилось весьма недёшево, а спрос среди арендодателей неизменно падал. В 2000-х концертный зал – самый большой в Эстонии – стал использоваться по назначению совсем уж редко, а большая часть строения опустела. На стенах появились граффити, а территория пришла в запустение.

Конечно, интерес к когда-то величественному Дворцу спорта проявляли не только местные жители, но и туристы – даже в таком заброшенном виде здание не теряет своего очарования, а со смотровой площадки открывается один из лучших видов на Старый город. Однако долгое время ситуация оставалась без изменений. Только в 2017 году мэр Таллина задумался о реконструкции и восстановлении памятника архитектуры. Здание отмыли, частично очистив от следов художественной самодеятельности, но на этом процесс застопорился.

Перерождение в кино

Ещё один шанс Горхолл получил вместе с «ролью» в фильме Кристофера Нолана. Это сооружение режиссёр выбрал в качестве декораций к картине «Довод», премьера которой состоялась 3 сентября 2020 года. Открывающие сцены сняты именно в Таллине.

В фильме бывший Дворец спорта перевоплощается в Киевскую оперу, с событий в которой и начинается действие. Как объяснил художник-постановщик Натан Краули, здание всё ещё выглядит весьма величественно и очень кинематографично.

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Однако чтобы придать Горхоллу вид действующего и роскошного театра, каким он предстаёт в первые минуты «Довода», съёмочной группе пришлось немало потрудиться. Внешние стены окончательно очистили от граффити и надписей и отреставрировали, сцену концертного зала тщательно убрали и отремонтировали. В здание вставили новые окна и двери, заменили освещение, добавили элементы декора.

Очевидно, что строение нуждается в финансовой поддержке государства. Горхолл представляет собой уникальный архитектурный памятник, который по воле случая пришёл в запустение. Неожиданная помощь со стороны известного режиссёра вдохнула в него новую жизнь. Но надолго ли сохранятся эти перемены и сможет ли Дворец спорта вернуть былое величие?